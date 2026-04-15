港丽酒店自助餐买一送一 低至$253叹鳕场蟹脚/刺身 母亲节送专属花朵｜亲子优惠

母亲节快到了，为答谢妈妈衣不解带的照料，就带她去吃顿丰富母亲节大餐。今日（15日）下午3时，港丽酒店自助餐有买一送一优惠，低至$253叹鳕场蟹脚、海虾、日式刺身寿司、秘制虾酱鸡、惹味喇沙及Mövenpick雪糕，母亲节正日更会向每位妈妈送上专属花朵。即睇自助餐优惠详情，快快入手喇！

（图片来源：KKday）

亲子优惠｜港丽酒店自助餐买一送一

港丽酒店咖啡园「国际美食自助午餐」有鲜味十足的冰镇海鲜有鳕场蟹脚、海虾、青口及蚬，还有健怡沙律吧、日式刺身寿司、开胃前菜、中式点心及烧味、亚洲美馔等，还有厨师即席烹调的热腾腾马来西亚喇沙，也有多款中、西式特色热盘，烧西冷牛肉更是滋味十足。妈妈还可大叹各款精致甜品及Mövenpick 雪糕，为一顿丰盛的自助午餐完美作结。

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而乐聚廊则提供「国际风情美食自助餐」，由印籍主厨Rawat Raju Singh炮制的「印度风情自助午餐」，精巧选用印度进口优质食材，以正宗的烹调手法，可一次过尽尝印式沙律、小吃、热汤、主菜及甜品，让味蔷体验最地道的印度风味。而「飨•乐之夜」自助餐则于星期五下班后或周末晚上提供，厨艺团队以多款优质食材入馔，炮制出超过45款色香味俱佳的国际美食，大家可于现场音乐演奏下，一边品尝美食，一边跟随节奏放松身心，享受身心灵的满足。

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酒店大堂雅座还有「品韵·英式下午茶」，由新任糕饼主厨冼汤美与糕饼团队打造，以当代手法诠释英式下午茶的经典优雅。三层架上有多款咸点，如青瓜忌廉芝士三文治、烟三文鱼酸忌廉三文治、松露蛋沙律三文治、野菌酥皮盒、迷你鸡批；甜点则有士多啤梨玫瑰泡芙、芒果抹茶蛋糕、朱古力榛子脆脆蛋糕、伯爵茶柠檬杯；也有经典英式松饼：原味松饼及蓝莓松饼、德文郡忌廉、自家制黑莓肉桂果酱，配上茗茶、即磨意大利咖啡，令假日悠闲满足。

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【快闪优惠–买一送一】国际美食自助午餐｜鳕场蟹脚、烧西冷牛肉

用餐时间：12:00–14:30

优惠：

．星期一至四HK$562/2位，平均HK$281/位（原价HK$548/位）

．星期五至日及公众假期HK$598/2位，平均HK$299/位（原价HK$548/位）

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【快闪优惠–买一送一】母亲节自助午餐｜鳕场蟹脚、咖哩虎虾

用餐时间：12:00–14:30

优惠：5月9日HK$706/2位，平均HK$353/位；5月10日HK$874/2位，平均HK$437/位；

*于5月10日母亲节正日惠顾自助午餐的可获赠专属母亲的花朵乙支

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【快闪优惠–买二送一】母亲节自助餐｜鳕场蟹脚、咖哩虎虾

优惠：

．自助午餐：5月9日HK$1,353/3位，平均HK$451/位；5月10日HK$1,674/3位，平均HK$558/位；

．自助晚餐：5月9日HK$1,929/3位，平均HK$643/位；5月10日HK$1,998/3位，平均HK$660/位

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年4月15日15:00至4月21日23:59

用餐日期：2026年4月17日至5月31日

地址：香港金钟道88号太古广场香港港丽酒店大厅低座

*以上优惠价已包括原价加一服务费

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【快闪限量抢–买一送一】「印度风情自助午餐」

用餐时间：星期一至五12：00-14：30

优惠：星期一至五HK$394/2位，平均HK$197/位（原价HK$328/位）

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【8折优惠】「飨•乐之夜」自助餐｜可加购无限畅饮指定饮品

用餐时间：星期五及六20：00-23：00

优惠：

．星期五及六HK$358/位，儿童HK$241/位（原价HK$398/位）

．加购无限畅饮指定饮品HK$218/位

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年4月15日15:00至4月21日23:59

用餐日期：2026年4月17日至5月15日

地址：香港金钟道88号太古广场香港港丽酒店大厅低座

*以上优惠价已包括原价加一服务费

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【快闪优惠｜买一送一】「品韵·英式下午茶」

用餐时间：15:00–17:30

优惠：星期一至五HK$430/2位，平均HK$215/位；

星期六、日HK$442/2位，平均HK$221/位（原价HK$368/位）

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优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年4月15日15:00至4月21日23:59

用餐日期：2026年4月17日至4月30日

地址：香港金钟道88号太古广场香港港丽酒店大厅低座

*以上优惠价已包括原价加一服务费

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