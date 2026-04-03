小小微生物驱动大世界 圣公会油塘基显小学同学用大肠杆菌进行绘画创作｜创意贴堂区

创意贴堂区｜「国际琼脂艺术大赛」是一项结合微生物学与艺术创意的国际 赛事，参加者需于琼脂培养皿上利用微生物进行绘画创作。圣公会油塘基显小学视艺科与常识科安排两队五年级学生参与本港选 拔赛，应用大肠杆菌进行创作。

油塘基显小学同学用大肠杆菌进行绘画创作

「国际琼脂艺术大赛」本港选拔赛共有400多名参赛者、120多队参与，来自圣公会油塘基显小学的两队队伍分别获得季军和优异奖。两队其后代表香港参加美国「ASM琼脂艺术比赛2025」总决赛，分别取得12岁及以下组别亚军及第五名。学校表示，安排学生参赛旨在让学生将科学知识与艺术创意结合，深化跨学科学习经验，体现学校重视实践与全人发展的教育方向。

（图片来源：圣公会油塘基显小学）

「ASM琼脂艺术比赛2025」总决赛亚军

「ASM琼脂艺术比赛2025」总决赛亚军（图片来源：圣公会油塘基显小学）

设计概念、构思及内容：

我们的设计分为衣、食、住、行四方面。

微生物与人类生活息息相关。在「衣」方面：它能处理天然纤维，制造环保的生物材料。在「食」方面：它在发酵食品中扮演重要角色，也能提高食物的风味和营养价值。而益生菌有助于消化食物，维持肠道健康。在「住」方面：微生物可以参与生物水泥的制造。而微生物对室内空气质量、土壤健康等方面都有影响，甚至能分解有害物质，改善居住环境。在「行」方面：微生物可用于生产生物燃料，如乙醇和生物柴油。

（左起）5F 李浠乔、胡可莹、曾浚嘉、萧隽谕（图片来源：圣公会油塘基显小学）

「ASM琼脂艺术比赛2025」总决赛第五名

「ASM琼脂艺术比赛2025」总决赛第五名（图片来源：圣公会油塘基显小学）

设计概念、构思及内容：

我们的设计概念源于微生物与整个世界的生态息息相关，包括陆地生态、海洋生态、全球气候变化，整个地球的生态均离不开微生物。土壤中的微生物（如细菌和真菌）参与有机物分解，促进营养循环，改善土壤结构和肥力，影响树木的生长。海洋生态方面，微生物（如浮游植物和细菌）是海洋食物链的基础，为更高层次的生物提供能量和养分。而水中微生物（如藻类和细菌）能分解有机污染物，维持水质和生态平衡。在全球气候变化方面，微生物在碳循环中扮演关键角色，通过光合作用和分解作用，影响二氧化碳的固定和释放，对全球气候变化有重要影响。

（左起）5F 谢雅芝、黄子僖、张淇、赵晞妍（图片来源：圣公会油塘基显小学）

圣公会油塘基显小学

地址：油塘油塘道23号

查询： 2757 0322 / [email protected]

网址： www.skhykh.edu.hk

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