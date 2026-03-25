深圳野生动物园低至$79 喂老虎睇长颈鹿/动物百兽盛会 附无门槛减$20优惠码 ︳深圳亲子游2026

难得复活节假期有几天连假，趁天气回暖，可以带小朋友去深圳睇动物！今日（25日）深圳野生动物园推出特别优惠，低至$79即可近距离睇老虎、长颈鹿，一睹各种世界珍禽名兽！即睇优惠详情与购买连结。

深圳亲子游2026︳深圳野生动物园低至$79

深圳野生动物园位于深圳西丽湖畔，占地超过60万平方米，是深圳国家4A级景点，放养了300多个品种、近万头野生动物。这些动物除来自全国各地外，还来自世界各洲，当中有不少为世界珍禽名兽和中国一、二级保护动物，如华南虎、金丝狱、东北虎、火烈鸟、长颈鹿、斑马、亚洲象、犀牛等；亦有动物园自行繁殖的稀有虎狮兽、狮虎兽。更可以欣赏到精彩的大型动物歌舞剧、马戏表演等等。

深圳亲子游2026︳深圳野生动物园低至$79 可近距离睇老虎（图片来源：KKday）

动物园区划分为三个区域：即食草动物区、猛兽谷、表演区。「食草动物区」内有长颈鹿、斑马、大象、羊驼等，还有孔雀园及其他稀有动物的区域，场内可以即场购买饲料，与动物近距离接触；而「猛兽谷」内则有各类猛兽，老虎会在空中步道「大猫大道」上行走，狮子、黑熊等亦会现身，亦可以坐进投喂车直接驶入园区里面，感受猛兽「擦身而过」的体验。

（图片来源：KKday）

表演区内设有4个表演场馆，每日有固定的演出项目，如大型动物歌舞剧《百兽盛会》、海洋表演《欢乐的海洋》、马戏剧场《马戏小镇》等，以及潜水员与鲨鱼在水中上演的《美人鱼与鲨鱼共舞》等。特别是百兽盛会表演非常精彩，大、小朋友都不容错过。

深圳野生动物园 专享：无门槛享即减$20

优惠码：SZOO20

使用日期： 3月25日10:00–3月31日23:59

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优惠详情：

优惠期 （预订期） ：2026年3月25日10:00至3月31日23:59

体验日期：即日至2026年4月30日

营业时间：周一至周日 09:30–18:00（最后入园时间 下午17:00）

地址：深圳市南山区西丽湖路4065号

交通 - 从香港出发到深圳野生动物园建议：

．落马洲福田口岸过关后，乘搭深圳地铁4号线至福民站，转乘7号线至西丽湖站，全程约40分钟；

．乘搭高铁至福田站，约14分钟。再转乘深圳地铁11号线至车公庙站，转乘7号线至西丽湖站，全程约41分钟。

延伸阅读：1.2米小童、70岁长者免费！必喂小老虎

猪仔包 曾跟猪仔包妈妈到访深圳野生动物园，指1.2米以下小朋友与70岁以上长者均可免费入场。好们当日先坐小火车至「猛兽谷站」，既可留意火车各站的特色景点，亦可即到最受欢迎的「猛兽谷区」去喂老虎。由于只有两架专车喂老虎，故每班车需等约30分钟或以上，而每次喂老虎每人$50，家长可免费带同一名1.2米以下小朋友同行；亦可选乘搭小火车至欣赏马戏表演，马戏活动于平日免费，当中杂技表演较精彩，值得一看。动物园亦有冰雪世界。冰雪世界入场需租借衣服，每人$30（大小同价），内有冰雕可打卡，亦有冰滑梯，每次收费$10。而动物区可选择喂食长颈鹿、斑马，饲料$20份！（价钱或有调整，请根据现场价格）

可于深圳野生动物园内乘小火车到各景点。（图片授权：fb@猪仔包の开心日常）

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