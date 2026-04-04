$39.5玩AI混合实境室内游乐场 荔枝角Ganarova六大游戏区 复活节有优惠送防滑袜︳亲子好去处

亲子好去处｜AI主导大、小朋友的生活，AI不止用于学习，玩乐也可用AI。 荔枝角Ganarova星际特工AI训练营是全港首间AI主题室内儿童游乐场，将Ganarova人工智能、虚拟实境和扩增实境等技术融入游戏和教育中，透过6大游戏区域提升孩子们的学习体验。复活节期间更有特别优惠，只需$39.5再送防滑袜，即可玩足90分钟，即睇室内游乐场快抢连结。

亲子好去处︳荔枝角GanarovaAI混合实境室内游乐场

全港首个AI混合实境室内儿童游乐场以太空宇宙为主题，到了Ganarova后，小朋友便戴上手环化身为星际小特工前往室内游乐场各大挑战区域，于挑战中，Ganawawa代言人「Funny Fox」在人工智能装备库内为小朋友解难之余，更会提升孩子的常识，令小朋友玩得更轻松投入。

亲子好去处︳荔枝角GanarovaAI混合实境室内游乐场（图片来源：KKday）

各位「星际小特工」必玩室内游乐场6大游戏区域，先到「4D虚拟星际激战区」透过虚拟实境技术认识太阳系的行星，再与队友合力拍打投影怪兽，解救太阳系！再到「宇宙能量训练营」星际小特工所配戴的手带感应器，进入训练营进行寻宝游戏，感应器能侦测他们身处的位置及活跃程度，藉挑选提升身体灵敏度！

亲子好去处︳荔枝角GanarovaAI混合实境室内游乐场（图片来源：KKday）

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各位「星际小特工」必玩6大挑战区域，先到「4D虚拟星际激战区」透过虚拟实境技术认识太阳系的行星，再与队友合力拍打投影怪兽，解救太阳系！再到「宇宙能量训练营」星际小特工所配戴的手带感应器，进入训练营进行寻宝游戏，感应器能侦测他们身处的位置及活跃程度，藉挑选提升身体灵敏度！

「4D虚拟星际激战区」透过虚拟实境技术让小特工认识太阳系的行星，再与队友合力拍打投影怪兽，解救太阳系。（图片来源：《亲子王》）

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于「人工智能装备库」会根据小朋友年龄及能力，让他们回答关于世界的常识问题，提升智力值。「星际小特工」可在「太空无重力世界」透过跳弹床体验太空的失重环境，还可于彷如置身于星际环境的「AI星际竞技场」中，保持平衡进行攀爬架竞技，越过一个又一个的障碍物。「数码奇幻星球」是最受星际小特工欢迎的区域，他们可在设置大型波波池及刺激有趣的投影滑梯，亲子一起享受愉悦时光。

星际小特工佩戴手带感应器进入训练营进行寻宝游戏，感应器能侦 测他们身处的位置及活跃程度。（图片来源：《亲子王》）

参加者将在各区域互动兼与其他小特工比拼对决，在趣味挑战中提升体能、智慧及合作能力，边学边玩，更为父母与子女缔造愉快的亲子时光。场馆亦会根据不同节日及潮流不定时更新主题和游戏任务，务求为小朋友带来新鲜感。

场外还有多款机动游戏和夹公仔机等，部分可多人同时对决，好玩度满fun。（图片来源：《亲子王》）

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「数码奇幻星球」设置大型波波池及刺激有趣的投影滑梯，小朋友最喜欢看波波飘浮半空中。（图片来源：《亲子王》）

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-此方案一组门票已包1位2至12岁小朋友及1位18岁或以上的陪同成人

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-入场时间为一小时三十分钟，入场时段: 11:00-18:00

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-游戏币 30个价值：HK$60（平均HK$2/个）

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优惠详情：

优惠期：2026年4月1日 10:00至4月7日 23:59

体验日期：2026年4月2日至4月30日

地址：九龙深盛路8号碧海蓝天Aeon荔枝角店一楼

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