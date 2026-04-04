Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

$39.5玩AI混合实境室内游乐场 荔枝角Ganarova六大游戏区 复活节有优惠送防滑袜︳亲子好去处

亲子
更新时间：11:13 2026-04-04 HKT
发布时间：11:13 2026-04-04 HKT

亲子好去处｜AI主导大、小朋友的生活，AI不止用于学习，玩乐也可用AI。 荔枝角Ganarova星际特工AI训练营是全港首间AI主题室内儿童游乐场，将Ganarova人工智能、虚拟实境和扩增实境等技术融入游戏和教育中，透过6大游戏区域提升孩子们的学习体验。复活节期间更有特别优惠，只需$39.5再送防滑袜，即可玩足90分钟，即睇室内游乐场快抢连结。

亲子好去处︳荔枝角GanarovaAI混合实境室内游乐场

全港首个AI混合实境室内儿童游乐场以太空宇宙为主题，到了Ganarova后，小朋友便戴上手环化身为星际小特工前往室内游乐场各大挑战区域，于挑战中，Ganawawa代言人「Funny Fox」在人工智能装备库内为小朋友解难之余，更会提升孩子的常识，令小朋友玩得更轻松投入。

亲子好去处︳荔枝角GanarovaAI混合实境室内游乐场（图片来源：KKday）
亲子好去处︳荔枝角GanarovaAI混合实境室内游乐场（图片来源：KKday）

各位「星际小特工」必玩室内游乐场6大游戏区域，先到「4D虚拟星际激战区」透过虚拟实境技术认识太阳系的行星，再与队友合力拍打投影怪兽，解救太阳系！再到「宇宙能量训练营」星际小特工所配戴的手带感应器，进入训练营进行寻宝游戏，感应器能侦测他们身处的位置及活跃程度，藉挑选提升身体灵敏度！

亲子好去处︳荔枝角GanarovaAI混合实境室内游乐场（图片来源：KKday）
亲子好去处︳荔枝角GanarovaAI混合实境室内游乐场（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子好去处2026：

 各位「星际小特工」必玩6大挑战区域，先到「4D虚拟星际激战区」透过虚拟实境技术认识太阳系的行星，再与队友合力拍打投影怪兽，解救太阳系！再到「宇宙能量训练营」星际小特工所配戴的手带感应器，进入训练营进行寻宝游戏，感应器能侦测他们身处的位置及活跃程度，藉挑选提升身体灵敏度！

 

「4D虚拟星际激战区」透过虚拟实境技术让小特工认识太阳系的行星，再与队友合力拍打投影怪兽，解救太阳系。（图片来源：《亲子王》）
「4D虚拟星际激战区」透过虚拟实境技术让小特工认识太阳系的行星，再与队友合力拍打投影怪兽，解救太阳系。（图片来源：《亲子王》）

 

点击图片浏览亲子好去处2026：

于「人工智能装备库」会根据小朋友年龄及能力，让他们回答关于世界的常识问题，提升智力值。「星际小特工」可在「太空无重力世界」透过跳弹床体验太空的失重环境，还可于彷如置身于星际环境的「AI星际竞技场」中，保持平衡进行攀爬架竞技，越过一个又一个的障碍物。「数码奇幻星球」是最受星际小特工欢迎的区域，他们可在设置大型波波池及刺激有趣的投影滑梯，亲子一起享受愉悦时光。

星际小特工佩戴手带感应器进入训练营进行寻宝游戏，感应器能侦 测他们身处的位置及活跃程度。（图片来源：《亲子王》）
星际小特工佩戴手带感应器进入训练营进行寻宝游戏，感应器能侦 测他们身处的位置及活跃程度。（图片来源：《亲子王》）

参加者将在各区域互动兼与其他小特工比拼对决，在趣味挑战中提升体能、智慧及合作能力，边学边玩，更为父母与子女缔造愉快的亲子时光。场馆亦会根据不同节日及潮流不定时更新主题和游戏任务，务求为小朋友带来新鲜感。

场外还有多款机动游戏和夹公仔机等，部分可多人同时对决，好玩度满fun。（图片来源：《亲子王》）
场外还有多款机动游戏和夹公仔机等，部分可多人同时对决，好玩度满fun。（图片来源：《亲子王》）

【 独家复活节优惠｜买一送一】 Ganarova 一大一小90分钟门票 + 30个游戏币｜额外送Ganawawa 会员卡及小童防滑袜 
优惠：
．平日星期二至五 HK$158/2组，平均HK$79/组，人均HK$39.5/位 （原价HK$158/组） 
．星期六至日及公众假期 HK$188/2组，平均HK$94/组，人均HK$47/位（原价HK$188/组） 
-每组门票已包1位2至12岁小朋友及1位18岁或以上的陪同成人。
-入场时间为一小时三十分钟，入场时段: 11:00-18:00 -游戏币30个，价值：HK$60（平均HK$2/个）
购买连结：＞＞按此＜＜
 
【专享｜二人同行低至4折】 Ganarova 一大一小90分钟门票（共2张） + 30个游戏币（共2份） ｜额外送Ganawawa会员卡（共2张） 
优惠：
．平日星期二至五 HK$274/组，平均HK$137/组，人均HK$68.5/位（原价HK$456/组） 
．星期六至日及公众假期 HK$310/组，平均HK$155/组，人均HK$77.5/位（原价HK$516/组） 
-此方案一组门票已包2位2至12岁小朋友及2位18岁或以上的陪同成人 
-入场时间为一小时三十分钟，入场时段：11:00-18:00 
-入场小童送防滑袜一对，成人进入场地必须穿著袜子 
-游戏币30个价值：HK$60（平均HK$2/个） 
购买连结：＞＞按此＜＜

「数码奇幻星球」设置大型波波池及刺激有趣的投影滑梯，小朋友最喜欢看波波飘浮半空中。（图片来源：《亲子王》）
「数码奇幻星球」设置大型波波池及刺激有趣的投影滑梯，小朋友最喜欢看波波飘浮半空中。（图片来源：《亲子王》）

【专享｜单人优惠低至43折】Ganarova 一大一小90分钟门票 + 30个游戏币｜额外送Ganawawa 会员卡 (1 张) 
优惠：
．平日星期二至五 HK$142/组，平均HK$71/位（原价HK$228/组） 
．星期六至日及公众假期 HK$169/组，平均HK$84.5/位（原价HK$258/组） 
-此方案一组门票已包1位2至12岁小朋友及1位18岁或以上的陪同成人 
-入场时送Ganawawa会员卡 (共1张) 及 30个 游戏币（共1份) 
-入场时间为一小时三十分钟，入场时段: 11:00-18:00 
-入场小童送防滑袜一对，成人进入场地必须穿著袜子 
-游戏币 30个价值：HK$60（平均HK$2/个） 
购买连结：＞＞按此＜＜


优惠详情： 
优惠期：2026年4月1日 10:00至4月7日 23:59 
体验日期：2026年4月2日至4月30日 
地址：九龙深盛路8号碧海蓝天Aeon荔枝角店一楼

购买连结：＞＞按此＜＜
 

相关文章｜复活节亲子好去处｜9大商场复活节活动推介 最啱放电！充气弹床/匹克球/亲子工作坊/打卡热点

相关文章｜复活节好去处｜亲子餐厅+酒店自助餐11大推介 低至$228尽情吃复活蛋 免费复活节工作坊/亲亲兔子

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
5小时前
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
5小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
6小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
16小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
15小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
20小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
影视圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩复活节金多宝将于今晚（4日）搅珠。资料图片
六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !
社会
2026-04-04 21:33 HKT