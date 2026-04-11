愉景湾室内游乐场Cinderella Adventure低至$230一大一小全日任玩空中障碍/极速滑梯｜亲子好去处

亲子好去处｜天气又湿又热，时而下雨，放假就好躲在室内游乐场放电就最安全舒服。如果假日走入悠闲的愉景湾，除了有沙滩、美食，还可到愉景湾北商场跟小朋友畅玩Cinderella Adventure童话世界乐园，这个占地超过14,000平方呎的乐园于去年重开，小朋友又可畅玩高空历奇设施，近日室内游乐场更有优惠，一大一小玩足全日低至$230，即刻入手优惠门票，到时去抵住放电。

亲子好去处｜愉景湾室内游乐场Cinderella Adventure低至$230

Cinderella Adventure童话世界乐园继承历奇playhouse最受欢迎的高空历奇设施，保留了大部分原有的攀爬、忍者障碍及皇牌高空历奇设施，小朋友又可以体验刺激好玩、兼训练胆量的独家玩乐体验。乐园最瞩目的标志性设施「极速彩虹滑梯」，小朋友从高处一冲而下，享受极速快感，绝对是全场尖叫声最多的设施；位于半空的钢线障碍场「空中漫步」就可训练小朋友胆量。穿上专用安全带，在悬空的钢索和独木桥上行走，可考验孩子的平衡力，更能让孩子学习克服对高度的恐惧，完成挑战后满足感爆棚！

刺激的长滑梯几乎有两层楼高。（图片来源：《亲子王》）

同场还有有多重障碍管道的「巨型火山波波池区」，小朋友可以在这里尽情攀爬、钻洞、滑行，最啱放电！也有新增的「欢乐夹公仔机区」，大朋友都可尽情夹公仔，随时带走战利品。

飞索滑道和全港仅有的空中 历奇可让小朋友挑战胆量。（图片来源：《亲子王》）

由即日起至8月31日，$288即可两人入场，包无限畅玩波波池、攀爬游戏区、DIY手作坊等精彩活动，还包两个游戏代币与限量手作材料，让小朋友开心放电之余，也有静态活动可以休息一下。

童话世界乐园保留旧店的大 部分设施，包括跳弹床。（图片来源：《亲子王》）

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Cinderella Adventure童话世界乐园全日畅玩入场门票（1大1小）

优惠：HK$230（原价HK$288）

适用日期：即日起至至5月31日

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