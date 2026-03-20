黄翠如萧正楠儿子 萧哈哈一岁生日会用淘宝货被取笑 网民力撑贴地：喺边度买？｜亲子热话

萧正楠黄翠如的宝贝儿子「萧哈哈」不经不觉已一岁喇！两人更特别为孩子在家中举办了一个小型生日会，萧正楠、黄翠如精心将家里变身为梦幻生日会场地，儿子「萧哈哈」兴奋拍手，实行以「行动」答谢爸妈的细心安排，两人亦会生日会拍了短片纪录甜蜜时光，并得到麦明诗、胡定欣等姨姨的祝福。不过有网民于生日会短片中发现黄翠如「悭家」举动，但这位「悭家」妈妈得到大量网民力撑够贴地，更赞布置够靓。

黄翠如萧正楠仔仔一岁生日 在家开生日派对

黄翠如萧正楠在去年成为新年爸妈，不经不觉，原来儿子萧哈哈已一岁喇！两位新手父母为萧哈哈低调地在家中举行小型生日派对，妈妈黄翠如更特别为生日会拍下短片以作纪录。短片中见两公婆尽心尽力为儿子布置生日派对，既努力「泵气球」布置家居，又忙于准备蛋糕、玩具，而萧哈哈也兴奋爬出来迎接爸妈，实行以「行动」表示「满意」爸妈安排的生日会！

黄翠如萧正楠在去年成为新年爸妈，不经不觉，原来儿子萧哈哈已一岁喇！（图片来源：IG@wongtsuiyu）

生日会短片一出，即获大量网民like，一班圈中好朋友，如到麦明诗、胡定欣、陈自瑶、连诗雅、洪永城太太梁诺妍等，亦纷纷留言祝福！

（图片来源：IG@wongtsuiyu）

点击图片浏览黄翠如萧正楠仔仔生日会：

被暗笑用「淘宝」货得网民力撑：「都几靓」

但有眼利网民发现生日会上的布置均为「淘宝」货，生日横幅只需人民币3.9，而气球每个亦只需人民币6.12，暗指黄翠如「悭家」！

有眼利网民发现生日会上的布置均为「淘宝」货。（图片来源：IG@wongtsuiyu）

不过一班网民却大赞这位新手妈妈够贴地：「有咩问题？影完相都掉㗎啦」、「几好呀！咁细个影黎都系大个睇先知咩事，细个有屋企人陪伴够，感受到爱！」力撑淘宝生日会布置「有乜问题」，更大赞款式精美：「都几靓，可唔可以send埋条link出嚟share？」纷纷欲「攞link」想入手！

（图片来源：Threads）

点击图片浏览网民力撑回应：

资料来源：ig@wongtsuiyu、threads

相关文章｜爸爸多陪宝宝 孩子成长更健康？ 3个最适合父子的亲子活动｜亲子热话