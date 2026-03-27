AI强化学习攻略 在家助小学生多元应用｜《亲子王》新一期精选内容

时代不断进步，无论认识与否、擅长与否，每个人都要迎接AI的洗礼。短短时日，小学已将AI广泛应用到各个学科与层面，不止批改功课、辅助外语学习，学生更利用所学筹办音乐会、制作德育漫画，学校也开办AI家长工作坊，帮助他们制作各种教材和练习，将AI化身「神队友」，减轻家长肩负子女课业压力与温习重责的担子。识得用AI，真系好好用。

中华基督教会基法小学 发挥更多辅助功能

学界进入了AI时代，中华基督教会基法小学（下称基法）早在2023学年，已经引入不同的AI工具于教学，郭文钊校长说：「AI从辅助教学到培养学生的高阶思维，早已远超想像。」

中华基督教会基法小学郭文钊校长 （图片来源：《亲子王》）

为了培育学生灵活运用AI，基法今年1月在跨学科学习日，高年级进行了「科学中的食物」活动，事源是老师发现一众小学生迷上辣条这种零健康零食。「老师们不停劝导都未能改变学生食辣条的习惯，那不如一起做专题研习，探索辣条真面目。」学校特地买下显微镜将其连线到iPad，当同学亲眼看到显微镜下放大了多倍的食物「真身」，才知道「美食」竟是「恶心的东西」，这种亲身体验带来的震撼，不但胜过老师经常劝勉，同学也了解到健康饮食的重要性。这种跨学科专题研习，学生不但有成功感，学习也更有趣味性，最重要是同时教会孩子明白掌握一件「超级工具」是用来协助解决问题。

（图片来源：《亲子王》）

乐善堂梁𨱇琚学校（分校） 科技与德育之并存

AI发展一日千里，学生与未来接轨之际，创意与科技、价值观与品德教育该如何并存？乐善堂梁𨱇琚学校（分校）是教育局数字卓越中心的成员之一，《成长宝库AI四格漫画创意集》是学校2025年12月构思的点子，当时邀请全校学生于圣诞节假期以四格漫画形式创作小故事，并以学校「成长宝库奖励计划」中四位卡通人物做主角（早于2023年由AI生成的角色），然后利用AI生成四格漫画并集结成书。六年级的李乐怡和四年级的覃隽谚，二人的作品都入选了是次漫画中，由构思文字到生成漫画，都让他们更懂得应用AI。

（左起）P.6李乐怡、P.4覃隽谚（图片来源：《亲子王》）

负责统筹漫画制作的吴铭诗主任，笑言整件事的创作动机是机缘巧合。「当时有老师想做一些提示标语如『乐器用完要收拾』，由于想有趣一点，便尝试利用AI，发现效果像海报一样漂亮可爱，学生亦觉得比一句命令式指示来得深刻。」于是老师们开始构思，AI这个方便的工具，能否结合学生的创意并实践出来呢？「从没预计他们要写复杂的故事，反而期待不同能力的小朋友，可以透过AI成为小作家。」吴主任不讳言这是最令老师们雀跃的想法。「有小朋友表示从没有想过能成为小作家，也有初小同学认为自己识字太少，一定做不来，事实我们收到200多份投稿，情况踊跃，为了不浪费学生的心意，已着手筹备第二本漫画集；在这件事中，AI变得很有意思。」

乐善堂梁𨱇琚学校（分校）吴铭诗主任 （图片来源：《亲子王》）

想了解更多多元应用AI的方法，就要留意今次《亲子王》「教育专题」的详细报道。

穿梭海滩与山径 长洲小学生不一样的日常

在香港，孩子的课余时间通常怎么度过？补习班、兴趣班、功课、电子屏幕……这似乎是许多市区孩子的日常写照。然而，正如长洲圣心学校黄良凯校长所形容，学生生活在长洲，行山或到沙滩玩耍「同我哋落商场一样」。当我们乘船驶离中环，抵达这个仅需半小时船程的小岛，你会发现另一种童年生活。即睇今期《亲子王》「童话生活」，看看他们不一样的日常。

（图片来源：《亲子王》）

复活节亲子好去处 6大推介（下）

除了复活蛋，复活节最标志性的「代表」非兔子莫属。可爱的兔子是不少小朋友喜爱的动物，也是香港家庭常见的宠物。今年复活节，不妨透过工作坊加深对兔兔的认识，并跟今期《亲子王》把握假期走遍香港来个不一样的体验，寓学于玩！

（图片来源：《亲子王》）

想了解更多「封面故事」、本期的其他升学教养内容及假日有何亲子好玩推介，即扫描《亲子王》网页（https://www.stheadline.com/parenting/亲子）参阅更多。

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《亲子王》第821期

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