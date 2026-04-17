特色中学巡礼｜ 廖宝珊纪念书院紧贴科技步伐 设立创新科技科 增加航天航空元素
发布时间：07:15 2026-04-17 HKT
特色中学巡礼｜全港有逾500间中学，如何为子女挑选一间别具特色、适合小朋友作全人发展的中学，是不少家长心中的难题。在芸芸中学之中，许多学校一直默默耕耘、与时并进，透过崭新、创意的教学方法及活动，提升学生的学习兴趣，启发学生的未知潜能，让学生在成长及学习路上持续进步，朝着目标进发，拥抱未来挑战。就让我们发掘中学的特色教学方法，让小学生及家长为升中做好准备。
廖宝珊纪念书院实验中学习
动手做实验，是学习科学知识的最直接方法。荃湾区廖宝珊纪念书院鼓励学生在实验中学习，增加对科学理论的认识，以及对科技应用的掌握。
设立创新科技科
学校设有「创新科技实验室 Inno Lab」及「兴仁STEM学习中心」，为学生提供理想的学习环境，除了传统的「鸡蛋撞地球」、水火箭、太阳炉、智能家居、智慧校园等项目外，最受学生欢迎的活动莫过于操作无人机和机械人。近年，学校成功申请「学校IT创新实验室计划」，进一步增强科技教育的质与量，随着资源增加，学校引入更先进的设备，安排更多与创科相关的学习活动，包括人工智能、虚拟实境、无人机、机械狗、软体开发等，让学生接触不同领域，激发他们的学习兴趣和潜能。
张伟声校长指出，学校一直重视培养学生科研创新的能力，以应对急速的科技发展。校方把初中传统的电脑科及设计与科技科合并为创新科技科，增加更多与资讯科技相关的内容；课外活动方面，学校开设STEM学会，外聘专业导师教授编程和无人机等课程，并鼓励学生参加校外比赛，以扩大接触面。自2016年以来，学生持续参加「青年科技专才展览及比赛」（YPEC），运用创意设计产品，以改善人类的生活质素。在「校际无人机编程任务比赛」及「学界无人机救援挑战赛」中，学生也屡获佳绩。
增加航天航空元素
为响应政府推动培育航空航天科技人才，学校推荐学生参加中文大学和香港资优教育学院合办的「中国航天教育课程」，也鼓励学生参加校外比赛和参观活动，增长识见。四位初中学生在「大湾区航天北斗衞星导航编程比赛（香港区）」夺得亚军，并在大湾区比赛获得季军，张校长说：「学生透过航天北斗衞星导航编程车进行北斗衞星定位、衞星通信及导航等任务，从中学习北斗衞星的知识和实际应用，还有三位高中学生在『香港中学生空间站科普载荷和科学实验方案设计比赛』中获得银奖，透过结合数理科技知识与创意思维，为空间站设计太空实验方案。」至于校内活动，每年「数理周」均会举办「纸飞机比赛」，学生在制作自己的纸飞机时，学习与飞行相关的流体力学，并不断调整设计，将理论套用到作品上，以争取最理想的飞行效果。
张校长形容，科学和科技教育的目的，在于激发学生的好奇心和创新精神，培养他们的逻辑思维、分析思维和解难能力。学生必须亲自动手设计和制作，才能学习如何结合理论和实践。在实验的路上，学生难免尝到种种失败，惟其如此才能磨炼出屡败屡战的韧力。
文：佘君仪 图：受访学校提供
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