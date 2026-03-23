Jumptopia复活岛最勇登山队 马鞍山新港城必玩9米高充气城堡3大关卡/扭扭兔工作坊｜复活节好去处

复活节好去处｜家中有位电力十足的小朋友实在烦恼，事关又到复活节长假期，要好好部署假日的「放电日程」了。今个复活节，可以带孩子去马鞍山MOSTown新港城中心的「Jumptopia复活岛最勇登山队」主题历险弹床游乐区，让他们变身成为「小小冒险家」，体验沉浸式历险之旅！

复活节好去处｜马鞍山新港城 x Jumptopia复活岛最勇登山队

各位小朋友将成为马鞍山新港城 x Jumptopia复活岛上的「登山探险队员」，一同前往传说中遥远的复活岛，勇闯古文明岛的三大关卡，先来到20米长障碍赛道「勇气试炼场」，穿越充满鸟鸣兽语声效的「荆棘迷阵」丛林后，就要接受挑战，鼓气勇气走上Jumptopia史上最高、九米高「神圣大山」，再一滑而下到达满布瀑布、烟雾的「重启快乐古城」，可以尽情在彩色波波池海翻滚，也可挑战投球竞技、一试身手！

复活节好去处｜马鞍山新港城 x Jumptopia复活岛最勇登山队设有3大关卡。（图片来源：MOSTown新港城中心）

整个充气弹床将有鸟鸣、风声、瀑布等特效，更有首创的烟雾效果，令人如置身于远古复活岛中冒险！喜欢Kiztopia Friends的朋友仔还有机会跟人气角色「Happy」打卡，还设有「Kiztopia Friends期间限定店」、「扭扭兔工作坊」等活动，齐齐将复活节欢乐带回家！

整个充气弹床将有鸟鸣、风声、瀑布等特效，更有首创的烟雾效果。（图片来源：MOSTown新港城中心）

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活动期间，逢星期一至五于指定时段将设「谜城交易所」游戏，小朋友于场内集齐指定数量与组合的水果道具，即可兑换专属复活节小礼物；星期六、日及公众假期则会升级为「谜城大解密」，只要在场内找出「谜城卷轴」，解答内附问题卡以获得密码线索，只要破解密码就可获得礼品！

逢星期一至五于指定时段将设「谜城交易所」游戏，星期六、日及公众假期则会升级为「谜城大解密」。1（图片来源：MOSTown新港城中心）

Jumptopia复活岛最勇登山队

日期：即日起至4月19日

时间： 星期一至五 12:00 - 20:00，星期六、日及公众假期 11:00 - 20:00

地点：马鞍山MOSTown新港城中心L2天幕广场

门票： 星期一至五 $58 / 25分钟、$88 / 50分钟；星期六、日及公众假期 $68 / 25分钟、$118 / 50分钟

购票： *大小同价 / 身高未足120厘米之小朋友需由已购票之成人陪伴入场；

*未满24个月的幼儿可由已付门票的小朋友及已付门票的成人陪同下免费入场。

Kiztopia Friends周末见面会

日期：即日起至4月19日（逢星期六、日及公众假期）

时间：16:00 - 18:00（不定时出现，每节15分钟）

参加方法：活动场内已购门票人士免费参加

扭扭兔工作坊

日期：即日起至4月19日（逢星期六、日及公众假期）

时间：15:00 - 18:00（每日共3节，每节名额10个）

参加方法： 活动场内已购门票人士 $38 / 位、 场外顾客 $58 / 位

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