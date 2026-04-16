桌游玩中学孩子智力UP 新手爸爸方力申独门「123」育儿法｜《亲子王》新一期精选内容

飞行棋、斗兽棋、康乐棋……它们都是本地元祖级桌游（Board Games），也是爸妈们的童年回忆，后来异军突起，出现了至今仍然受欢迎的《大富翁》、《Scrabble》、《Cluedo》等。桌游历久不衰，魅力在于它绝不止是一场游戏，而更似是一本没文字的智慧之书，蕴含丰富的益智元素。桌游教育一直在学界默默进行，有小学早已组织校队，以一场场讲究策略与谋略的游戏，锻炼学生脑力、数理逻辑思维，更有效促进社交技巧。

（示意图 / AI生成图片）

慈幼叶汉千禧小学 组校队推广智力运动

近年积极推动游戏式学习的慈幼叶汉千禧小学（下称慈千），早将桌游纳入正规课程，两年前成立了桌游校队，短短时间内已在比赛上屡获佳绩，这一切可说受惠于政府资助的「奇趣IT识多啲」计划，学校可通过课外活动加强学生对资讯科技的兴趣，而慈千选择了桌游作为媒介，并将其定位为智力运动，负责统筹的凌家豪主任（凌Sir）说：「当象棋、围棋皆被列入亚运比赛项目，桌游同样可以训练思维、策略和情绪管理。」

（图片来源：受访者提供）

学校按年级安排不同桌游或调整玩法，初小以训练数感、反应与空间基础为主，高小则进一步深化，需要更多策略思考与逻辑推演，将所学应用在不同学科上。数学科陈素雯老师指出，校队常使用的《Rummikub》（魔力桥）涉及数字拆解、重组逻辑，甚至代数概念。低年级则利用《Add Fish Up To 10》（小鱼争10）训练进位加法基础；《Halli Galli》（德国心脏病）强化对数量的瞬间辨识，而《Blokus》（大格斗）可以破解面积和周界的迷思。此外，桌游更辅助正规课程打下良好基础，电脑科卢广轩老师表示，编程不再只在萤幕前。「小一至小二开设不插电编程课，就是希望学生在接触复杂代码前，先透过实体桌游掌握顺序、条件、回圈及除错等核心概念，为高小编程打好基础。」

（左起）慈幼叶汉千禧小学凌家豪主任、黄伟坚校长、卢广轩老师及陈素雯老师。（图片来源：受访者提供）

桌游结合教育 认识人生

玩，家长总会联想成「唔读书」，其实玩得其所，全然是一个学习机会。香港桌上游戏教育学苑院长Edward Chan本身是桌游迷，跟很多香港人一样，都是由爱上玩《大富翁》、《UNO》、《Kudos》等游戏开始，后来他发现外国有很多桌游是香港少见，于是毅然引入。 「外国早有很多适合亲子，内容关于学术、沟通、社交的桌游，于是主力引入这类型游戏，期望更多人感受到乐趣。」

（左起）香港桌上游戏教育学苑院长Edward Chan、香港创新智力运动协会联合创办人冯立荣（图片来源：《亲子王》）

桌游可视为一种学习手段，前提是家长要让孩子尝试，Edward观察到孩子的好胜心往往于内在，只要肯予其尝试，外界最好不要干预。「有时家长和孩子来到我的店，家长眼见是数学game就忙不迭说『你计数唔叻唔识玩 啦』，其实孩子的动机、好奇心，正是驱使其再进一步的助力。」这Edward会主动请妈妈留步，亲自教玩。「只要玩多几次及开口鼓励，很快便能掌握窍门，出牌越来越有信心，这就是学习过程，连家长都意想不到孩子学得那么快。」

（图片来源：《亲子王》）

想了解更多桌游的好处，就留意今次《亲子王》「教育专题」的详细报道。

从泳坛飞鱼到新手爸爸 方力申分享「123」教养法

有天听电台节目，受访嘉宾是初为人父、个唱在即的方力申（Alex），主持人问他：「为何新歌会叫《万刀甲》？」从前观众笑他是「万刀甲」，未能「出人头地」，骨子里满有运动员的正能量精神，由辱骂转为动力，今天他以《万刀甲》重头出发，参加先进世锦赛夺金、开办个人演唱会、做个出色的新手爸爸……以努力告诉大家，中年也可发力，无论在哪个岗位，他「出头」了。

（图片来源：《亲子王》）

家长、学生必读 脑膜炎双球菌危机

最近英国有学生因脑膜炎双球菌感染不幸离世，相信不少香港家长都看得心惊胆颤。这种细菌引起的脑膜炎和败血症发病快、进展急，由「似乎只是伤风感冒」到生命危险，可能不足一天。虽然在香港属「零星个案」，但孩子每天在学校、补习班、兴趣班穿梭，只要一不留神，就可能在挤逼环境中「中招」。今期由儿科专科张杰医生，提醒家长们：不用恐慌，但必须有足够知识和警觉，因为这是一种「一旦出事就不能重来」的疾病。

（图片来源：Freepik）

想了解更多「封面故事」、本期的其他升学教养内容及假日有何亲子好玩推介，即扫描《亲子王》网页（https://www.stheadline.com/parenting/亲子）参阅更多。

新一期《亲子王》现已出版，于各大7-11及OK便利店有售！

《亲子王》第824期

发售日期：4月16日（星期四）

销售地点：各大OK便利店及7-Eleven