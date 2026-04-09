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正向教育｜AI时代下学历贬值与教育出路 如何培养孩子「AI素养」？︳林秋霞专栏

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更新时间：15:44 2026-04-09 HKT
发布时间：15:44 2026-04-09 HKT

学历的价值，在AI的洪流下正急剧改变中。在传统观念里，一纸文凭代表了个人努力的成果与职场的入场券。它既是能力的象征，也是阶级流动的通道。然而，当人工智慧能以几秒完成翻译、写作、程式编辑甚至设计时，许多人开始质疑：学历还有多大意义？事实上，学历并没有「失去意义」，而是它的功能正在改变。它逐渐变得不再是社会地位的凭证，而是人类持续学习能力的一种体现。在这个往后由知识和技术驱动的时代，真正被淘汰的不是学历本身，而是空有学历的人。

AI正改写教育与职场逻辑

多宗实例说明了学历正加速贬值。例如，Tesla与SpaceX的行政总裁、世界首富伊隆．马斯克（Elon 
Musk）在招募人才时明言「不看学历」，年仅14岁的凯兰．奎兹（Kairan Quazi）因此成为SpaceX软体工程师。又例如，矽谷新创公司、数据分析巨头Palantir推出名为「Meritocracy Fellowship」的精英奖学金计划，目标是提供高中毕业生或未就读大学者，一条替代传统学位、通往全职工作的管道，即直接从高中选才，认为「入学制度建立在错误的评选标准上，精英制度与卓越精神，早已不再是教育机构所追求的目标」。在日常生活中，也能看到这股变革的迹象，有高中生自学开发智能体，还能在校园内收费提供服务。这些例子都在说明，AI正在改写教育与职场的逻辑。

（图片来源：Freepik）
（图片来源：Freepik）

传统教育的潜在危机，可能让孩子逐渐被AI淘汰。华人社会习惯了一套以分数为中心的教育结构。孩子从小努力记忆、背诵、考试，最终被「排名」与「成绩」评价。这种设计，本质上是工业时代的产物，它的目的是训练出高服从、标准化、易于管理的劳动者。AI最擅长的正是「标准化」，当教育仍在比拼记忆与效率时，人类与AI的竞争天秤已经严重倾倒。AI不会疲倦、不会焦虑，也不需要被激励。若孩子仍被训练成一个靠背诵维生的学习者，那么他们终将被机器取代。有鉴于此，教育的焦点，必须从「让孩子会做题」转向「让孩子会提问」。

（图片来源：Freepik）
（图片来源：Freepik）

教育的本质是……

我们的社会对孩子常怀一种矛盾的期待：既希望他们有创造力，却又希望他们少犯错。与众不同的学生被标签为有问题、质疑老师会被认为不尊敬师长，甚至「不同」常会被视为偏离正轨。于是，孩子们逐渐学会压抑自我，迎合标准答案，这正是学习中最无声的挑战。AI的语言模型几乎能完美地重现了「正确答案」的文化，但人类真正的价值，恰恰在于能提出新的问题。教育的转型，应从「让孩子服从」变为「让孩子思考」，即鼓励他们挑战、辩论、尝试错误，才能让他们在变动的世界中，拥有面对未知的勇气。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

华人社会的教育长期依赖排名制度。孩子从小被要求要「胜过别人」 —— 比成绩、比学校、比收入。这无疑使学习变成残酷的零和游戏：我的成功是建立在你的失败上。长大后，人们开始以效率与结果评价一切，却早已忘了学习本该带给人的快乐。这种文化最终让许多年轻人陷入焦虑、自卑与自我怀疑中，他们被制度教育成最擅长否定自己的一代。努力并不是没有价值，而是失去了方向。AI时代仍然需要努力，只是那种努力应该更有智慧、更自主，而不再只是服从命令式的重复，而是对自身热情的探索。

真正的学习从来不应该是一场比赛。一个人能长久投入于某件事情，通常非出于外界的压力，而是内心的热爱。当学习与兴趣重叠时，大脑会进入一种全情投入的状态，那是一种专注与快乐共存的感觉。这样的学习，往往能孕育出创造力与深层理解。AI能复制知识，却模仿不了热爱。未来的教育，真正稀缺的不是资讯，而是兴趣的火苗。孩子若能在探索中培养好奇与热情，即使不靠分数，也能找到属于自己的方向。教育应该帮助他们弄清「我想学甚么」、「我为甚么学」，而不是只为迎合考试的逻辑。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

教育的本质，除了是知识传递，更是能力的培育。知识随时会过时，但思考与学习的方式却能陪伴一生。AI的到来，让这个差异变得更加明显。当学生把学习理解为「获取正确答案」，他们注定会被机器超越；只有把学习理解为「发现问题」、「解决问题」、「理解他人」、「反思自己」的过程，这份人性化的思考能力，才是AI永远无法取代的教育核心。教育真正面临的挑战，不是内容要不要更新，而是方法与出发点是甚么 —— 启发孩子成为一个能够自主学习，并理解世界的人。

「AI素养」刻不容缓

要让AI成为教育的助力，而不是负担，关键在于培养新一代的「AI素养」。所谓AI素养，不只是懂得使用几个工具，而是懂得提问、能判断资讯真伪、理解技术背后的伦理与偏见。这是一种结合理性、想像力与责任感的能力。若孩子能在学校中学会如何与AI对话、如何发现系统的局限、如何从资料中提炼意义，那么AI就不再是威胁，而是一种拓展人类智慧边界的伙伴，这也是未来教育应该投资的真正方向。

AI让知识不再稀缺，但「被理解」与「被引导」仍是人类最重要的需求之一。一个好老师，或是一位懂得鼓励的家长，依旧能给予孩子超越技术的支持，那是一种来自关系的力量，支援孩子在困难与探索中建立自我。教育不该只是资讯传输，而是引导一个人学会思考、学会爱、学会成长。在这个急剧变化的时代，我们该教孩子的，不是如何与AI竞争，而是如何保持人类宝贵的特质：好奇心、同理心、创造力、反思力、适应力。

（图片来源：PhotoAC）
（图片来源：PhotoAC）

AI正在重新定义知识的边界，但教育的核心仍然是人。分数与排名的重要性每况愈下，理解力与创造力才是未来的通行证。当家长与教师重新学会尊重孩子的好奇心、欣赏探索过程而不仅是结果时，我们才真正迈入新一代的教育方向。教育从不是让孩子成为「对的样子」，而是让他成为「他的样子」。这份真实与热爱，正是任何AI无法模仿的。

教育的崭新起点

AI会否取代家长与老师，破坏教育本质？AI让我们看见了教育的崭新可能，它能让每个人以自己的节奏学习，为老师减轻重复性的工作，并带来前所未有的启发方式。真正的问题不在于「AI是否应进入教育」，而是「我们是否懂得如何与它共学」。师长若能与孩子一起使用AI、一同思考和探索，AI就成了陪伴学习的优秀导师 —— 它不会责备、疲劳，能以耐心回应每一个问题。另一边厢，教育者的角色，则不再是「给予答案的人」，而是「帮助学生找到问题」的人了。

（AI生成图片）
（AI生成图片）

与智能共学，而非依附。AI让我们能外判部分思考，但真正的进步，并不是让它替人类构思所有，而是让它成为帮助我们整理和思考的力量。我们决定方向，AI提供效率；让AI节省时间，但别节省我们的判断。以怀疑、验证、创造的态度使用AI，那么科技放大的将会是智慧，而非惰性。共勉。

生命教育机构Why Not Education创办人及「失败教育」发起人林秋霞
生命教育机构Why Not Education创办人及「失败教育」发起人林秋霞

 

林秋霞
生命教育机构Why Not Education创办人及「失败教育」发起人。香港中文大学新闻与传播学院及教育学院毕业后，踏上教育路途，自此爱上孩子，相信教育。后来发现世界很大很美丽，教育其实可以很好玩，于是外出闯荡，与不同学校及单位积极开拓各种教育的可能性。

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