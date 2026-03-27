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室内游乐场100FUN乐满纷低至$16.5 畅玩香港本土情怀雪糕车/理发店/渡海小轮︳亲子好去处

亲子
更新时间：08:15 2026-03-27 HKT
发布时间：08:15 2026-03-27 HKT

亲子好去处｜随著时代演变，孩子买雪糕可以去便利店、「过海」可以选择坐港铁，上世纪一些「旧香港」的特色好像渐渐褪色，雪糕车越来越少，新一代也未必会坐渡海小轮「过海」。想带孩子去「见识」这些叫人回味的本地情怀，可以去蓝田启田商场100FUN乐满纷，这间室内游乐场有齐雪糕车、理发店、渡海小轮，小朋友可以边玩边认识香港特色景点，还可在怀旧打卡位影靓相！今日（27日）更有室内游乐场优惠，只需$16.5即可畅玩，6个月或以下婴儿可免费入场。即睇优惠详情与快抢连结。

亲子好去处｜室内游乐场100FUN乐满纷低至$16.5

位于蓝田启田商场的100FUN乐满纷启田商场，占地接近10,000呎，以「唤醒本土情怀，探索香港精神」作主题，打造成极具香港特色的亲子好去处。游乐园内处处充满香港独有元素，小朋友可穿梭各个香港特色建筑、先从海滨乘坐「摩天轮」，乘搭「小轮」渡过海港，来到尖沙咀海傍、戏曲中心、走过旧式街道「满纷一街」上的港式冰室「泰尼冰室」、旧超市「翠丝超市」、理发店「芳妮理发」和工程店「东尼维修工程店」，再于狮子山下功夫寨展身手，以及参与怀旧乐园摊位等，小朋友可投入扮演游戏，大人也忙于打卡乐在其中。

亲子好去处｜室内游乐场100FUN乐满纷低至$16.5（图片来源：KKday）
亲子好去处｜室内游乐场100FUN乐满纷低至$16.5（图片来源：KKday）

店舖内设有多个特色项目，包括渡海小轮波波池、绳索阵，以及香港主题特色场区的角色扮演活动。周末更会举办节日限定工作坊，让大家可感受香港独有的情怀和魅力，体验前所未有的沉浸式游玩体验。

波波池区变成一艘渡海小轮「无厘头号」停泊于启田 分店，让小朋友可在宽敞明亮的波波池中尽情玩乐， 犹如置身于维多利亚港畅泳。（图片来源：《亲子王》）
波波池区变成一艘渡海小轮「无厘头号」停泊于启田 分店，让小朋友可在宽敞明亮的波波池中尽情玩乐， 犹如置身于维多利亚港畅泳。（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览亲子好去处详情：

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．星期六 /  日 / 指定假期 11:00 - 15:00 HK$230/组 / 15:30 - 20:00 HK$250/组 
*星期一至五(指定假期除外)购买套票，每套套票即送20个游戏币；
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优惠详情： 
优惠期：2026年3月27日 10:00至4月2日 23:59 
体验日期：2026年3月28日至4月12日 
营业时间：星期一至二 14:00 - 20:00；星期三至五 11:30 - 20:00；星期六日及公众假期 11:00 - 20:00 
地址： 蓝田启田道50号启田商场三楼328-329号舖

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