DSE 2026｜学霸港姐冯盈盈独门「心像联想法」提升记忆力 小红书分享4大温习心得：这段时间温书更易入脑

DSE 2026｜中学文凭试DSE已进入笔试开考阶段，不少DSE考生为温习而废寝忘食。但想要好成绩并非努力就够，最重要是「努力而见效」。早前学霸港姐冯盈盈于社交平台分享了两招提升记忆力，作为高材生的盈盈原来亦曾于小红书分享过读书时期的4个温书心得，还有一个特别记忆法，助大家温书更易入脑。

DSE 2026｜学霸港姐冯盈盈Band 1学校出身 香港大学一级荣誉取硕士学位

早前曾于社交平台分享回到母校的冯盈盈，原来出身于深水埗Band 1名校宝血会上智英文书院，并为首届DSE考生，于中学文凭试中，英文、通识及电脑科皆摘下5*成绩。之后以28分成绩入读香港大学香港大学食物及营养学系，于2024年再挑战自己，以一级荣誉优等成绩完成香港大学食品产业管理市场营销硕士学位课程。

（图片来源：ig@冯盈盈）

（图片来源：ig@冯盈盈）

早前学霸港姐冯盈盈于社交平台分享了身为大型活动司仪必用的两招提升记忆力方法，而近年活跃于小红书的她，原来亦多次于平台上分享温习法、记忆法等读书心得，即睇几招助DSE考生最后冲刺搏尽成绩。

（图片来源：小红书@冯盈盈）

冯盈盈温习法1：营造学习氛围

冯盈盈会于读书时会放一些物件来激励自己，如在备忘贴上写上想入读的大学名称、期望自己考取的成绩等，提高温书的动力。

（图片来源：小红书@冯盈盈） ​

（图片来源：小红书@冯盈盈） ​

冯盈盈温习法2：早上温习最有效

冯盈盈表示自己从不熬夜通宵读书，会于晚上12点前入睡，并于翌日早上6时起床温习。她指早上为温书黄金时段，环境宁静，专注力会更高。

（图片来源：小红书@冯盈盈） ​

冯盈盈温习法3：听音乐

冯盈盈表示人类的大脑有两个注意力系统：认知及非认知注意力系统，原来当我们听音乐时，非认知注意力系统的敏感度会减低，从而令自己更集中，减少分心。她又建议可选含有许多3500赫兹以上高周波的莫札特曲子，能刺激脊椎直到大脑的神经系统，提升生理机能，同步加强集中力和记忆力。

（图片来源：小红书@冯盈盈） ​

冯盈盈温习法4：饮绿茶

绿茶萃取物经研究证实能令大脑的认知功能变好，可加强认知能力和记忆力，帮助醒脑提神。

（图片来源：小红书@冯盈盈） ​

冯盈盈记忆法推介：心像联想法

曾为TVB担任主持的冯盈盈，亦曾分享一些提升学习效率的技巧和营养建议，她更分享曾作实战的有用记忆法 — 心像联想法。这种方法主要是透过配置和排列技巧，在预先设定好的场所和位置，将需要记住的事物进行分配，既可用于学习，也适用于公开演讲、推销和主持等场合。

（图片来源：小红书@冯盈盈）

先将需要记住的学习重点，与家中不同的房间进行连结，这样可以更容易记住每个部分的内容。例如「大门」连结课文的主旨、「客厅」连结第一个重点、「睡房」连结第二个重点等如此类推，过这种方式，因为所配置的场所本身已有一定归类，所以想记住的事物也会跟著具有意义，于是就会变得更容易记住。

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资料来源：小红书@冯盈盈