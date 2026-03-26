全民国家安全教育日2026暨警民同乐日 附4大纪律部队/辅助部队开放日门票登记/活动详情｜亲子好去处

亲子好去处｜为响应4月15日「全民国家安全教育日」，保安局辖下8支纪律部队和辅助部队将于3月底至4月中旬于不同的周末在各部队的训练学院、博物馆、总部、分部或其他相关地点等举行开放日，让大、小朋友有机会走入「总部」，加深认识各部队的工作与认识，也可更了解他们于维护国家安全方面的工作与成果。全民国家安全教育日2026暨警民同乐日将于4月12日举行，更免费参加不需登记门票，另外，除了早前已开放及完成登记的有兴趣的飞行服务队，还有4个纪律部队/辅助部队需要登记索取免费门票入场参观，爸妈要把握机会呀！

全民国家安全教育日2026暨警民同乐日

为庆祝及推广全民国家安全教育日，警务处将于4月12日（星期日）于金钟夏悫花园举办「全民国家安全教育日2026暨警民同乐日」，与市民同庆同乐！本次活动无需门票，欢迎大家免费入场。到时将有一系列摊位活动及表演项目，包括警察乐队少年团的演出、少年警讯的剑击示范、警犬表演、魔术表演，以及警察中国文化学会带来的中乐演奏与中国舞蹈等。

（图片来源：警务处）

（图片来源：警务处）

场内更设有不同的主题展览，如「国安号」宣传车、「护港号」国家安全展览，亦会派发精美纪念品，希望透过互动体验，提升大家对全民维护国家安全的意识。

（图片来源：警务处）

全民国家安全教育日2026暨警民同乐日

日期：2026年4月12日（星期日）

时间：09:00 - 17:00

地址：金钟夏悫花园 （提子公园）

其他纪律部队/辅助部队开放日1：香港惩教博物馆及社区教育体验馆

惩教署将会于4月11号（星期六）在位于赤柱的香港惩教博物馆及社区教育体验馆举办活动日，让大家可透过摊位游戏及打卡活动，了解惩教署于维护国家安全方面的工作与成果。除了可参观于2022年开设的惩教署社区教育体验馆，通过多个互动游戏及投影项目，化身「更生队长」挑战多个游戏关卡，亲身体验惩教工作，署方预备了不少期间限定的特色「苏粉」（纪念品）可以让大家带回家！

（图片来源：惩教署）

点击图片浏览惩教署工作与惩教署社区教育体验馆详情：

香港惩教博物馆及社区教育体验馆

日期：2026年4月11日（星期六）

时间：10:00 - 16:00

地址：赤柱东头湾道45号

登记索取门票：＞＞按此＜＜

*即日起至3月30日开放登记，以电脑抽签形式分发，中签者可获4张门票，4月2日发放确认电邮



交通安排：金钟海富中心 来往 香港惩教博物馆免费穿梭巴士

去程：09:15 - 14:45

回程：11:00 -16:00

其他纪律部队/辅助部队开放日2：香港海关

香港海关将于4月18日（星期六）于香港海关学院举办开放日。开放日当天将会设置不同的活动，包括国家安全教育展览、表演和摊位游戏，以互动方式介绍国家安全的讯息及重要性。海关龙狮团和海关搜查犬会亦于当日参与演出，还有枪械及装备展览。

（图片来源：香港海关）

香港海关开放日

日期：2026年4月18日（星期日）

时间：10:00 - 17:00

地点：屯门大榄涌道10号香港海关学院

登记索取门票：＞＞按此＜＜

*入场劵登记系统将于2026年3月30日（星期一）至2026年4月1日（星期三）开放予公众登记，入场券会以电脑抽签形式分配，申请人须以有效的香港流动电话号码及电邮地址作登记抽签，每个流动电话号码及电邮地址最多可登记四张入场券。入场劵抽签结果会于2026年4月10日（星期五）以电邮形式通知所有登记人士，参加者须携同于电邮内附上的二维码作入场券进场。

交通安排：屯门及荃湾 来往 香港海关学院

时间：09:45 - 17:20

上车地点：荃湾西楼角路（绿杨坊商场地面，即荃湾多层停车场大厦对面）、屯门乡事会路（屯门时代广场旁）

其他纪律部队/辅助部队开放日3：消防及救护学院开放日

一向备受大、小朋友的消防处开放日，亦响应今次活动，于4月12日开放位于将军澳百胜角路的消防及救护学院。

（图片来源：FB@消防处）

当日活动丰富，除了有升国旗仪式、国家安全教育展览、中式步操、消防及救护车巡游，也有联合救援、高空拯救、急流拯救、室内烟火特性训练、危害物质事故处理训练、交通意外事故拯救等示范，小朋友也有机会见到火警调查犬工作示范呢！现场亦有救援工具示范及体验、摊位游戏，保证边玩边学习。

（图片来源：FB@消防处）

点击图片浏览以往消防处开放日活动：

消防及救护学院开放日

日期：2026年4月12日（星期日）

时间：10:00 - 14:00

地址：九龙将军澳百胜角路11号消防及救护学院

登记索取门票详情：＞＞按此＜＜

*由即日起至3月29日透过香港消防处流动应用程式申请二维码入场券，每人最多可申请4张，电脑抽签结果将于4月1日经香港消防处流动应用程式通知中签者。

其他纪律部队/辅助部队开放日4：入境事务学院

为响应「全民国家安全教育日」，入境处将于4月18日（星期六）于屯门入境事务学院举行开放日！当日将会有 展览及摊位游戏，也有入境处乐队表演，大、小朋友亦可参观教学资讯廊，还有模拟训练设施展示与入境处资讯导览，可以透过不同活动了解入境处人员的训练日常。

（图片来源：入境处）

入境事务学院开放日

日期：2026年4月18日（星期六）

时间：12:00 - 17:00

地址：屯门青山湾青山公路82号入境事务学院

登记索取门票详情：＞＞按此＜＜

*由即日起至3月30日可透过网页登记， 门票数量有限，如登记人数超额，将以电脑抽签形式分配，电脑抽签结果将于4月10日或之前以电邮通知中签者，中签者可获4张门票 。

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