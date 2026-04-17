CHIIKAWA SHOP全港首间常设店登陆旺角 2大香港限定系列/5大打卡位/3大消费礼遇｜亲子好去处

各位CHIIKAWA迷留意，全港首间CHIIKAWA SHOP常设店 「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」将于4月18日登陆旺角MOKO新世纪广场！新店分为两个舖位、共4,000多呎，除了有主题系列，更有2大香港限定系列推出，以及充满香港特色的打卡位，特别要留意有3大消费礼遇及预约登记入场方法，即刻出发去率先睇全店必买、必打卡亮点。

亲子好去处｜CHIIKAWA SHOP in Hong Kong登陆旺角 2大香港限定系列挂饰

一抵达MOKO新世纪广场，即发现处处CHIIKAWA元素，横跨1楼至2楼的 CHIIKAWA挂旗、扶手电梯及电梯口亦有布置，CHIIKAWA is everywhere！新店CHIIKAWA SHOP in HONG KONG设有两个地点，一个位于MTR层地下店，主打香港特色限定系列；而另一个二楼店，主打不同主题的产品。两舖合共逾4,000呎，多个打卡位绝对叫人拍不停！

CHIIKAWA SHOP全港首间常设店登陆旺角！吉伊卡哇、小八及兔兔手拿港式小食鸡蛋仔、鱼蛋过马路，好cute呀！ （图片来源：《亲子王》）

MOKO 新世纪广场更将整个商场满布CHIIKAWA元素，走进商场，最吸晴的必然是横跨1楼至2楼的 CHIIKAWA挂旗，角色们的身影从高处垂下，形成一片壮观的「旗海」，无论是俯瞰或仰望，都能捕捉到角色们可爱的模样。另外扶手电梯及电梯口亦有布置，当你前往二楼店时，一众角色将一路陪伴。

MTR层地下店融入了CHIIKAWA元素与香港特色，有多个独一无二的打卡场景，如吉伊卡哇、小八及兔兔手拿港式小食鸡蛋仔、鱼蛋过马路；也有角色现身于尖沙咀钟楼打卡，或登上电车欣赏夜景，亦有香港的士等。另外店内更设有长型LED萤幕播放CHIIKAWA小短片，会定期放送，大家记住要驻足慢慢欣赏！

各角色于「香港茶记」系列化身菠萝油、冻柠茶、蛋糕、云吞面与雪糕红豆冰。（图片来源：《亲子王》）

同场推出以香港特色物品为灵感的2大香港限定系列挂饰，各角色于「茶记」系列化身菠萝油、冻柠茶、蛋糕、云吞面与雪糕红豆冰，还有「红白蓝」系列，齐齐跳进「红白蓝」到一起卖萌，可爱模样之余又带著满满的香港情怀，必须列入收藏品之一！除了公仔吊饰之外，更有多款香港限定精品，包括锁匙扣、tote bag、T-Shirt等等，款款精致又别具香港特色！

「红白蓝」系列，齐齐跳进「红白蓝」到一起卖萌。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览MTR层地下店及香港限定系列详情：

必买！店内发售多款日本公仔 3大消费礼遇

二楼店将会定期转换主题，首波以「Magical Chiikawa」及「Chiikawa Baby」主题与粉丝见面，店内布置充满CHIIKAWA角色的可爱装饰，甫入门口即看见巨型Magical Chiikawa Poster，好兴奋呀！而为庆祝开幕，CHIIKAWA SHOP in HONG KONG 特别推出一系列消费礼遇，凡于店内进行任何消费，即可随机获赠「CHIIKAWA限定明信片」一张（全4款，随机送出，送完为止）；消费满$588即可获赠「角色应援手灯」（全3款，随机送出，送完为止），shopping更即有双面纸袋！限定礼遇每款设计均精美细致，极具收藏价值，记住储齐一套喇！

二楼店将会定期转换主题，首波以「Magical Chiikawa」及「Chiikawa Baby」主题与粉丝见面。（图片来源：《亲子王》）

CHIIKAWA SHOP in HONG KONG设预约登记，大家可于4月21日（星期二）早上11时起，预约4月25日至5月2日的常设店次周（*进店安排会视乎现场人流安排作调整，详情以CHIIKAWA SHOP in HONG KONG官方Instagram专页资料为准），想要入场记得bookmark定时间日子预约！

消费满$588即可获赠「角色应援手灯」（全3款，随机送出，送完为止）。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览二楼店及3大消费礼遇：

「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」香港常设店

开业日期：4月18日（星期六）

营业时间：10:00- 21:00（二楼店 10:30- 21:30）

地点：

．旺角MOKO新世纪广场地下店MTR层M10号舖

．旺角MOKO新世纪广场地下店二楼L236号舖

官方社交帐号：Instagram @chiikawa.shop.hk

CHIIKAWA SHOP in HONG KONG常设店次周（4月25日至5月1日）入场预约登记

开放日期及时间：4月21日 11:00

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