初小认字全攻略 读默写3部曲 小游戏打好基础 分散学习存字库｜《亲子王》新一期精选内容

新一代父母教育程度比上一代高，但「识字」的家长纷纷感叹，教孩子功课何止考起，简直怀疑自己有没有读过书！特别是孩子升上小学后，才发现孩子认字能力弱，带来学业骨牌效应。想破局，就要从认字开始，打好文字基础，重质不重量，做一个「认字唔认人嘅认字特警」，因为认好字，才可以冲开藩篱看到更远的世界！

升小准备 生活日常中认字

教育局的《幼稚园教育课程指引》明确禁止K1执笔，K2及K3亦不应进行机械式、枯燥的重复抄写或过于艰深的练习，然而为了升小准备，K3学写字是必须，可是家长往往聚焦「写」而忘记做好「认字」这识读识写之关键。全完堂幼稚园邓雪尧校长表示，现时幼稚园的认字策略主要是围绕生活化的主题去认字。「在生活化情境中，根据主题进行认字，孩子才有兴趣，如K2阶段由简单的单字开始认识字形和解释，然后到配词套上形象化字的用法，如汽车、车门、火车等，再串连成短句，最后演变成文章。」

（后）全完堂幼稚园邓雪尧校长 （图片来源：《亲子王》）

中文具结构性，是一种特别的语言系统，所以学中文的程序是不能调转，绝不能先学句子再学单字，跟拼音语系完全不同。「中文字是『脑形象』的字，记入脑后就会记得，所以最重要的认字策略是孩子要认出所学那个字的特色，例如利用部首、字形结构，或最有用的生活化联想。」邓校长笑言以前自己教中文，常跟学生说「鼻」字可联想两行鼻涕，哄堂大笑之余幼儿马上会记得，因为也是他们的生活经验。

（图片来源：《亲子王》）

小学生认字 先读后默再写

认字为何关心理学家事？佛联会辖下的佛教林炳炎纪念学校，早年已推行「校本教育心理服务」计划，校本教育心理学家彭乐谦（下称彭Sir）除了为学校提供全校性支援外，照顾学习多样性也是其重点工作，如何在校本政策下让学生学习效益更佳，彭Sir大为关心。 「经常接触家长，他们不约而同问『有无方法温默书？』，了解后发现他们多用上机械式抄写，未能有效地让孩子认识字词，因而影响成绩。」

（图片来源：《亲子王》）

机械式抄写既没有带来好表现，更令亲子关系大为紧张，彭Sir于是招募一批家长义工成为「识字教练」，陪伴有需要同学温中文字。「教人子女往往更有耐性，当时期望这班『教练』先帮助学生，然后实践在自家孩子身上。」结果？「学技巧点都会有跌跌碰碰，过程中义工和学生都要磨合，彼此都付出大量耐性，家长也表示终于掌握到认中文字的技巧。」说到技巧，彭Sir分享了针对默书的认

字三步曲：读、默、写 —— 先读、后默、再写。

佛教林炳炎纪念学校校本教育心理学家彭乐谦（图片来源：受访者提供）

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圣公会仁立小学3尖子 「学习不止求分数， 更是探索自我的旅程。」

每位孩子都是独一无二的。来自圣公会仁立小学的三位菁英 —— 巴登央宗、司徒凯澄与卓星潼，正是最佳写照：央宗在篮球场与书法之间动静皆宜；凯澄钟情数学逻辑，亦沉醉合唱团的情感演绎；年纪最小的星潼，涉猎跆拳道、钢琴、日语与国际象棋，更考获全级第二的佳绩。他们的长处各异，却有着共同的信念：学习不止于追求分数，更是探索世界、认识自我的旅程。即睇今期《亲子王》「尖子学堂」的详细访问。

（图片来源：《亲子王》）

深海鱼才有Omega-3？营养师拆解食鱼迷思

想小朋友记性好、反应快，不少家长第一时间会想到多吃三文鱼、吞拿鱼等富含Omega-3的深海鱼。Omega-3对婴幼儿的脑神经发育固然重要，但林林种种的鱼类，有淡水鱼和咸水鱼，也有新鲜鱼和罐头鱼，甚至还有养殖和野生的，究竟不同来源的鱼类，于Omega-3含量上有何分别？家长又应该选择买哪款鱼来为子女补补脑呢？即睇今期《亲子王》的「健康养生」专栏，由营养师为大家拆解。

（图片来源：Shutterstock）

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