Kpop猎魔女团期间限定店 Netflix人气动画电影限定商品首登场/免费体验造型服务做HUNTR/X｜亲子好去处

Netflix人气动画电影《Kpop 猎魔女团》（Kpop Demon Hunters）自上映以来全球迅速爆红，更屡获各大电影及音乐奖项，除了获得格莱美最佳影视歌曲奖，更夺得第98届奥斯卡金像奖勇夺最佳动画长片，主题曲〈Golden〉亦获得最佳原创歌曲，风头一时无俩。家有HUNTR/X粉丝的爸妈，这个复活节就要带他们去ELEMENTS圆方「追星」，与Netflix联手打造的HUNTR/Ｘ演唱会舞台期间限定店，边打卡边玩乐，更可入手首度登场的周边商品！即睇亲子好去处活动详情与必入手限定商品。

亲子好去处｜Kpop猎魔女团期间限定店 免费体验造型服务做HUNTR/X

今个复活节，ELEMENTS圆方与Netflix联手以HUNTR/Ｘ演唱会舞台为主题，打造《Kpop猎魔女团》期间限定店，更呼应动画中的猎魔元素，让粉丝如置身于猎魔女团世界！旁边特设HUNTR/X和Saja Boys角色人形立牌，各位小粉丝可以把握机会跟和偶像近距离拍照打卡！现场更设巨型LED萤幕，配以轮流播放动画中的经典歌曲，每位「Hunters」都可踏上舞台，体验成为万人景仰的巨星！

小粉丝可以变身成为猎魔偶像，体验成为镁光灯焦点的感觉。（图片来源：ELEMENTS圆方）

是次期间限定店独家发售多款全新型格商品，包括HUNTR/X及Saja Boys毛绒公仔挂饰、角色亚克力立牌及小卡盲盒等，小粉丝见到定必心心眼，要即刻入手收藏。想成为恶魔猎人团队一份子？只要于指定日子，在限定店凭即日单一消费满额，即可免费体验由驻场专业造型团队为你度身订造最适合的面部彩绘及发型！

期间限定店以HUNTR_X演唱会舞台为灵感，呼应动画中的猎魔元素。（图片来源：ELEMENTS圆方）

想体验HUNTR/X的霓虹暗黑风妆容，还是神秘恶魔Saja Boys的邪恶妆容，都可一一实现，变身成为心目中的猎魔偶像！同时于期间限定店内拍照打卡，再上载至社交平台，根据指示，就可以获得限量版HUNTER演唱会团队工作证，纪念你曾经参与过这一场偶像演唱会呢！

于指定日子，在限定店凭即日单一消费满额，即可免费体验由驻场专业造型团队为你度身订造最适合的面部彩绘及发型！（图片来源：ELEMENTS圆方）

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《Kpop 猎魔女团》ELEMENTS 圆方期间限定店

日期：4月2 - 19日

时间：11:00 - 20:00

地点：尖沙咀ELEMENTS圆方金区L1楼

免费体验造型服务

日期：4月3 - 4、11 - 12日

时间：14:00 - 18:00

*即日有效之《Kpop猎魔女团》期间限定店单一消费单据只可供1位参加者免费体验造型服务1次。参加者须满3岁或以上。数量有限，先到先得，额满即止。每人最多可获HUNTER演唱会工作证1张。数量有限，先到先得，送完即止。

*完成猎人造型后，于期间限定店内拍照打卡，上载至社交平台，hashtag #ELEMENTSHK #kpopdemonhunters，并追踪 ELEMENTSHK 圆方官方 INSTAGRAM（@elementshk），即可获得限量版 HUNTER 演唱会团队工作证1张。

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