保良局陈守仁小学开放日2026 热门直资小学6000人报名40人争一学位 附小一面试内容

学校开放日︳保良局陈守仁小学位于油麻地的，是本港热门直资小学之一，近年每年均吸引6、7000人报名，平均40人争取一个学位。学校往年的开放日均吸引不少家长慕名而来。今年的开放日活动将在5月2日举行，参观者毋须预先报名。开放日将会展示其多元化的教育设施，亦有不同活动让家长、小朋友更了解学校的教育理念与教学模式，即睇学校开放日详情与日期。

保良局陈守仁小学开放日参观学校 了解多元教学模式

位于油麻地的保良局陈守仁小学（Po Leung Kuk Camões Tan Siu Lin Primary School）为香港热门直资小学之一，每年的开放日活动均吸引大批家长和学生前来参观。今年的开放日将于5月2日举行，学校将展示其多元化的教育设施，如音乐及运动综合大楼、攀石墙、阅读角、室内泳池及有机园圃等，让家长可以全方位了解学校环境与特色，并欣赏学生表演和展出的课业。而各直资女及私立学校将陆续接受2027 / 28年度小一入学报名，有意报读该校的家长要好好把握机会了解更多，为子女的升学之路做好准备。

保良局陈守仁小学开放日参观学校 了解多元教学模式（图片来源：保良局陈守仁小学校网）

点击图片浏览往年保良局陈守仁小学开放日活动点滴：

保良局陈守仁小学申请人数多达7000人

保良局陈守仁小学凭卓越教学质素和多元发展的课程设计深受家长欢迎。2024/25年度约有70%的毕业生获英文中学取录。据以往统计，该校每年小一学额约165个，申请人数却高达6000至8000人，竞争比率约为40-42:1，加上学费较大部份直资小学便宜（2025/26年度学费为$20,500），是全港最抢手的直资小学之一。学校以英语为主要教学语言，学生有核自不同国家的学生，营造出国际化学习氛围，同时亦注重发掘每位学生的潜能，提供丰富的课外活动和第三语言课程（法语、日语、西班牙语），为学生打造多元化的学习平台。

（图片来源：保良局陈守仁小学校网）

保良局陈守仁小学入学申请及面试内容

根据2025年，学校将于7月份公布小学入学申请安排，并安排于8月6日至16日交表，家长可于学校网页的小一入学网上申请系统直接填写及递交申请表。而面试将分为两轮，去年首轮面试设于10月18、19及25日，结果于12月份公布；进入次轮面试的学生，安排于同月中见，而取录及备取结果于2026年1月份公布。

（图片来源：保良局陈守仁小学校网）

而试主要测试学生的中、英文能力，对于英文有一定要求；学生将被安排使用iPad进行简单试题，如中英文认字、算术、阅读理解（选择题）等，亦会要求考生画画，以测试其创意能力及表达能力，还有游戏任务、抢答游戏等。而次轮面试则著重考核考生的社交能考、阅读能力、学术程度及说话能力。

（图片来源：保良局陈守仁小学校网）

（图片来源：保良局陈守仁小学校网）

保良局陈守仁小学开放日

日期：2026年5月2日

地点：油麻地海庭道六号

时间：10:30– 16:30

报名方法：无需预先登记

查询：https://www.plkctslps.edu.hk/tc

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