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认字策略｜教基础笔顺掌握中文字型 全完堂幼稚园校长：生活化联想最有用

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更新时间：07:15 2026-05-05 HKT
发布时间：07:15 2026-05-05 HKT

认字策略｜教育局的《幼稚园教育课程指引》明确禁止K1执笔，K2及K3亦不应进行机械式、枯燥的重复抄写或过于艰深的练习，然而为了升小准备，K3学写字是必须，可是家长往往聚焦「写」而忘记做好「认字」这识读识写之关键。全完堂幼稚园邓雪尧校长表示，现时幼稚园的认字策略主要是围绕生活化的主题去认字，因为死板的标题，孩子未必有兴趣。「在生活化情境中，根据主题进行认字，孩子才有兴趣，如K2阶段由简单的单字开始认识字形和解释，然后到配词套上形象化字的用法，如汽车、车门、火车等，再串连成短句，最后演变成文章。」

认字策略｜联想特色容易记

中文具结构性，是一种特别的语言系统，所以学中文的程序是不能调转，绝不能先学句子再学单字，跟拼音语系完全不同。「中文字是『脑形象』的字，记入脑后就会记得，所以最重要的认字策略是孩子要认出所学那个字的特色，例如利用部首、字形结构，或最有用的生活化联想。」邓校长笑言以前自己教中文，常跟学生说「鼻」字可联想两行鼻涕，哄堂大笑之余幼儿马上会记得，因为也是他们的生活经验。

（后）全完堂幼稚园邓雪尧校长（图：李沃涛）
（后）全完堂幼稚园邓雪尧校长（图：李沃涛）

处身幼稚园，有很多教具辅助认字，可是家长在家怎样进行简单教学呢？「我也是家长呀（笑）！孩子由认第一个字开始便『储』字源，用一本簿记录学过的字，最初当然由我书写，待他识写就自己写。」邓校长回忆孩子由「一」、「二」两字开始，家长可因应自家孩子情况而灵活储字，可能是名字又或每天触目所及的字。「从生活中教学，一定比坐定定认字有趣吧！譬如大厦的名字，经过时教导一下，形式已不一样，孩子不会觉得是教字时间，纯粹是『原来我住在这里』。」幼稚园位处大屋街，每当教「大」字时，老师都会请学生放学时留意，看看找不找到「大」字，建立生活中运用文字的概念。

简单拆字，已经是有效益的认字小游戏。（图：李沃涛）
简单拆字，已经是有效益的认字小游戏。（图：李沃涛）

忘记实在是正常

坊间有不同字卡，近来家长也善用AI自制，但邓校长提醒，不论买或自制，重点是图和字必须分开，或图一定要比字小，以免孩子只是「机械式记忆」：认图没认字。「出版社为了吸引，都会把字卡中的图放大，孩子自然给图象吸引，继而机械式地讲出相关字。」要验证孩子有否真正理解一个字，关键是看日常中能否活用。「四周早有很多学习机会，走过公园、马路都有很多中、英文字，家长可鼓励他们说出认得的字，却不是『温习』，不要用『考』的方式提问。」邓校长强调千万不要说「认唔认得？」、「上次记得点解今次唔记得」等打击说话。「才几岁人仔，忘记是正常。家长要不停提醒自己，教还教但不要经常讲『认唔认得』。不记得，家长重读就好了，将认字成为日常生活一部分，才是最好的学习。」

（左）利用沙盘作写字练习，便能习惯「在格子中写字」；（右）将字与图作配对，也是高效认字方法。（图：李沃涛）
（左）利用沙盘作写字练习，便能习惯「在格子中写字」；（右）将字与图作配对，也是高效认字方法。（图：李沃涛）

家长常爱坐港铁时教孩子认读站名，当下次再坐，如果孩子忘记了，家长可以先读第一个字，让孩子自己猜，因为猜字也是学习的一部分，比如玩字卡，孩子常会混淆字词，家长陪伴孩子「重组」就好了，不要开口就责备。「记得就记得，不记得就不记得，是我们教得不够深刻，所以孩子才记不好，某程度是大人的责任啊！所以『忘记』不是孩子那一刻不专注，如果能抓紧他感兴趣的范畴，你讲一次他就会记得。」

（图：李沃涛）
（图：李沃涛）

连结阅读才是识字

面对升小的家长，压力下有时会执着孩子的认字量。「你问我呢，认字能连结到阅读，在书中找到自己识的字，这才是重点。教育局的网站有小学认字名单，但实在不需要全部认识，真的没有一个特定的字量标准。」邓校长说升上小学，没有一个孩子会认识所有字。「揭开任何一本小一课本都会有不认识的字」，所以在K3阶段，家长不要太着重「量」，反而要连结孩子喜欢的事物，就像喜欢车的可看车书，他有兴趣自然越看越多，也代表越来越识字，这就成功了。

（图：李沃涛）
（图：李沃涛）

「这个过程会有一点艰辛，家长的确需要耐性，然而别忘记，认字识字的初心就是为将来用于阅读和沟通，加上日常生活经验够丰富的话，其实小一面试甚至应付小一课程，理应绰绰有余。」邓校长不讳言，家长感到认字困难，可能是太聚焦字量而顾着做练习、工作纸，因而遗忘了过程没有更多input。「如果以幼稚园常用读物《小百科》来说，孩子能读到两、三成已经很厉害，也有孩子能全本都读懂，全因那本小百科的主题如《交通小百科》是他特别感兴趣的主题；所以我才不停强调，一定要连结孩子日常的兴趣，他们才愿意认字、看书，做到真正识字。」

（图：李沃涛）
（图：李沃涛）

认到就识写？

认字自然想到写字，邓校长解释两者是不同系统，勿以为「认到就识写」。「有些孩子会写很难的字却不会读，或者记住字形但不知读音，其实写字是掌握笔顺和字型结构后，甚么字都写得到，只是有人快些上手而已。」她乐见越来越多小学在小一阶段改用主题评估，不用测考。「家长有两类：一种只希望孩子跟到学校进度，另一种就希望孩子超前，但香港教育制度下的『优势』可能只是短视。与其花时间默写，不如用那些时间阅读，认真认字，累积的『量』可能更多。」邓校长坦言时代不同，现代孩子「学得通」，保持兴趣继续学习，才是未来生存之道。

（图：李沃涛）
（图：李沃涛）
幼稚园阶段会由基础开始教授小朋友中文字的笔顺，但最重要是先令他们掌握字型。（图：李沃涛）
幼稚园阶段会由基础开始教授小朋友中文字的笔顺，但最重要是先令他们掌握字型。（图：李沃涛）


文：刘佩桦  图：李沃涛
 

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