儿童职业体验｜小小动物医生体验日做小兽医 帮动物检查健康/诊症/参观兽医医院
更新时间：10:16 2026-04-11 HKT
发布时间：10:16 2026-04-11 HKT
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儿童职业体验｜宠物是我们的家人，照顾牠们是一生一世的承诺。动物与人类一样也有机会生病，故此家有宠物的孩子，相信对于兽医这种职业不会陌生。想了解兽医的工作，可以「Pet Centrals小小动物医生体验日」，由动物医生团队教孩子如何做个好的「小兽医」。
儿童职业体验｜Pet Centrals小小动物医生体验日做小兽医
兽医的工作其实不只治疗患病的动物，想一睹真正动物诊所的运作和兽医的工作，小朋友可参加由兽医诊所Pet Centrals举办的Pets Central Junior Vet Academy小小动物医生体验日，由专业动物医生团队及教育局注册老师带领，让小朋友穿上制服，齐齐进入兽医院体验兽医工作。
现场将有真人示范基本动物体检，近距离认识动物医生日常工作如检查健康、诊症等，并参观兽医医院及认识医疗设备，也有机会参与角色扮演环节，让小朋友透过互动学会尊重生命及培养同理心、责任感。
点击图片浏览儿童职业体验详情：
Pet Centrals小小动物医生体验日
日期： 最新开班情况请以表格内之日程为准
地址： 北角渣华道66号地下Pets Central Veterinary Academy
授课语言：英文
报名方法：＞＞按此＜＜
3 - 5岁组别（6月班）
日期：6月7、21日
时间：10:00 - 11:30
费用：$600（1位家长及1位小朋友）
*需由家长陪同
6 - 10岁组别（6月班）
日期：6月7、14、21、28日
时间：12:30 - 14:00 （6月14、28日另设10:00 - 11:30）
费用：$400 / 位
*毋须家长陪同
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