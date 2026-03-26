iSQUARE×Jack'n Jill脆爆开心天地 「友脆」弹床乐园7大关卡 送80套游戏券及夹夹赏代币｜复活节好去处

橙色包装的珍珍薯片陪伴不少爸妈成长，在这个复活节，小朋友更可被这款红极一时的薯片的「脆」味「包围」。今年iSQUARE国际广场联乘本地零食品牌Jack'n Jill珍珍薯片，将商场变身成为「脆爆开心天地」，场内设有三大乐「脆」玩乐区域，三大薯仔萌友 —— 小肥薯、薯格仔、小圈仔全球首次登场，将于不同区域等大家来玩！今期《亲子王》现送出80套iSQUARE×Jack'n Jill珍珍脆爆开心天地游戏券及夹夹赏代币，想知点攞，就要睇以下游戏玩法及活动介绍。

复活节好去处｜iSQUARE×Jack'n Jill脆爆开心天地必玩弹床乐园

以薯片制造工房为主题的iSQUARE×Jack'n Jill脆爆开心天地，特设「友脆」弹床乐园设有七个好玩关卡，穿过近3.5米高巨形薯仔入口，内有近四米高薯仔攀滑区、「薯仔浴池」巨型清洗区、薯仔切片焗炉、QC检测区等等，小朋友快快协助将「小薯仔」变为薯片！

（图片来源：iSQUARE）

「脆爆运输部」就有快「脆」碰碰车，三位萌友将会陪伴小车手在场景中穿梭，大家可于「运输带」赛道中展示驾驶实力，挑战做最「脆」小车手！放电后就可到「『脆』味夹夹赏」打卡，入面更有「『脆』爆夹夹机」，大人小朋友大显身手，夹走珍珍薯片食品！

（图片来源：iSQUARE）

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iSQUARE×Jack'n Jill珍珍脆爆开心天地

开放及换领日期： 3月28 - 29日、4月3 - 7、11 - 12、18 - 19、25 - 26、5月1 - 3日、9 - 10日（星期六、日及公众假期）

游戏时段：13:00 - 19:00

游戏地点：iSQUARE 3楼iFUNCTION

换领时间：13:00 - 18:30

换领地点： 大堂楼层礼宾部

详情：https://bit.ly/4auajFZ

送80套iSQUARE×Jack'n Jill珍珍脆爆开心天地游戏券及夹夹赏代币

《亲子王》现送出iSQUARE×Jack'n Jill珍珍脆爆开心天地游戏券及夹夹赏代币，名额40个。想要就请即follow《亲子王》facebook及like相关帖文，并回答问题：「你最想在哪个区域玩？为甚么？」答得最有创意的读者，将获得礼物。

活动日期：即日起至3月30日（23:59）

奖品：iSQUARE×Jack'n Jill珍珍脆爆开心天地游戏券及夹夹赏代币

名额：40个

游戏参加表格（活动详情及条款细则）：https://forms.gle/pF8CbehfRpqqXxJx7

* 得奖者将有专人通知领取礼品方法；

* 须受条款及细则约束；

* 《亲子王》保留一切最终决议权。

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