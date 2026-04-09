帝逸酒店自助餐买一送一 叹生蚝/龙虾/日本直送油甘鱼/杜拜朱古力 免费玩儿童玩乐区｜亲子优惠

亲子优惠｜自助餐是不少家庭外出聚餐的好选择，既可满足不同人的口味，更可舒舒服服叹足几小时，不「限时」更轻松自在。若带同孩子，餐厅有玩乐区就更理想！沙田帝逸酒店自助餐今日（9日）就有买一送一优惠，不但可有任食生蚝、龙虾、 蟹脚，更有全新「堂弄鲜尝海鲜盛宴」可大叹即𤆥新鲜青口、卜卜蚬、鲜鱿鱼，还有带子刺身、日本直送油甘鱼，最重要有免费儿童玩乐区，可以边食边玩！即睇自助餐优惠详情与快抢连结。

亲子优惠｜沙田帝逸酒店自助餐买一送一叹生蚝

Alva House全新「堂弄鲜尝 · 海鲜飨宴」自助晚餐（即日起至至7月10日）将有一系列堂弄即煮美食尊区，包括即灼海鲜，如新鲜青口、卜卜蚬、鲜鱿鱼等，亦可任食面包蟹、 鳕场蟹脚、冻龙虾青口及即开生蚝，也有即炸炸物如即炸吉列大虎虾，还有即烧韩泰串烧、即焗迷你薄饼等，全新潮式卤水区更推出沙田三宝 — 红烧乳鸽、鸡粥、豆腐花等，最后再以自家制意大利雪糕、杜拜朱古力及芒果主题甜品作结；另外星期五、六、日更会有席前即切原条日本直送油甘鱼、红烧妙龄乳鸽、即煎日式风味酱汁腌制铁板嫩羊架，定必叫人捧腹而回。

（图片来源：KKday）

自助午餐则有健康田园沙律吧、海鲜冷盘刺身、烧顶级烧西冷、日式天妇罗及炸物 - 炉端烧（包括清酒煮蚬或青口） - 自家制猪脚姜、Häagen-Dazs雪糕等。Alva House于周末及公众假期更有自助早午餐，除了备受欢迎的烤肉（包括烧顶级烧西冷及香草三文鱼）、生蚝、海鲜冷盘刺身（包括龙虾钳及蟹脚）、炉端烧美食（包括鸭肝）等，还有珍宝火焰雪山、手工意式雪糕及琳瑯满目的精致甜品，更可任饮气泡酒、红酒及白酒及港式奶茶，小朋友亦可边叹儿童之选，如D.I.Y.热狗、炸鸡及炸鱼薯条，边玩儿童玩乐区呢！

（图片来源：KKday）



【快闪优惠 - 买一送一】3.5小时自助晚餐｜即开生蚝、海鲜冷盘刺身、铁板烧及炉端烧、 连任饮啤酒及无酒精饮品

用餐时间：18:00 - 21:30

优惠：

．星期一至四：成人HK$936/2位，平均HK$468/位；

．星期五至日、公众假期及前夕：成人HK$1,020/2位，平均HK$510/位 （原价 成人HK$922/位）

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（图片来源：KKday）

【快闪优惠 - 买一送一】自助午餐｜海鲜冷盘刺身、日式炉端烧

用餐时间：12:00 - 14:30

优惠：

．成人HK$528/2 位，平均HK$264/位（原价 成人HK$484/位）

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（图片来源：KKday）



【快闪优惠 - 买一送一】自助早午餐｜即开生蚝、海鲜冷盘刺身、铁板烧主菜、连任饮气泡酒

用餐时间：星期六、日及公众假期 11:30 - 15:00

优惠：成人HK$732/2 位，平均HK$366/位（原价 成人HK$671/位）

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（图片来源：KKday）



【早鸟优惠 - 低至67折】母亲节自助晚餐：海鲜冷盘刺身、铁板烧及炉端烧 、连任饮啤酒及无酒精饮品｜5月9、 10日

优惠：

．首轮17:30 – 20:00 成人 HK$655、小童(5-11岁）HK$374

．次轮20:30 – 23:00 成人 HK$616、小童(5-11岁）HK$374

（原价 成人HK$858/位、小童HK$559/位）

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（图片来源：IG@alvahotelbyroyal）



优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年4月9日12:00至4月15日23:59

用餐日期：2026年4月10日至5月24日

地址：香港沙田源康街1号 帝逸酒店

*以上优惠价已包括原价加一服务费

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