儿童职业体验｜小小动物医生体验日做小兽医 帮动物检查健康/诊症/参观兽医医院

儿童职业体验｜宠物是我们的家人，照顾牠们是一生一世的承诺。动物与人类一样也有机会生病，故此家有宠物的孩子，相信对于兽医这种职业不会陌生。想了解兽医的工作，可以「Pet Centrals小小动物医生体验日」，由动物医生团队教孩子如何做个好的「小兽医」。

儿童职业体验｜Pet Centrals小小动物医生体验日做小兽医

兽医的工作其实不只治疗患病的动物，想一睹真正动物诊所的运作和兽医的工作，小朋友可参加由兽医诊所Pet Centrals举办的Pets Central Junior Vet Academy小小动物医生体验日，由专业动物医生团队及教育局注册老师带领，让小朋友穿上制服，齐齐进入兽医院体验兽医工作。

Junior Vet Academy小小动物医生体验日让小朋友穿上制服，齐齐进入兽医院体验兽医工作。（图片来源：受访者提供）

现场将有真人示范基本动物体检，近距离认识动物医生日常工作如检查健康、诊症等，并参观兽医医院及认识医疗设备，也有机会参与角色扮演环节，让小朋友透过互动学会尊重生命及培养同理心、责任感。

参观Pets Central动物医院，近距离认识动物医生日常工作如检查健康、诊症等。（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览儿童职业体验详情：

Pet Centrals小小动物医生体验日

日期： 最新开班情况请以表格内之日程为准

地址： 北角渣华道66号地下Pets Central Veterinary Academy

授课语言：英文

报名方法：＞＞按此＜＜

3 - 5岁组别（6月班）

日期：6月7、21日

时间：10:00 - 11:30

费用：$600（1位家长及1位小朋友）

*需由家长陪同

6 - 10岁组别（6月班）

日期：6月7、14、21、28日

时间：12:30 - 14:00 （6月14、28日另设10:00 - 11:30）

费用：$400 / 位

*毋须家长陪同

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