医疗辅助队开放日参观总部+救护车辆/急救单车体验/摊位游戏/急救示范｜亲子好去处

为响应4月15日的「全民国家安全教育日」，保安局辖下8支纪律部队和辅助部队于3、4月的不同周末于各部队的训练学院、博物馆、总部、分部或其他相关地点等举行开放日，加深市民对各部队的认识，以及了解它们在维护国家安全方面的工作与成果。今个星期日（19日）就轮到医疗辅助队，不需索取门票即可参观医疗辅助队总部，并有一系列活动，如免费健康检查及讲座、急救单车体验、摊位游戏等，更有机会获得精美纪念品呢！

亲子好去处｜医疗辅助队开放日玩摊位游戏

香港医疗辅助队（Auxiliary Medical Service，简称AMS）为志愿应急医疗衞生组织，于紧急事故及大型公共活动中提供即时的医疗支援。队员由专业的医疗人员及受过训练的义务队员组成，服务涵盖基本急救、伤者分类、现场支援与后勤协作等工作，并能在火警、交通意外、灾害事故等情况下协助有关部门，以保障市民生命安全，减轻事故伤害。

（图片来源：facebook@AuxiliaryMedicalService）

香港医疗辅助队开放日将于4月19日举行，当日活动丰轴，总部各楼层均会有主题活动，包括3楼的「救护车辆展示区」，大、小朋友可 近距离接触救护车辆；4楼就有「游戏区」，将有国家安全教育游戏及特；特色摊位，而5楼就有精彩表演，可欣赏中式步操，亦有急救示范；而6楼就有「Are you OK」免费健康检查，现场更有精美纪念品，等住大家带回家。

（图片来源：facebook@AuxiliaryMedicalService）

点击图片浏览以往医疗辅助队开放日活动点滴：

医疗辅助队开放日

日期： 2026年4月19日（星期日）

时间： 10:00 - 16:00

地点： 何文田公主道81号

费用： 全免（不需报名及登记）

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