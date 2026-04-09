热门直资学校香港华人基督教联会真道书院小一入学简介会27/28 附预约连结｜学校开放日

世道是循环，当2026学年的升小家长正等待6月公布统一派位结果之际，2027学年的升学程序已揭开序幕。由香港华人基督教联会办学的一条龙直资、香港华人基督教联会真道书院，为热门直资学校，学校将于5月举行2027 - 28小一（基阶一）入学简介会，即睇活动详情与预约登记连结。

直资学校｜香港华人基督教联会真道书院小一入学简介会

香港华人基督教联会真道书院小一入学入学简介会将分为实体及网上直播，两场实体及网上直播内容相同的，会以广东话主讲。实体简介会名额有限，将按先到先得原则分配，额满即止，而直播场次不设名额上限，唯家长仍需于上述时段内完成登记。入学简介会确认电邮将于 4月29至30日期间发出。

香港华人基督教联会真道书院（图片来源：香港华人基督教联会真道书院）

香港华人基督教联会真道书院的教学模式是11年直通，分基础二年、拓展五年及通达四年共三个阶段完成中小学，当完成五年小学后，可原校升读中学，而完成11年后可参加香港中学文凭试（DSE）或国际预科文凭试（IBDP），全年学费$28,600（分10期缴交）。

（图片来源：香港华人基督教联会真道书院）

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香港华人基督教联会真道书院2027 - 28小一入学简介会

日期及时间：

第一场 5月16日（星期六）10:00 - 11:30

第二场 5月16日（星期六）13:00 - 14:30

预约座位时段： 4月14日10:00 - 4月23日10:00

（预约连结将于校网公布）

地址：将军澳岭光街5号

查询：2337 2126

预约连结：＞＞按此＜＜

座位确认：

入学简介会确认电邮将于2026年4月29日至30日 期间发出。

-实体入学简介会：名额有限，将按先到先得原则分配，额满即止。

-直播场次简介会：不设名额上限，唯家长仍需于上述时段内完成登记，逾期恕不受理。

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