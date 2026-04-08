港岛香格里拉酒店自助餐买二送一叹流浮山地道海鲜 必试和牛金蚝/大拖罗/鱼子酱｜亲子优惠

海鲜控一想吃新鲜海鲜，必选去流浮山，海鲜品种够多够新鲜，煮法亦甚为地道，最啱香港人口味。不想山长水远去流浮山，可以选择到港岛香格里拉cafe TOO叹流浮山地道海鲜盛宴。港岛香格里拉自助餐优惠更有买二送一，不止可以大叹金蚝，还有大拖罗、中拖罗、红虾等及鱼子酱，即刻入手自助餐优惠，到时跟家人去大刷一餐。

亲子优惠｜港岛香格里拉酒店自助餐买二送一叹海鲜

港岛香格里拉酒店Café TOO于4月15日起，将供应「流浮山渔乡珍馐盛宴自助晚餐」，绝对是各位海鲜控的喜讯。特别推介香浓咸蛋黄酱的黄金炸蚝、鲜甜细滑的羊肚菌花蟹蒸水蛋及鲜味十足的蒜蓉粉丝蒸斑头腩；也可一试由大厨即席制作的铁板和牛及金蚝、果皮蒸鲍鱼、大地鱼汤浸海鲈，搭配滋补的传统佛跳墙及鲜香浓郁的鲍汁鲍鱼海鲜粥，既奢华又怀旧，这顿渔乡飨宴叫人期待。

（图片来源：Klook）

而鱼生控就要到新鲜现切吞拿鱼柜台，可任食大拖罗、中拖罗及红虾刺身，每人更可尊享5克鱼子酱，星期五、六及公众假期晚市更限定额外多送5g呢！

（图片来源：Klook）

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港岛香格里拉自助晚餐优惠

地点：港岛香格里拉7楼cafe TOO

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