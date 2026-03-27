消防处活动｜免费消防防灾应急推广日 消防搜救犬/机械狗/⁠推广机械人/摊位游戏 附活动日期地点

亲子好去处2026｜除了4月份为庆祝「全民国家安全教育日2026」而举办的「消防及救护学院开放日」，知更多消防及救护的救援工作，以及学习更多应急知识，亦可以参加3月29日（星期日）于东涌东海滨长廊举行的「离岛社区防灾应急推广日2026」，到时将有多个活动免费参加，毋须事先登记，活动丰富，如有救援示范、消防搜救犬、机械狗示范、无人机展示、「防烟头套」体验、摊位游戏等，即睇消防处活动日期、活动详情。

消防处活动︳免费消防活动 离岛社区防灾应急推广日2026

于3月29日（星期日）举行「离岛社区防灾应急推广日2026」，活动地点为东涌东海滨长廊，当日场地将会有多个免费活动，如防灾应急教育摊位游戏、消防及救护车辆与工具展示，也会有⁠心肺复苏法体验、「防烟头套」体验，而消防处专队亦会「出动」，连同消防搜救犬、机械狗、⁠推广机械人一齐示范！

小朋友可体验穿著儿童消防及救护制服，跟真正的消防员合照！（图片来源：FB@消防处）

同场还有⁠无人机展示、防灾体验车，当然亦会有爸妈们与小朋友都喜欢的儿童消防及救护制服穿著体验，可以跟消防员叔叔打卡以作留念，活动完结后，记住攞份纪念品带回家呀！

（图片来源：FB@消防处）

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离岛社区防灾应急推广日2026

日期：3月29日（星期日）

时间：14:00 至 18:00

地点：东涌东海滨长廊

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