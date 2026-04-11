简单的快乐：小息的Skip Ball点燃玩乐火花 打造师生温暖互动画面｜颜铠铭校长随笔

早前，我有机会前往国外考察教育，从中深刻反思教育的真正意义。在一所国外小学的操场上，我首次接触到一种名为「skip ball」（又称脚跳球）的有趣活动：孩子们将一条绳索的一端连着一个彩色有孔小球，另一端套在脚踝上，透过单脚或双脚灵活踢动，让小球在身体周围旋转跳跃。这项简单的游戏不仅能锻炼协调性与体能，更带来无比的快乐与活力。那一刻，我心想，这种充满童趣、健康又易于推广的活动，何不带回自己的校园，让更多孩子在小息时间也能尽情享受？

引入校园 点燃玩乐火花

回到学校后，我便在小息时间鼓励同学们一同玩skip ball。起初，有些孩子还略显生疏，但很快便沉浸其中。在玩乐过程中，同学们自然而然地展现出互相帮助的精神：当有人脚步不稳、难以掌握节奏时，旁边的同伴会主动伸出手，耐心示范正确的姿势；遇到不同能力的同学，他们懂得礼让先后次序，不争不抢，更懂得欣赏彼此的每一次进步 —— 无论是初学者的笨拙尝试，还是熟练者的优美旋转，大家都以包容的心态互相鼓励。这份支持、礼让、欣赏与包容，不仅让游戏变得更加和谐有趣，更在无形中培养了孩子们的合作精神与同理心，让他们在欢笑中学会尊重他人、珍惜友情。

（图片来源：作者提供）

师生共乐 温暖互动画面

当skip ball变成一种小息玩意后，老师们也加入其中，与学生一起玩skip ball。有些老师可能因为年纪或平日较少运动，玩得没有小朋友那么灵活，甚至偶尔会绊倒或跟不上节奏。然而，这正是最美好的时刻：孩子们非但没有嘲笑，反而主动围上前，拍手鼓励、大声加油：「老师再试一次啦！」他们用稚嫩却真诚的声音，为老师打气；有的小朋友甚至手把手教老师正确的踢法，耐心重复示范。那一刻，师生之间的界线仿佛消失了，取而代之的是平等的玩伴关系。这幅师生共乐、互相鼓励的图画，充满温暖与感动，成为校园里最动人的一幕。它提醒我们，教育不只是传授知识，更是建立互信与尊重的过程。

（图片来源：作者提供）

延伸至家庭 彰显最美好的教育

最令我感动的，莫过于看见这份乐趣延伸至家庭。早几天收到家长发给我的相片，看到家长因为孩子的喜欢，买了skip ball回家。我在影片中看到父亲与儿子在家中一同玩耍的温馨画面，那种亲密的互动与亲子间的自然连结，实在令人欣慰。这不仅是游戏，更是教育最纯粹的延伸 —— 教育不再局限于课堂或校园，而是渗透到日常生活中，让家庭成为快乐与学习的第二课堂。透过简单的skip ball，父母与孩子一同体验健康、喜悦与陪伴，这正是我心目中最美好的教育。教育的意义，从来不在于繁复的知识堆砌，而在于点燃孩子内心的快乐火种，让他们在玩乐中学会做人处世的道理。

（图片来源：作者提供）

通德学校颜铠铭校长

学生称呼为颜色笔校长，深信教育可让孩子变好，孩子可让世界变好，每个孩子都值得被看见。积极推动「森林课程」及「校园关爱文化」，愿每个孩子在成长旅途上绽放异彩。

通德学校颜铠铭校长（图片来源：受访者提供）

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