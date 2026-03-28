3步陪伴SEN孩跨过从幼稚园到小学的那道桥 克服焦虑与不安｜SEN学堂

最近，笔者获悉友人的幼女未能适应小一生活，令爸妈十分苦恼。回想起来，无论是幼稚园升小，还是小学升中，对家中SEN孩来说都是一大挑战。试想想，环境变了、老师变了、同学变了、规则变了 —— 曾经能预测的秩序，在一夕之间消失。对SEN孩来说，那就像被放进一座陌生的城市，连空气的气味都截然不同。

在幼稚园时，老师熟悉SEN孩的节奏，也知道孩子需要时间适应，会多次重复提醒；在小学的世界里，一切讲求自理、安静、效率，孩子需要学习许多「不可以」，时间的流动也不再跟着SEN孩的步伐。就是这样，SEN孩失去了安全感，开始感到混乱和抗拒，甚至出现退缩行为，又或不愿上学。

（图片来源：PhotoAC）

然而，不少家长会发现，孩子的能力并没有真的退步了，只是其大脑中那个依赖熟悉感运作的安全系统，突然被抽走了。曾听过一位妈妈说，她的孩子在开学第一周回家后，总是坐在客厅发呆。她问：「今天上学如何？」孩子回答：「太吵了。」后来她才知道，原来课室里的风扇声、铅笔摩擦声、同学的笑声，对感官敏感的孩子来说，全部混成一团噪音，令他难以忍受。

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许多SEN孩的焦虑，不是来自老师或功课，而是来自被感官、规范、社交刺激淹没的无力感。当周围的世界太多变、太快，他们的「安全锚」就会松开，继而出现情绪起伏的状况。

3步陪伴SEN孩从幼稚园生顺利过渡到小学

要让SEN孩跨过这道「桥」，单靠勇气是不够的，家长需要准备一个支援系统。首先，是预先熟习环境。在开学前，家长可以陪伴孩子到学校走走，看看课室、操场、厕所等，甚至拍下短片，让孩子反复观看。如果可以与老师提前会面，让老师了解孩子的特质与需求，例如对声音敏感、过渡需要时间、对变化焦虑等，那就更加好了。

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其次，在家中建立「模拟过渡」的日常。调整作息、提早适应早起时间、练习自己收拾书包、调节吃早餐的节奏…… 这些细微的日常，其实可以在无形中帮孩子建构出「我可以」的信念。

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再者，是社交支援与同伴系统。转折期最大的挑战，往往不在课本，而在人际。家长可以尝试与其他家长建立联系，安排小型的「新同学见面游戏日」，让孩子提前见到未来的同学。对SEN孩而言，「见过」的人会在内心被标记为「安全」，开学时的焦虑感就能减少。

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最后，家长的情绪准备也同样重要。请提醒自己，孩子的适应力，是在家长放慢节奏后才有空间长出来的。同时，家长必须明白，孩子的学习过程总有高低起跌，不必为一时的挫败或退步而气馁。

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希望SEN孩家长能学习「相信」：相信孩子，即使会焦虑、会退缩，也有能力找到自己的节奏；相信学校，老师和社工愿意理解及帮助孩子；相信自己，不一定要完美，但能够成为孩子跨过幼稚园到小学那道「桥」的最强后盾。

林碧仪 （Maggie） — 「五个SEN孩的妈妈」Facebook专页版主

育有五个SEN孩子的在职妈妈，在疫情之下带领小朋友采访好人好事，以细腻笔触把故事纪录下来，出版 《疫下有情天》 一书，期望借此向社会大众发放正能量，展现港人独有的狮子山精神，并在这里与大家分享照顾SEN孩子的点滴。

林碧仪 （Maggie） — 「五个SEN孩的妈妈」Facebook专页版主

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