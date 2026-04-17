港青酒店自助餐买一送一加第3位$10 任食波士顿龙虾、雪场蟹脚等9大海鲜｜亲子优惠

母亲节快到，是时候计划一下母亲节去哪儿庆祝。家有海鲜控妈妈，必试港青酒店再临阁全新主题自助餐，可任食任食9大冰镇海鲜，如波士顿龙虾、雪场蟹脚、面包蟹、琵琶虾等，还有多道正宗泰国地道菜式，槟榔叶虾肉咖喱、泰式酸辣猪手都令人食指大动。趁住今日（17日）有优惠买一送一加第3位$10，即刻入手到时去大刷一餐。

港青酒店自助餐买一送一加第3位$10

港青酒店港青酒店于4月27日起，推出全新 「泰 Chill 自助晚餐」，行政总厨黄志明先生将联同连续7年荣获《米芝莲指南》认可的Nai Mueang Restaurant的主理人Khun Kwan，合力把多道正宗泰国地道菜式带到自助晚餐当中，必吃厨师推介菜式包括：海鲜沙律、槟榔叶虾肉咖喱、泰式酸辣猪手及泰式咖喱鱼面。还有 蟹肉冬荫蒸蛋、茄汁虾碌、赛螃龙虾、黄金炒海鲜、泰式蕉叶烧𫚧鱼柳等，加上海鲜大召集，包括波士顿龙虾、雪场蟹脚、面包蟹、琵琶虾（星期五、六、日、公众假期及其前夕供应）、龙虾仔、青口、龙虾钳、熟虾、熟蚬，以及椰汁糕、千层糕、泰式红宝石、椰汁菠萝慕司、红桑子荔枝布甸、玫瑰啫喱、椰子啫喱、芒果糯米饭、自选冰粉（珍多冰、西米、红豆、椰果、兰香子、菠萝、凉粉、红宝石、绿宝石、龙眼、椰奶）、榴梿芝士蛋糕、榴梿心太软等，令各位泰国控都大满足。

（图片来源：KKday）

于5月9至10日特别推出母亲节节庆限定自助餐，母亲节当晚及其前夕晚上除了无限量供应冰镇海鲜、时令沙律、杂锦刺身寿司、以及琳瑯满目的泰国菜馔，每位宾客更可享虫草花响螺炖竹丝鸡汤一盅。

（图片来源：KKday）



而自助午餐精选则有多款冷盘，如烟三文鱼、杂冻肉、莎乐美肠、肝酱多士、芝士拼盆等，也有冻海鲜，包括熟虾、熟蚬、蓝青口、翡翠螺、青口、小龙虾，档口则提供寿司、云吞面档、烧有骨西冷，另有多款鱼生，如三文鱼、希灵鱼、立鱼、赤贝、八爪鱼，亦有热盘供应，包括点心、蒸鱼、巴东牛肉、猪脚姜、BBQ 酱烧猪寸骨、即烧即切猪颈肉、蟹肉扒伊面等。而甜点选择亦很丰富，即做档口有鸡蛋仔、窝夫、薄饼，也有现焗蛋挞、葡挞，亦有朱古力草莓、豆腐花、提拉米苏、迷你鲜果吉士挞、焦糖炖蛋、乌龙茶果冻、雪糕、YMCA 自家制曲奇饼、蓝莓奶冻、木糠布甸等。

（图片来源：KKday）

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【快闪优惠｜买一送一＋第3位HK$10】自助晚餐｜*即购买一位成人，送一位成人，加HK$10多一位成人/长者/小童

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．星期一至四 HK$972/3位，平均HK$324/位（原价成人HK$738+10%/位；儿童/长者HK$488+10%/位）

．星期五至日、公众假期及前夕 HK$1,113/4位，平均HK$371/位（5月9-10日不适用）（原价成人/长者HK$848+10%/位；儿童HK$578+10%/位）

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【快闪优惠｜买一送一】自助晚餐

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．星期一至四 HK$886/2位，平均HK$443/位（原价成人HK$738+10%/位）

．星期五至日、公众假期及前夕 HK$1,018/2位，平均HK$509/位（5月9-10日不适用）（原价成人/长者HK$848+10%/位）

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（图片来源：KKday）

【优惠｜低至64折】自助晚餐｜可预订母亲节即买即用

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．星期一至四：成人HK$448/位，儿童HK$399/位，长者HK$470/位（原价成人/长者HK$738+10%/位；儿童HK$488+10%/位）

．星期五至日、公众假期及前夕 成人HK$518/位，儿童HK$438/位，长者HK$499/位

5月9日-10日成人HK$588/位，儿童HK$438/位，长者HK$588/位（原价成人/长者HK$848+10%/位；儿童HK$578+10%/位）

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【快闪优惠｜长者买一送一｜人均HK$197/位起】自助午餐

用餐时间：

平日自助午餐：星期一至五（公众假期除外）12:00至14:30

假日自助午餐：星期六至日及公众假期12:00至14:45

优惠：

．星期一至五长者HK$394/2位，平均HK$197/位（原价长者HK$328+10%/位）

．星期六日及公众假期HK$514/2位，平均HK$257/位（5月9-10日不适用）（原价长者HK$428+10%/位）

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优惠详情：

优惠期：2026年4月17日12:00至4月23日23:59

使用期：2026年4月17日至2026年5月31日

收费标准：3 – 11岁为小童价，60岁或以上为长者价

用餐地点：香港九龙尖沙咀梳士巴利道41号再临阁 (南座四楼)

*以上优惠价已包括原价之加一服务费

（图片来源：KKday）

同场加映：母亲节午晚市套餐

若想吃得更优雅，选「母亲节3-4道菜午晚市套餐」就可以安坐咖啡座慢慢叹、慢慢吃。母亲节3道菜午市套餐包括蚬肉周打汤、主菜四选一（澳洲和牛汉堡扒伴手工薯蓉、清炒牛蒡、羽衣甘蓝/香煎原条龙利伴手工薯蓉、柠檬牛油汁/黑松露野菌米型粉）、香橙普洱慕司挞及咖啡或茶。而「母亲节4道菜晚市套餐」再加上烟三文鱼伴牛油果沙律。另外亦有「125周年全日套餐」，菜品包括传统英式田园沙律、牛油酥皮焗鸡肉蔬菜批、连一杯白酒/饮料，shopping累了来小休就最好不过。

（图片来源：KKday）



【低至9折】母亲节3道菜午市套餐｜用餐日期：2026年5月9-10日

优惠：HK$268/位（原价HK$298）

*用餐时间：中午 12:00 - 14:00

*套餐需2人起预订

*费用已包括10%服务费

*优惠只适用于堂食，不可外携

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【低至91折】母亲节4道菜晚市套餐｜用餐日期：2026年5月9-10日

优惠：HK$338/位（原价HK$368）

*用餐时间：晚上 18:00 - 20:30

*套餐需2人起预订

*费用已包括10%服务费

*优惠只适用于堂食，不可外携

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（图片来源：KKday）

【125 周年限定】港青咖啡座｜125周年全日套餐｜传统英式田园沙律、牛油酥皮焗鸡肉蔬菜批、连一杯白酒/饮料

优惠：HK$125/位

*用餐时间：中午 12:00 - 14:00；晚上 18:00 - 20:00

*套餐需2人起预订

*费用已包括10%服务费

*优惠只适用于堂食，不可外携

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优惠详情：

优惠期：2026年4月17日12:00至4月23日23:59

使用期：2026年5月9日至2026年5月10日

用餐地点：香港九龙尖沙咀梳士巴利道41号

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