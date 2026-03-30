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Jimmy's Kitchen复活节Happy Brunch 5岁以下免费/小童玩乐角玩面部彩绘扭气球｜亲子餐厅

亲子
更新时间：12:30 2026-03-30 HKT
发布时间：12:30 2026-03-30 HKT

亲子餐厅｜今年的复活节假期不止小朋友开心，爸妈也获得难得的四天连假，可以跟孩子四处走走玩乐，还可以选一间精致的餐厅，与他们边玩边吃丰富大餐，享受亲子时光。在Threads上看到不少人大推Jimmy's Kitchen的周日Brunch，还有平日的超值任食snack的Happy Hour，想不到除了大人「受惠」，这个复活节连小朋友都一样有份叹。即睇Jimmy's Kitchen复活节Brunch餐单、推介菜式与亲子餐厅详情。

亲子餐厅｜Jimmy's Kitchen复活节大小同乐吃大餐

于1928年在中环开业的Jimmy's Kitchen，为香港极具历史的老字号西餐厅，世界各地名人均为座上客，如李小龙、甘迺迪。餐厅曾于2020年暂别食客，于2024年回归，店面规模比过去更大。

Jimmy's烧牛肋排（图片来源：Jimmy's Kitchen）
Jimmy's烧牛肋排（图片来源：Jimmy's Kitchen）

今年复活节，Jimmy's Kitchen特别推出Easter Sharing Brunch，早午餐将汇聚餐厅的经典招牌菜，如Jimmy's招牌干咖喱、Jimmy's经典俄式和牛牛肉、基辅炸鸡等，还有Jimmy's烧牛肋排亦是一绝，连配菜也香口味美，配以丰富自助甜品，如招牌焦糖酱朱古力蛋糕配云呢雪糕，裹有香滑的Cream Brulee，最能满足妈妈的甜品胃。

5 - 11岁小童小朋友只需$318，5岁以下小朋友更免费。（图片来源：《亲子王》）
5 - 11岁小童小朋友只需$318，5岁以下小朋友更免费。（图片来源：《亲子王》）

爸妈亦可加配无限畅饮香槟或气泡酒，慢慢吃吃足4小时，两口子乘机chill一chill，此时小朋友也可于小童玩乐角尽情投入面部彩绘与扭气球的缤纷乐趣，大小同乐，齐齐轻松一下。

特设小童玩乐角，可大玩面部彩绘与扭气球。（图片来源：Jimmy's Kitchen）
特设小童玩乐角，可大玩面部彩绘与扭气球。（图片来源：Jimmy's Kitchen）

点击图片浏览亲子餐厅详情：

Jimmy's Kitchen Easter Sharing Brunch
日期：4月4 - 5日 
时间：11:00 - 15:00
地址：中环毕打街12号
价格： $648 / 成人、$318 / 5 - 11岁小童，5岁以下免费；$288起 / 无限畅饮香槟或气泡酒
订座： https://shorturl.at/POZT

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