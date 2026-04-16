礼贤会彭学高纪念中学升中资讯日暨分享会 了解英语培训「六升计划」附活动及报名方法｜中一入学

中一入学｜面对升中，与其追逐名气，不如为子女挑选最适合的学校，说不定会更有发展。基督教资助男女校、礼贤会彭学高纪念中学一直推动全人教育，让学生均衡发展，学校即将举行新一场「礼中资讯日」暨升中分享会及校园游踪。活动第一部分是「升中分享会」，由校长与副校长分享学校的办学理念、课程安排及学生学习近况（内容与2025年11月8日及12月6日的升中分享会相同）；第二部分则是校园游踪，让前来参观的小学生游走校园，初步认识中学生活。

中一入学｜礼贤会彭学高纪念中学「六升计划」提升英语听讲能力

礼贤会彭学高纪念中学以中文为主要教学语言，全校中一至中六级的中文科、英文科均以小组教学进行。英语方面，于星期六会特别为中一学生提供英语听讲培训班（「六升计划」）。初中以英语教授数学科及科学科，其他科目亦设「英语延展教学活动」。此外，学校有开设DSE日语及韩语选修科（DSE丙类其他语言科目），让同学有更多选择。

礼贤会彭学高纪念中学（图片来源：礼贤会彭学高纪念中学校网）

礼贤会彭学高纪念中学为初中同学而设的「一才计划」及高中的美学课程，包括AI人工智能、机械人工程、日语、韩语、电子乐团、戏剧、AR及VR、桌游设计等。在礼中六年的中学生涯中，学生至少将接触十种多元智能训练。另外，每年11月的全方位学习计划，活动由中一的个人成长开始，逐步扩展至中二的社区关怀，再进阶至中三的境外交流。从中三开始，学生最少有3次离开香港、放眼世界的机会。另外，生涯发展课程亦是礼中的高中常规课程，其中服务学习和工作实习是学生必须参与的项目。

（图片来源：礼贤会彭学高纪念中学校网）

点击图片浏览以往资讯日的活动点滴：

礼贤会彭学高纪念中学升中资讯日暨分享会

日期：4月18日（星期六）

时间：10:00 - 12:00

升中分享会 10:00 - 11:30

校园游踪 11:30 - 12:00

地址：九龙塘禧福道30号

报名：http://bit.ly/4bOtA5H

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