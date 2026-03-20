油蔴地天主教小学（海泓道） 艺术教育日暨精神健康日 纾解压力

生活满布张力，小学生也有压力，油蔴地天主教小学（海泓道）举行了结合视艺与音乐元素的试后活动「艺术教育日暨精神健康日」。

油蔴地天主教小学（海泓道）「艺术教育日暨精神健康日」（摄：刘佩桦）

小学发现「博物馆失窃案」？

整个活动由陈淑仪校长化身「油天海泓博物馆」的陈馆长开始，她向同学宣布博物馆发生了严重的失窃案，有10幅名画失了纵，需要全校同学化身小侦探，一起合力破案、寻回名画。每位同学都有一张「名画寻宝图」，只要成功挑战一个摊位游戏，就可以收集到一个名画印章，集齐10个印章就是帮陈馆长寻回10幅名画了！所有摊位游戏都具备音乐及视艺元素，例如辨认乐器、打拍子、分辨画家不同时期作品等。

（摄：刘佩桦）

艺术日的主题是「与艺术大师有约」，分级同学齐集在礼堂认识画家康丁斯基的创作特色：圆圈，然后集体创作大型圆圈画，透过实践来认识这位表现主义画家。此外，每班亦会进行小手工来巩固不同知识，如马赛克花瓶是实践梵高的近似色运用、烟花汇演是视艺与科学的跨学科（光合影）等。为了配合精神健康的主题，同学在老师指导下，可以边吃爆谷边用AI学习创作音乐，同学们都非常享受，纷纷说好玩。

油蔴地天主教小学（海泓道）陈淑仪校长（摄：刘佩桦）

枚长：培养艺术 有助身心灵健康

整个活动绕有趣味又兼备资讯，问陈淑仪校长构思来源，全因培养同学对艺术的兴趣，可以有助身心灵的健康。「3月是学校的考试周，试后我们会有不同活动让学生参与，而艺术日过往较少举办，但因为精神健康重要的一环，所以今年选了这个主题。」

面对五花八门的摊位游戏，同学都表现雀跃，陈校长指出一些很重要的价值观讯息其实都埋藏其中。「我们的故事背景是找回十幅名画，这是一个小动机。透过玩摊位游戏，同学可以欣赏不同的名画，认识不同的图案、油颜色，希望从中学会一些艺术技巧和创作技巧，同时又可以表达情绪。」游戏中教导同学用不同的颜色表达自己的情绪，又或透过欣赏别人的画作，能学懂欣赏别人。「艺术日既有学习的意味，亦希望与精神健康融合，而且我们想再进一步与学科结合，让同学从学科学习中，同时培养一些价值观和正面情绪。」

（摄：刘佩桦）

面对考试与测验带来的压力，陈校长认为家长和学生要先学习放松。「很认同教育局提倡的4R精神健康策略，当中抗逆力（Resilience）尤其重要。「有压力是正常的，这是代表自我有要求、有目标。适度的压力能推动进步，若对甚么都无所谓，反而不健康。学生将来面对升中、DSE，甚至踏出社会都是无法逃避压力，因此重点是学会面对。」陈校长扬言考试结果不是最重要，关键是反思学习过程：平日有否尽责完成功课？还是临急抱佛脚？只要过程中尽了力，分数高低就不应是压力的来源了。

（摄：刘佩桦）

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文、摄：刘佩桦