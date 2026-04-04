美心点心教室粤式点心制作班 亲子学制馅/揉面皮/送不设低消$100晚市堂食礼券｜亲子好去处

一家人细于假日聚餐，叹一盅两件是首选。小朋友平时爱吃饱点、烧卖，但可知道如道炮制出美味点心？爸妈就趁假期，带小朋友去跟富有历史的美心皇宫大师傅「学两招」，亲子一起参加新开办的美心点心教室粤式点心制作班，点心班更有分亲子班及成人班，还有「开张优惠」，即睇亲子工作坊活动详情，一起去报名参加。

亲子好去处｜美心点心教室粤式点心制作班 特设亲子课堂齐齐玩

美心皇宫于1979年在香港开设首间酒家，多年来为客人提供优质粤式点心及菜肴，也是无数本地家庭经常用餐的地点。时至今日，「美心点心教室」希望把这份回忆传承下去。参加的大、小朋友可以透过与大厨的互动，亲身体验粤式点心的制作过程，感受餐厅对粤式点心的热诚，一同创造难忘时刻。

美心点心教室粤式点心制作班课程由美心中菜大厨亲教授，于2小时制作2款传统粤式点心。（图片来源：Klook）

课程让学员于2小时内能亲手掌握2款传统粤式点心的制作技巧，内容涵盖制馅、揉面皮、成形及熟制技术等，点心款式达20多款，款款都是热门酒楼点心。

特设亲子班，小朋友也可变身点心师傅。（图片来源：Klook）

课程由美心中菜大厨亲教授，于2小时制作2款传统粤式点心，并分有成人班及亲子班，加送送$100晚市堂食礼券、「美心皇宫」围裙及修毕证书，想参加可先购买课程，再联络美心皇宫（旺角MOKO店）预约课堂日子及时间即可。

课程让学员于2小时内能亲手掌握2款传统粤式点心的制作技巧。（图片来源：Klook）



美心点心教室粤式点心制作班

课程收费：

成人班：$563（二人同行价）、亲子班 $765（（1位成人 + 1位儿童，适用于6-11岁儿童，并需由家长陪同）

4月开张优惠：二人同行85折（优惠期由2026年4月2日至4月30日）

日期：星期一至日

时间：10:30 - 12:30^、15:30 - 17:30^、18:30 - 20:30（^逢星期六、日及公众假期，日间课程为「亲子班」内容）

语言：粤语（如欲以普通话或英语授课，欢迎于确认或预约课程时与店员查询）

课程需时：约2小时（2款点心）

开班人数：每堂至少8位（欢迎学员个别或自组报名）

课程加码赏：$100晚市堂食礼券（一张；此礼券适用于美心皇宫MOKO店的晚市堂食，不设最低消费）、「美心皇宫」围裙（一件）、「美心点心教室」修毕证书

注意：付款后需联络美心皇宫（旺角MOKO店）预约课堂日子及时间

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