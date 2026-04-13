黄金海岸酒店自助餐优惠买一送二低至$173叹海鲜 母亲节送鲜奶蛋白炖花胶︳亲子优惠

亲子优惠｜天气开始炎热，想带孩子去沙滩玩沙玩水，可顺道跟他们到屯门黄金海岸酒店叹自助餐。今日（13日）有特别优惠，黄金海岸酒店自助餐优惠买一送二，低至$173即可大叹海鲜，母亲节期间更送鲜奶蛋白炖花胶让妈妈们养颜补身，即睇自助餐优惠详情与快抢连结去book位喇！

亲子优惠｜黄金海岸酒店自助餐优惠买一送二

黄金海岸酒店聆沨咖啡厅自助午餐/周日早午餐将提供纽西兰青口、青口、翡翠螺、海虾等冰镇海鲜，还有匈牙利烩牛肋条、糯米饭、猪脚姜醋、香辣酥炸鸡等滋味美食！而亚洲风味自助晚餐则有慢烤和牛肩胛肉、蜜汁焗黑毛猪叉烧、松露香草西班牙小羊侧腹骨、火山风味猪肋骨，还有花胶螺片鲍汁捞面、芒果拿破仑（招牌）、港式鸡蛋仔、斑兰戚风蛋糕，每位更可享大头虾（每位1只），母亲节晚餐期间限定（2026年5月8-10日）每位母亲将获赠一份鲜奶蛋白炖花胶及桃胶。

（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜买一送二（送一位成人 + 一位小童）】 自助午餐（母亲节适用）

优惠：

．星期一至五 HK$519/组，平均HK$173/位（原价HK$1,214/组）

．星期六及公众假期 HK$647/组，平均HK$216/位（原价HK$1,522/组）

．母亲节前夕 HK$686/组，平均HK$229/位（原价HK$1,621/组）

．母亲节 HK$687/组，平均HK$229/位（原价HK$1,632/组）

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（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜买一送一】 自助午餐

优惠：

．星期一至五，成人HK$490/2位，平均HK$245/位 （原价 HK$449/位），小童（3至11岁）HK$346/2位，平均HK$173/位 （原价 HK$317/位）

长者（65岁或以上）HK$430/2位，平均HK$215/位 （原价 HK$394/位）

．星期六及公众假期，成人HK$610/2位，平均HK$305/位 （原价 HK$559/位）

小童（3至11岁）HK$442/2位，平均HK$221/位 （原价 HK$405/位）

长者（65岁或以上）HK$526/2位，平均HK$263/位 （原价 HK$482/位）

．母亲节前夕成人HK$646/2位，平均HK$323/位 （原价 HK$559/位）

小童（3至11岁）HK$478/2位，平均HK$239/位 （原价 HK$405/位）

长者（65岁或以上）HK$550/2位，平均HK$275/位 （原价 HK$482/位）

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（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜买一送二（送一位成人 + 一位小童）】 自助晚餐（母亲节适用）

四月优惠：

．星期一至五HK$930/组，平均HK$310/位（原价HK$2,105/组）

．星期六日及公众假期 HK$1,008/组，平均HK$336/位（原价HK$2,303/组）

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五月优惠：

．星期一至四HK$930/组，平均HK$310/位（原价HK$2,105/组）

．星期五至日及公众假期:HK$1,008/组，平均HK$336/位（原价HK$2,303/组）

．母亲节及前夕:HK$1,047/组，平均HK$349/位（原价HK$2,303/组）

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（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜买一送一】 自助晚餐

四月优惠：

．星期一至五，成人HK$886/2位，平均HK$443/位 （原价 HK$812/位) ，小童(3至11岁)HK$526/2位，平均HK$263/位 （原价 HK$482/位) ，长者（65岁或以上）HK$646/2位，平均HK$323/位 （原价 HK$592/位)

．星期六日，公众假期及其前夕，成人HK$958/2位，平均HK$479/位 （原价 HK$886/位) ，小童（3至11岁）HK$598/2位，平均HK$299/位 （原价 HK$548/位），长者（65岁或以上）HK$742/2位，平均HK$371/位 （原价 HK$646/位）

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五月优惠：

．星期一至四，成人HK$886/2位，平均HK$443/位 （原价 HK$812/位) ，小童(3至11岁)HK$526/2位，平均HK$263/位 （原价 HK$482/位) ，长者（65岁或以上）HK$646/2位，平均HK$323/位 （原价 HK$592/位)

．星期五至日，公众假期及其前夕，成人HK$958/2位，平均HK$479/位 （原价 HK$886/位) ，小童(3至11岁)HK$598/2位，平均HK$299/位 （原价 HK$548/位) ，长者（65岁或以上）HK$742/2位，平均HK$371/位 （原价 HK$646/位）

．母亲节前夕成人HK$994/2位，平均HK$497/位 （原价 HK$911/位) ，小童（3至11岁）HK$634/2位，平均HK$317/位 （原价 HK$581/位），长者（65岁或以上）HK$766/2位，平均HK$383/位 （原价 HK$702/位）

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（图片来源：KKday）

优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年4月13日15:00至4月19日23:59

用餐日期：2026年 4月14日至5月31日

*以上优惠价已包括原价加一服务费

地址：香港青山公路 1 号 香港黄金海岸酒店聆沨咖啡厅

（图片来源：KKday）

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