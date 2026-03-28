海外暑假夏令营点拣？应按年龄策划最合适体验出国见世面 这年龄开始踏出舒适区｜海外升学

踏入春季，不少家长开始筹划孩子的暑期活动，我经常被问到：「孩子年纪还小，适合出国吗？」其实只要按年龄选择合适活动，每个阶段的孩子都能从中获益。

8至12岁： 踏出舒适区的启蒙之旅

这个年龄段的孩子吸收能力强，正是建立独立性的黄金时期。让他们离开香港，暂时放下外佣姐姐的照顾和父母的庇荫生活一至两星期，是难能可贵的成长体验。

（图片来源：Haileybury School）

我特别推荐这个年纪的孩子参加英国夏令营，与年龄相若的同学一起生活学习。他们需要自己整理床铺、管理零用钱、与新朋友相处，从朋辈身上互相学习。英国许多历史悠久的学校如Haileybury School、King's Canterbury、Concord College、Royal Russell等，每年夏天都会举办夏令营，提供野外互动、寄宿体验、英语学习等多元活动，让孩子在游戏中自然提升语言能力。

Epsom College在马来西亚的暑期班，既有英国教育品质保证，又减省长途飞行时间。（图片来源：Epsom College）

对于初次出国的学生，不少夏令营设有香港领队服务，家长可以安心让孩子跟随专业团队出发。若希望「近近地」先试水温，英国顶尖学校在亚洲的分校也是不错选择，例如Epsom College在马来西亚的暑期班，既有英国教育品质保证，又减省长途飞行时间。

13至16岁：探索兴趣的学术预备

踏入青少年阶段，单纯的英语学习未必能满足他们的好奇心。这个年龄的学生往往希望在活动中加入「议程」，为日后高中选科或大学申请做好准备。

MPW学院的暑期班，学生可按兴趣选择商科、医疗、工程、艺术或心理学等主题。（图片来源：MPW College）

这个阶段的暑期活动，我建议选择以学术为主题的体验课程。例如MPW学院的暑期班，学生可按兴趣选择商科、医疗、工程、艺术或心理学等主题。这不仅是提早接触不同领域的机会，更能帮助他们厘清未来方向，回到家后更可以和父母讨论有关日后升学选科事宜。

16岁或以上： 职场启蒙的大学体验

这个阶段已不单纯是学习英语，而是认真思考未来发展方向的年纪。他们需要的，是更具体的职业导向体验，特别是在大学校舍内进行的暑期课程。

（图片来源：investineducationasia.com）

近年英国本地及香港学生都十分推崇INVESTIN机构在伦敦大学学院举办的职业体验班。为期两周的沉浸式课程有不同的专业范畴供学生选择：法律、医学、兽医、工程、心理学、建筑、政治、商业等。学生有机会参观医院手术室、参与模拟法庭审讯、到访伦敦证券交易所，亲身体验不同职业的真实面貌。

（图片来源：investineducationasia.com）

这种体验不仅开阔眼界，更可成为申请英国或海外大学时的宝贵素材。当其他学生还在个人陈述中空谈理想时，参加过这些课程的学生已经可以具体描述自己在模拟法庭中的反思，这份真挚经历往往能让大学招生官眼前一亮。

（图片来源：investineducationasia.com）

结语

出国见识不在于年纪大小，而在于配合孩子的成长阶段。小学生的独立启蒙、初中生的兴趣探索、高中生的职场体验，每个阶段都承载着不同的成长任务。作为家长，我们最珍贵的礼物，或许就是适时放手，让孩子在陌生环境中学会成长，在世界的舞台上找到自己的位置。这个暑假，不妨让孩子踏出这重要的一步。

Iris Cheung - 英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

Iris Cheung

英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

由美国密歇根大学（安娜堡）政治及国际关系双学士毕业，一心想为世界作正面影响。机缘巧合下从事海外升学，擅长替学生规划英美等地区的私校和大学申请。

网站：www.britannia-study.com

电邮：[email protected]

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