特色中学巡礼｜ 廖宝珊纪念书院紧贴科技步伐 设立创新科技科 增加航天航空元素

特色中学巡礼｜全港有逾500间中学，如何为子女挑选一间别具特色、适合小朋友作全人发展的中学，是不少家长心中的难题。在芸芸中学之中，许多学校一直默默耕耘、与时并进，透过崭新、创意的教学方法及活动，提升学生的学习兴趣，启发学生的未知潜能，让学生在成长及学习路上持续进步，朝着目标进发，拥抱未来挑战。就让我们发掘中学的特色教学方法，让小学生及家长为升中做好准备。

（图片来源：PhotoAC）

廖宝珊纪念书院实验中学习

动手做实验，是学习科学知识的最直接方法。荃湾区廖宝珊纪念书院鼓励学生在实验中学习，增加对科学理论的认识，以及对科技应用的掌握。

北斗衞星导航车活动让学生学习北斗衞星的知识和实际应用。（图片来源：受访学校提供）

廖宝珊纪念书院张伟声校长（图片来源：受访学校提供）

设立创新科技科

学校设有「创新科技实验室 Inno Lab」及「兴仁STEM学习中心」，为学生提供理想的学习环境，除了传统的「鸡蛋撞地球」、水火箭、太阳炉、智能家居、智慧校园等项目外，最受学生欢迎的活动莫过于操作无人机和机械人。近年，学校成功申请「学校IT创新实验室计划」，进一步增强科技教育的质与量，随着资源增加，学校引入更先进的设备，安排更多与创科相关的学习活动，包括人工智能、虚拟实境、无人机、机械狗、软体开发等，让学生接触不同领域，激发他们的学习兴趣和潜能。

无人机活动激发学生的学习兴趣和潜能。（图片来源：受访学校提供）

张伟声校长指出，学校一直重视培养学生科研创新的能力，以应对急速的科技发展。校方把初中传统的电脑科及设计与科技科合并为创新科技科，增加更多与资讯科技相关的内容；课外活动方面，学校开设STEM学会，外聘专业导师教授编程和无人机等课程，并鼓励学生参加校外比赛，以扩大接触面。自2016年以来，学生持续参加「青年科技专才展览及比赛」（YPEC），运用创意设计产品，以改善人类的生活质素。在「校际无人机编程任务比赛」及「学界无人机救援挑战赛」中，学生也屡获佳绩。

学生在香港中学生空间站科普载荷和科学实验方案设计比赛中获得佳绩。（图片来源：受访学校提供）

增加航天航空元素

为响应政府推动培育航空航天科技人才，学校推荐学生参加中文大学和香港资优教育学院合办的「中国航天教育课程」，也鼓励学生参加校外比赛和参观活动，增长识见。四位初中学生在「大湾区航天北斗衞星导航编程比赛（香港区）」夺得亚军，并在大湾区比赛获得季军，张校长说：「学生透过航天北斗衞星导航编程车进行北斗衞星定位、衞星通信及导航等任务，从中学习北斗衞星的知识和实际应用，还有三位高中学生在『香港中学生空间站科普载荷和科学实验方案设计比赛』中获得银奖，透过结合数理科技知识与创意思维，为空间站设计太空实验方案。」至于校内活动，每年「数理周」均会举办「纸飞机比赛」，学生在制作自己的纸飞机时，学习与飞行相关的流体力学，并不断调整设计，将理论套用到作品上，以争取最理想的飞行效果。

学生在制作自己的纸飞机时，学习与飞行相关的流体力学。（图片来源：受访学校提供）

张校长形容，科学和科技教育的目的，在于激发学生的好奇心和创新精神，培养他们的逻辑思维、分析思维和解难能力。学生必须亲自动手设计和制作，才能学习如何结合理论和实践。在实验的路上，学生难免尝到种种失败，惟其如此才能磨炼出屡败屡战的韧力。

廖宝珊纪念书院（图片来源：受访学校提供）

文：佘君仪 图：受访学校提供

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