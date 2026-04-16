海洋公园水上乐园优惠应届DSE考生$72入场 5月中回归首日100名入场送神秘礼物｜亲子好去处

亲子好去处｜天气开始闷热，夏天已悄悄来临。一到夏天最想到海洋公园水上乐园玩水消暑，乐园宣布将于5月16日回归，更特别为一众应届DSE考生推出优惠，低至$72即可入场玩！而于5月16日首100名入场的朋友仔，更可获赠限定神秘礼物，即睇活动详情，各位应届DSE考生预早订票！

亲子好去处｜海洋公园水上乐园门票优惠 应届DSE考生$72入场

海洋公园水上乐园将于2026年5月16日强势回归，更同场推出多项优惠与特别活动。于5月16日回归当日，首100名入场探险家更可获赠神秘礼物； 水上乐园亦为应届DSE考生送上专属优惠，同学们只要于即日起至2026年5月16日订飞，即可以$72购入2026年5月16日重开首日之门票（原价$144），优惠门票数量仅限3,000 张；另外，由即日起至2026年6月30日，只需低至$98，即可购买适用于2026年5月16日至7月3日入场之门票，大家要快快订票！

（图片来源：海洋公园水上乐园）

水上乐园亦邀请全港一同庆祝毕业季节，由2026年5月16日至6月30日，推出「First Hon Summer激玩毕业祭」，让大、小朋友穿上特制毕业袍，于珊瑚大堂或水上乐园八彩天梯前，拍下独一无二的香港夏日毕业相。如于2026年5月16日及17日自备毕业袍，于两个指定打卡位拍照留念，再上载至IG并标注水上乐园官方帐号（@waterworldoceanparkhk），即可获赠小礼物！5月及6月期间每逢星期六、日，「冲浪先锋」教练亦会穿上毕业袍，上演最强冲浪示范。还有放大版游戏区登陆水上乐园，4款益智游戏包括层层叠、西洋棋、连环四子棋以及俄罗斯方块拼图，大家玩水之余仲可以齐齐挑战。

（图片来源：海洋公园水上乐园）

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海洋公园水上乐园

开放日期：2026年5月16日

门票详情：waterworld.oceanpark.com.hk

应届DSE优惠购票日期：即日起至2026年5月16日（适用于2026年5月16日）

票价：$72

投奔初夏优惠购票日期：即日起至2026年6月30日（适用于2026年5月16日至7月3日）

票价：$98

延伸阅读：海洋公园水上乐园5大特色主题区

海洋公园水上乐园为亚洲首个全年、全天候临海水上乐园，园内共有5大特色主题区，特别推介全港首个冲浪模拟机，与刺激好玩的「急流旋涡」，这条结合「大型漏斗」及「巨型半管」元素的管道式巨型滑水梯，必定可令人兴奋紧张到大声尖叫！「八彩天梯」拥有八条赛道的竞赛式滑水梯，最啱爱挑战高速移动及急速坠落快感的大、小朋友！园内亦照顾到小宝宝，特设「威威水地带」，这个多层式的互动游戏区，包括六个嬉水地带，一个迷宫和一个幼儿戏水池，好玩又有趣。

海洋公园水上乐园5大特色主题区（图片来源：海洋公园）

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