圣保罗男女暑期学校2026 4大全新主题体验「人机共学」跨域学习模式+AI应用暑假活动 ︳暑假活动2026

暑假活动2026｜已过复活节，期末考试未到，家长们就要为孩子的暑假活动而筹谋，除了参加海外游学团，本地一些暑假活动亦甚受家长欢迎，就如每年都早早满额的圣保罗男女暑期学校，今年就特别为10至14岁的小朋友推出全新的课程系列，主打崭新的三合一「人机共学」跨域学习模式，结合业界体验、学术启发、人工智能（AI）强化学习，暑假活动将于7月20至25日期间举行，即睇为期6天暑假夏令营活动内容，快快根据报名连结去报名喇！

暑假活动2026｜圣保罗男女暑期学校 三合一「人机共学」跨域学习模式

圣保罗男女暑期学校今年推出全新课程系列，为10至14岁学生提供难得的6日的寄宿和日间夏令营学习体验，结合业界体验、学术启发、人工智能（AI）强化学习的三合一「人机共学」跨域学习模式，提供机会予学生们作跨校交流，从中拓阔视野、激发潜能。

解构涂鸦艺术、拍卖与社会科学的「城市画布」。（图片来源：圣保罗男女暑期学校）

全新课程分为两大类别，包括「业界领袖体验课程」与「技能导向课程」，全面配合学生多元兴趣与发展需要。学生可善用暑假黄金档期接触前沿知识与新兴科技，更有机会得到业界的专家与AI辅助学习专家的指导，有助深入理解并实践所学，为未来发展打下坚实基础。

探索明日的医疗科技发展的「科学博士」。（图片来源：圣保罗男女暑期学校）

三合一「人机共学」模式的「业界领袖体验课程」，结合行业体验与学术启发，配合最新的AI强化学习工具，并将课程分为4个主题，包括解构涂鸦艺术、拍卖与社会科学的「城市画布」、培育具备商业触觉的酒店及金融领袖「酒店企业家」、带小朋友到罪案现场了解鉴证科学与法律思维的「灭罪鉴证DNA 与推理」、探索明日的医疗科技发展的「科学博士」，让学生在处理模拟真实世界任务的同时，探索常规学校课程以外的专业学科知识，为未来的升学选科提供极具价值的参考与启发。

带小朋友到罪案现场了解鉴证科学与法律思维的「灭罪鉴证DNA 与推理」。（图片来源：圣保罗男女暑期学校）

而「技能导向课程」则有助孩子装备未来的AI应用价值观与实战技能，课程分为两大主轴：「人工智能学术应用技能」将使用AI 应有的价值观与传统学科深度融合，教导学生在英文、STEM及创意艺术等，教他们策略性地运用Gemini、Desmos及Suno等工具辅助学习，借此培养批判性思维与辨识 AI 偏见等能力；而「人工智能认知未来领航者」则侧重于创意媒体的实践，将会学习扩散模型及多模态生成技术，还有高阶的文字、图像及影片创作技巧，透过「人机共学」的创新模式，最后要以制作一部专业的 AI 驱动音乐影片作为最终成果。

「人工智能学术应用技能」（图片来源：圣保罗男女暑期学校）

点击图片浏览圣保罗男女暑期学校详情：

圣保罗暑期学校课程资料

报名日期︰即日起至2026年5月15日 （早鸟报名日期）

课程日期︰2026年7月20日至25日

寄宿日期︰2026年7月19日至25日

对象︰10至14岁学生 （适合即将升读小五至中二的学生）

学费：$8,500 - $18,500 （早鸟报名可获九折优惠）

报名费用︰须全数缴付学费以确认学位

课程详情︰＞＞按此＜＜

报名连结：＞＞按此＜＜



业界领袖体验课程（5天全日+ 展览会）

学费：$18,500（早鸟优惠 $16,650）

技能导向课程（5天半日+ 展览会）

学费：$8,500（早鸟优惠 $7,650）

寄宿活动（ 6晚5日）

学费：$6,000（早鸟优惠 $5,400 ）

*仅限全日制课程参加者

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