3个免费本地展览推介重现旧香港 经典霓虹招牌展/李小龙纪念展/童年布艺展｜亲子好去处2026

书中自有黄金屋，刚放完农历年假，要收拾心情重新拿起书本好好投入学习。除了知识书中寻，真实体验也是一种学习，不妨参观三月本地各项有趣展览，认识香港历史之余，也可边打卡边增进知识。今次就介绍3个本地展览予各位爸妈，带小朋友重回旧香港，认识一下逐渐消失的旧文化。

本地展览推介1：DX设计中心「璀璨霓虹」展览

香港素有「东方之珠」的美誉，尤其璀璨夜景更是让香港有如不夜城，尽显繁华一面。昔日，霓虹招牌曾是香港面向世界的象征，如今逾九成的霓虹灯招牌已在香港的闹市中消失，但这些光彩夺目的招牌及辉煌历史，仍可透过DX设计中心的「璀璨霓虹」展览回味重温。

展区重现一系列经过修复与重燃的霓虹灯原型，每件作品都承载独特的历史记忆。（图片来源：《亲子王》）

这次展览重现一系列经过修复与重燃的霓虹灯原型，再度呈现几个经典的招牌，包括在9月拯救的金凤大餐厅、邻近的油麻地太平馆餐厅、南昌大押及大昌眼镜中心启发自雷朋太阳眼镜框的霓虹招牌等珍贵的历史瑰宝，每件作品都承载独特的历史记忆。场景布置得充满80、90年代感觉，小朋友可时光倒流沉浸式体验一番。

小朋友虽然未去过Disco，但听着跳舞音乐、配合璀璨灯光，也不禁在舞池跳跃起舞。（图片来源：《亲子王》）

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「璀璨霓虹」展览

日期：即日起至3月31日

时间： 星期一、三至日 11:00 - 19:00 （公众假期照常开放），逢星期二（公众假期除外）休馆

地址：深水埗通州街280号DX设计馆1楼展览厅

费用：免费

查询：www.hkdesigncentre.org

本地展览推介2：「港铁．艺术」展廊《李小龙诞生85周年纪念展》

一代武打巨星李小龙绝对是香港的代表icon之一，虽英年早逝却在国际下留下深远影响。港铁由去年年尾开始，特别联同李小龙基金会及香港文化博物馆，呈献《李小龙诞生85周年纪念展：无形之道》。小朋友和家长乘搭港铁经过中环站时，可停下脚步透过展览探索李小龙影响后世之「道」，深入了解一代武术传奇如何突破界限、连接世界，并在现今社会中持续启发人心。展品包括各项影音资料，以及大量珍贵照片、剧照、电影海报及影片，深入探索李小龙的成长轨迹及生活艺术，并以《穿梭港铁：串连李小龙的香港足迹》为主题，展现他与香港的深厚联系。

2025年是传奇巨星李小龙诞生85周年，「港铁．艺术」展廊现正举行《李小龙诞生85周年纪念展：无形之道》展览。（图片来源：《亲子王》）

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《李小龙诞生85周年纪念展：无形之道》

地点：港铁中环站J出口「港铁．艺术」展廊

展期：即日起至2026年夏季

费用：全免

本地展览推介3：CHAT六厂飞越温暖牌：香港童年布艺

现今小朋友人人机不离手，玩具泛滥，光是夹公仔得来的玩偶也多得要送人甚至丢弃。但回到50年代的香港，物资匮乏，很多小朋友的玩偶、衣服等都是自家制作，有的小孩睡在背儿带里，有的穿着妈妈手缝的衣裳，有的抱着心爱的布偶……在那没有萤幕的年代，陪伴孩子成长的是各式布料和材质，以及同样创意无限的玩伴。

现今盲盒公仔热潮下玩偶泛滥，昔日人手制作的洋娃娃每个独一无二，也有浓厚人情味和故事。（图片来源：官方图片）

位于南丰纱厂的CHAT六厂现正举行全新「飞越温暖牌：香港童年布艺」展览，汇集了1930至2020年代的香港童年纺织品，包括世代相传的衣物、成衣制品、量产玩具与手工布偶，更设有互动体验，回顾逐渐消逝的社会价值，亦引领我们思考如何帮助未来世代培养人际连结、善用资源及保存历史材料。

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「飞越温暖牌：香港童年布艺」展览

日期：即日起至2027年2月21日

时间：11:00 - 19:00

地址：荃湾白田坝街45号南丰纱厂二楼陈廷骅基金会展厅

费用：全免

查询：www.mill6chat.org



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