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特色中学巡礼│乐善堂顾超文中学航空课程贯穿STEAM 模拟飞行训练 从航空认识世界

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更新时间：07:15 2026-04-20 HKT
发布时间：07:15 2026-04-20 HKT

特色中学巡礼│冲上云霄是不少学生的梦想，机师们流利的英语及沟通能力，更是学生学习的榜样。葵青区乐善堂顾超文中学特设航空训练中心，设有全港中学独有的两部直升机飞行模拟器及八部定翼机模拟器，由持有定翼机私人机师执照（PPL）及完成直升机单飞（Solo）的叶副校长出任总飞行教练，器材及师资均达到专业水平。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

模拟飞行训练 

航空课程透过正规课堂及课外活动推展，内容包括理论及模拟飞行，学生学习导航学、飞机一般知识、气象学、航空无线电、人体限制及航空法例，学生需要运用STEAM相关知识于各学科当中，融会贯通。模拟飞行方面，除基本飞行动作外，学生更需要戴上耳机，一边飞行，一边与塔台进行无线电沟通，提升学生运用英语能力。模拟飞行课程透过跨国土飞行训练（Crosscountry），可提升学生的导航能力、自我管理及解决问题等能力，邓凤珠校长指出，直升机模拟飞行训练让学生接触到直升机复杂的飞行原理、精细的飞行操控、涉及直升机的多元化飞行任务，进一步提升学生对航空世界的认识。

乐善堂顾超文中学邓凤珠校长（图片来源：受访者提供）
乐善堂顾超文中学邓凤珠校长（图片来源：受访者提供）

学生不止于课室模拟飞行，学校更会安排他们参观多个与航空相关的机构，包括香港政府飞行服务队、中国香港飞行总会，并参与出席Pilot Sharing Night活动，让学生有机会与来自世界各地、拥有不同飞行经验的机师作交流。除了参观活动，学生最期待就是在真飞机上的飞行体验，学校定期安排模拟飞行表现优秀的学生，到珠海进行真机飞行训练，由当地的飞机教练指导下进行实体飞行训练。如学生想进一步到海外接受飞行训练，学校能提供充足资讯予学生，为「学飞」做好准备。

学校特设航空训练中心，设有两部直升机飞行模拟器及八部定翼机模拟器。（图片来源：受访者提供）
学校特设航空训练中心，设有两部直升机飞行模拟器及八部定翼机模拟器。（图片来源：受访者提供）

从航空认识世界

为让学生开阔眼界，学校举办以航空为主题的海外交流团，并特别安排外籍英语老师随团出发，于2024年及2026年分别安排学生出席中国国际航空航天博览会（珠海航展）及新加坡航空展，两大航展均为亚太地区规模最大型的航空展。学生在航展中能近距离认识多种飞行器，包括民航机、直升机、军用飞机、商务私人飞机及无人机等，亦有机会认识飞行器不同部件的制造商，以及最新的航空科技，最令学生印象深刻是，不同国家安排的花式飞行表演，现场观赏震撼之余，亦让学生了解到极端飞行动作的原理。 

空童军参观政府飞行服务队，了解飞行服务队的工作性质。（图片来源：受访者提供）
空童军参观政府飞行服务队，了解飞行服务队的工作性质。（图片来源：受访者提供）

学校更把航空元素结合制服团队，于2022年获童军总会批准成立南葵涌区第一支空童军队伍，空童军成员透过完成不同的航空活动及训练，考取进度性奖章。学生更可以使用香港童军总会的四套全动感飞行模拟器，为实体飞行甚至考取牌照做好充足准备。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

文：佘君仪 图：受访学校提供

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