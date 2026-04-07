4大音乐律动治疗策略 实证研究证实有效改善自闭症幼儿情绪调节｜SEN学堂

音乐律动治疗作为一种结合听觉、动觉与情感的介入方式，能为自闭症幼儿提供结构化且可预测的情绪学习环境。研究显示，音乐活动能激活幼儿的情感中枢系统，创造安全的情绪表达空间。以下分享四个经实证研究证实有效的音乐律动治疗策略，不仅能帮助自闭症幼儿突破情绪理解的困难，更能为他们建稳定的情绪调节机制。让我们一起探索如何运用这份来自音乐的力量，为特殊幼儿开启一扇通往情绪世界的新窗口。

音乐律动治疗策略1：情绪音乐配对活动

运用不同音乐类型与情绪状态进行配对学习，能帮助自闭症幼儿建立情绪认知的基础架构。教师可以根据幼儿的认知能力设计不同层次的配对活动，例如快乐音乐配笑脸、悲伤音乐配哭脸等基本情绪辨识。还可以在音乐治疗室设置「情绪音乐角」，让幼儿能在视觉提示的辅助下学习情绪与音乐的连结。例如，在「音乐情绪猜猜看」活动中，可以播放不同情绪特质的乐曲，引导幼儿选择相应的情绪图卡，培养情绪辨识能力。要强调的是，情绪配对活动需要给予明确的视觉和听觉提示，并透过反复练习强化记忆连结。教师可以使用情绪海报或情绪娃娃，帮助幼儿将抽象的情绪概念具象化并内化学习。

（图片来源：PhotoAC）

音乐律动治疗策略2：节奏情绪表达体验

透过打击乐器和身体律动表达内在情绪，能帮助自闭症幼儿建立情绪宣泄的健康管道。音乐室可以设置「情绪打击区」，提供各式打击乐器如鼓、沙铃、三角铁等，让幼儿透过节奏强弱表达不同情绪强度。在「情绪节奏」活动中，可以引导幼儿用轻柔节奏表达平静，用强烈节奏表达生气或兴奋。教师可示范不同情绪状态的节奏模式，并鼓励幼儿模仿和创造。节奏活动可以结合情绪日记，让幼儿记录当天的情绪并选择相应的乐器表达，建立情绪觉察与表达的习惯。重要的是，教师要接纳幼儿的各种情绪表达，营造无批判的支持环境。

（图片来源：PhotoAC）

音乐律动治疗策略3：音乐故事情境演绎

结合故事叙说的音乐活动，能增进自闭症幼儿对情绪脉络和社交情境的理解能力。教师可设计各种音乐故事活动，如配乐绘本、音乐剧场、情绪歌曲等。幼儿能在故事情节中学习辨识角色情绪，理解情绪产生的原因和结果。

（图片来源：PhotoAC）

例如在「音乐情绪故事」活动中，幼儿可以聆听关于不同情绪情境的故事，并选择适合的背景音乐，练习情绪理解和同理能力。音乐故事需要考虑自闭症幼儿的理解能力，使用简单明确的情节和重复性结构。教师也可以鼓励幼儿参与故事演绎，透过角色扮演体验不同情绪状态，增加情绪学习的深度。

音乐律动治疗策略4：结构化音乐放松练习

运用规律的音乐引导活动，能促进自闭症幼儿的情绪自我调节和稳定能力。建议规划固定的音乐放松时段，如深呼吸音乐、冥想音乐等，让幼儿在可预测的结构中练习情绪管理技巧。教师可以为每个放松步骤搭配特定音乐提示，建立清晰的行为连结。例如，可以设计「音乐呼吸灯」活动，让幼儿随着音乐节奏进行深呼吸，学习在情绪激动时自我安抚。这些活动能帮助教师观察幼儿的情绪调节发展，并适时提供个别化支持。结构化练习还能培养幼儿的自我觉察能力，让他们逐渐内化情绪调节策略，在日常生活中主动运用。

（图片来源：PhotoAC）

音乐律动治疗改善情绪调节能力的关键在于「结构稳定」与「感官整合」。教师需要创造可预测且支持的音乐环境，让自闭症幼儿能在安全情境中逐步建立情绪理解和管理能力。同时，也要注意活动的感官友善性和成功经验的累积，帮助幼儿建立正向的情绪学习经验。当音乐活动能适当融入日常作息中，便能为自闭症幼儿提供丰富的情绪学习机会，培养他们辨识、表达和调节情绪的能力。特别提醒，每个孩子的感官敏感度和学习步调都不同，教师需要保持耐心和弹性，透过持续的观察和调整，确保音乐律动治疗能真正帮助幼儿在情绪发展上有所突破。

Natalie Sun（图片来源：受访者提供）

Natalie Sun

香港大学教育硕士、资深教师及 绘本作家。通过在本地及国际学校的 教学经验，以及在各种各样的研究发 现，SEN家长的压力并非仅来自于孩 子的学习问题，而是多方面因素的交织。每位SEN家长都有独特的处境， 找到适合自己家庭的应对方式才能有 效纾解压力，维持家庭和谐。

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