3大亲子博物馆展览推介 古埃及文明大展/骏马专题工作坊/马湾龙舟展｜亲子好去处

博物馆给人的感觉多是严肃、安静和高深，但随着时代转变加上结合新科技，如今参观博物馆不只欣赏展品，还可配合互动装置增加趣味，丰富体验。以下几个展览均甚有特色，值得一家大细去探索。

亲子博物馆展览推介1：香港故宫文化博物馆古埃及文明大展

古埃及文明既神秘又引人入胜，法老王、木乃伊、金字塔背后的政治、文化艺术、生活和宗教信仰都相当有趣。香港故宫文化博物馆现正举行「古埃及文明大展 ── 埃及博物馆珍藏」，是香港规模最大的古埃及文物展，汇集来自埃及七间国家级博物馆的250件珍贵文物，包括法老雕像、木乃伊棺椁、黄金饰物及萨卡拉的最新考古发现，部分更是首次在埃及境外展出。

「古埃及文明大展 ── 埃及博物馆珍藏」是香港 历来规模最大、展期最长的古埃及文物展。（图片来源：《亲子王》）

展览期间更推出不同的亲子活动，除了有早前曾介绍的「古埃及主题历奇亲子夜」，更有「探索金字塔工作坊」，孩子可成为金字塔建筑师，设计埃及金字塔主题的滚珠游戏。

「古埃及文明大展 ── 埃及博物馆珍藏」是香港历来规模最大、展期最长的古埃及文物展。（图片来源：《亲子王》）

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古埃及文明大展 ── 埃及博物馆珍藏

展期：即日起至8月31日

开放时间： 星期一、三、四、日10:00 - 18:00；星期五、六及公众假期10:00 - 20:00；星期二 休馆（公众假期除外）

地址：西九文化区博物馆道8号香港故宫文化博物馆

门票： 成人$190、特惠门票$95，6岁或以下小童免费

入场。

查询： https://www.hkpm.org.hk/tc/visit/ticket

探索金字塔工作坊

日期： 4月12日（星期日）

时间：14:30 - 18:00

语言：粤语，辅以英语及普通话

地点：香港故宫文化博物馆故宫学堂崇文馆

亲子博物馆展览推介2：古魏博物馆寻觅．古韵下的 骏马专题特展

今年是马年，「马」在中外文化中都是与人类关系紧密的动物，也经常出现在各种艺术品中。古魏博物馆近日推出全新展览「寻觅．古韵下的骏马专题特展」，带大家深入探索马匹在不同文明中的文化、艺术与历史意义。 「马」亦是古今中外的文学、艺术家的灵感来源，展览透过一系列引人入胜的文物 —— 包括陶瓷、银器、玉器、珠宝、圣像与绘画 ，同时结合东西方的经典叙事，呈现独特的文化诠释。

为庆祝马年，古魏博物馆隆重推出全新主题 展览「寻觅．古韵下的骏马」。（图片来源：《亲子王》）

家长在欣赏展品时，亦可细心留意文本，如引西方诗人如荷马、赫西俄德、拜伦之诗词，也有引用中国诗人如李白、刘彻、岑参、杜甫之咏马作品。博物馆每月均会举办不同亲子工作坊，例如烹饪、马赛克、手工艺等，让小朋友可从观察藏品到培养出自信，并可锻炼社交、语文及思维。

博物馆亦会与言语治疗师及语文导师合作推出讲故事课程，以历史故事和展品引起小朋友学语文的兴趣。（图片来源：《亲子王》）

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寻觅．古韵下的骏马

展期：即日起至另行通知

开放时间： 星期二至星期日10:00 - 18:00 （星期一及公众假期休馆）

费用： $50，特惠$25（12岁以下、65岁或以上长者及

残疾人士，以上人士星期日免费入场）

地址：黄竹坑黄竹坑道21号环汇广场33楼全层

查询导赏时段： [email protected] / 2116 0836（电话） / 5403 6847 （WhatsApp）

亲子博物馆展览推介3：香港海事博物馆「水脉：马湾龙舟」

龙舟活动是香港端午节的庆祝活动，但原来在华南地区，「扒龙舟」不限于端午，而是一种用来驱瘟、酬神和标志地方身份的习俗。「马湾联青龙」不单延续渔民龙渔的传统，更在城市化下重塑岛屿的地方认同。展览从设计出发，结合实物、图解和历史文献，拉近龙舟和观众、岛屿与城市的距离。观众将有机会近距离欣赏龙头实物，并从另一个角度认识马湾。

展览以「水脉」为题，透过整理马湾龙舟的历史， 将岛屿的文化地景，呈现公众眼前。（图片来源：官方图片）

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「水脉：马湾龙舟」

展期： 即日起至4月20日

地点：中环8号码头香港海事博物馆平台层长廊展览厅

开放时间： 星期一至五09:30 - 17:30；星期六、日及公众假期10:00 - 19:00

费用： 全免（只限此展览范围，博物馆展区须付费）

查询：www.hkmaritimemuseum.org

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