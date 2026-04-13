AI教学｜3主科AI学习工具应用实用建议 中/英文阅读写作+数学科拆解公式 推介工具

AI教学｜时代不断进步，无论认识与否、擅长与否，每个人都要迎接AI的洗礼。短短时日，小学已将AI广泛应用到各个学科与层面，不止批改功课、辅助外语学习，学生更利用所学筹办音乐会、制作德育漫画，学校也开办AI家长工作坊，帮助他们制作各种教材和练习，将AI化身「神队友」，减轻家长肩负子女课业压力与温习重责的担子。即刻跟著以下推介的AI学习工具，帮助温习中英数3科主科，识得用AI，真系好好用。

A教育｜3主科AI应用实用建议 中/英文阅读写作+数学科拆解公式 推介工具（示意图/AI生成图片）

AI教学｜温习应用AI学习工具 家长要知

古有孟母三迁，今有家长为子女「角色扮演」 —— 连补习老师也当上。不知听过多少家长感叹，帮孩子温习比自己当学生时更勤力（也劳气），幸好现在有AI，不论温习或出卷也简便得多，但效果要够「贴」，家长需要不停尝试，才能找出最适合的工具及如何下指令（Prompt），以下为中英数三主科作出提议，希望家长更适用。

（图片来源：Freepik）

AI学习工具｜中、英文科 主攻阅读写作

推介AI工具1：ChatGPT / Poe

卖点：方便易用

建议用法：解释成语故事、检查英文文法、修改错字、提供作文开首甚至按体裁提供写法。

注：必需使用Google或Apple帐号登入，建议家长陪同孩子应用。

推介工具1：ChatGPT / Poe（图片来源：Poe）

推介AI学习工具：Khanmigo

卖点：由可汗学院（Khan Academy）开发，用家可以应用其学习资源，加上不会直接给予答案，透过引导式提示和即时回馈，循序渐进引导孩子自行找答案，对提升写作能力和思考方式具正面作用。

建议用法：善用其分析文章结构与字词精准度所提出的意见，并且可作出讨论，训练逻辑思辩。

注：Khanmigo是透过提问引导孩子思考，家长要鼓励孩子与AI对话，不是由家长主导，如果是付费版，家长定期会收到孩子学习报告，可以针对弱项改善。

推介AI工具2：Khanmigo（图片来源：Khanmigo）

AI学习工具｜数学科 逻辑训练

推介AI学习工具：Copilot

卖点：免费，而且用上GPT-4模型，不论逻辑推理、语言理解及创意写作能力都极高，最厉害是附资料来源，回答时会即时联网搜寻，同时进行fact check。

建议用法：要求「用简单的方式」拆解公式或列出算式，而不是只提供答案。

注：善用图片上传功能，特别当题目有图形如图形拼砌与分割、面积及体积等，可拍照上传给Copilot识别，便能更精准计算。

推介AI工具：Copilot ​（图片来源：Copilot）

AI学习工具｜AI写作比较：Copilot VS 千语

凡事都要实践，记者以「我是小四学生，请写一篇约150字，关于春天的短文，可用上比喻句。」作指令，切实运用一下。

写作使用AI学习工具：Copilot

当冬天的寒风渐渐远去，春姑娘悄悄地来到了我们身边。你看，春风像一只温柔的小手，轻轻地抚摸着大地。躲在地下的嫩草探出了尖尖的小脑袋，宛如铺在地上的绿地毡。花园里的杜鹃花也竞相开放，红得像一团燃烧的火，把春天点缀得格外灿烂。树上的小鸟叽叽喳喳地叫着，仿佛在举办一场热闹的森林音乐会。一场春雨过后，空气变得清新甜润，万物都充满了生机。我爱这多采多姿的春天，因为它代表着希望和新的开始。

写作使用AI工具：Copilot（图片来源：Copilot）

小贴士：

比喻句：用了「像……」、「宛如……」、「仿佛……」等词语，把春天的事物描写得更生动。 感官描写：除了眼睛看到的（花草），也可以写耳朵听到的（鸟叫）或身体感受到的（春风）。

记者评语：比喻句的运用简单而具象，值得学习，家长可提醒孩子注意感官描写，将文章升华。

（图片来源：PhotoAC）

写作使用AI学习工具：千问

春天来了，大地换上了绿色的新衣裳。花儿像害羞的小姑娘，悄悄地绽放笑脸。小草从泥土里探出头来，好奇地张望着这个世界。温暖的春风像妈妈的手，轻轻抚摸着我的脸颊。蜜蜂和蝴蝶在花丛中翩翩起舞，好像在开一场热闹的舞会。我爱春天，因为它带来了生机与希望，让人心情愉快！春天来了，大地换上了绿色的新衣裳。花儿像害羞的小姑娘，悄悄地绽放笑脸。小草从泥土里探出头来，好奇地张望着这个世界。温暖的春风像妈妈的手，轻轻抚摸着我的脸颊。蜜蜂和蝴蝶在花丛中翩翩起舞，好像在开一场热闹的舞会。我爱春天因为它带来了生机与希望，让人心情愉快！

写作使用AI工具：千问（图片来源：千问）

小贴士：

善用比喻：「花儿」=「害羞的小姑娘」；「春风」=「妈妈的手」；「蜜蜂蝴蝶飞舞」=「开舞会」。让景物更生动。 拟人法：说小草「探出头」、「好奇地张望」。赋予植物动作和感情，文章更有趣味。 感官描写：视觉（绿色新衣裳、绽放笑脸）、触觉（春风像妈妈的手抚摸脸颊）、让读者全面「感觉」到春天。

记者评语：个人较喜欢这篇，比喻手法更见生动活泼，值得学习，家长可以利用这些范句来创作新句子，改善文笔。

（图片来源：Freepik）

文：刘佩桦 图：网上图片

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