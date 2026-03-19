亲子好去处｜本地周末免费活动一览 老夫子×武侠小说展/青春斗教学车/节水中国活水行

不少学校刚刚完成考试、呈分，是时候带子去松一松！未到复活节长假期未能外游，简简单单到香港各处参加适合一家大小的免费活动也不错，边学边玩，更可教孩子珍惜食水，了解性教育。即睇周末免费活动详情，周末就带小朋友去玩。

本地周末免费活动推介1：「节水中国—活水‧行」步行筹款+嘉年华

由爱德基金会（香港）、香港水务署主办及爱基金冠名合办的「节水中国—活水‧行」步行筹款，参加名额早早已full，但想让小朋友了解珍惜食水，也可参加同场的嘉年华会，也可跟参加步行的健儿打打气！

（图片来源：爱德基金会（香港））

这个活动为响应国家水利部的「节水中国行」及联合国「世界水日」，主题为「水与男女平等」，期望大家可了解在缺水地区女性主要负责取水，令女性错失学习和工作的机会，提升公众对节水与全球水资源议题的关注，善款亦会用于支援中国内地及东南亚偏远及缺乏安全卫生水源及设施的地区 。除了以担挑担水的步行筹款，当日亦同时举行嘉年华会及摊位游戏，大家可免费参加，大家可带孩子去多多学习，珍惜食水。

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「节水中国—活水‧行」步行筹款活动

日期：3月21日（星期六）

时间：10:00 - 12:30（「活水.行」步行筹款）、10:00 - 17:00（嘉年华会、展览及表演 ）

地点：中西区海滨长廊（中环段）

本地周末免费活动推介2：香港文学馆 老夫子×武侠小说展

不少家长小时候都是透过精彩的武侠小说情节投入文学世界，如今新一代小朋友娱乐多多，要培养其阅读兴趣，也得挖空心思想尽千方百计。

在香港新派武侠小说的磅礴江湖中， 融入了老夫子幽默风趣的视角。（图片来源：《亲子王》）

香港文学馆最新推出的「老夫子带你闯荡江湖 — 香港新派武侠小说展」，将文学展览和经典漫画《老夫子》跨界合作，用原创武侠故事场景、多媒体装置同互动游戏，让观众由漫画世界走入小说江湖，于老夫子风趣幽默的演绎下，在笑声之间认识各武侠小说人物的情与义。场内还设有「江湖试炼场」AI游戏与多个沉浸式打卡位，爸妈带小朋友去边玩边投入武侠世界！

（图片来源：《亲子王》）

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老夫子带你闯荡江湖 –香港新派武侠小说展

日期：即日起至3月23日（逢星期一休馆）

时间：10:00 - 19:00

地址：湾仔茂萝街7号M7 （地下至3楼）

费用：全免

本地周末免费活动推介3：家计会赛马会青春斗教学车 退役前趣味了解性教育

「家计会赛马会青春斗教学车」（下称「教学车」）自2011年投入服务以来，一直致力推广性教育和家庭生活教育，至今陪伴香港社区15载。因应车龄及配合香港家庭计划指导会迈向网络性教育服务的发展方向，教学车将于今年3月底退役。

（图片来源：家计会）

家计会将举办「家计会赛马会青春斗教学车 成果分享展暨同乐日」，诚邀市民参与。车上设有性教育书籍及多媒体学与教资源，供公众阅览及会员借阅；另设有亲子摊位游戏、家庭性教育minitalk、社区服务支援简介及拍照留念等环节，家长可带同子女前来，以兼具意义及趣味方式了解性教育。

（图片来源：家计会）

（图片来源：家计会）

（图片来源：家计会）

家计会赛马会青春斗教学车 成果分享展暨同乐日

日期：3月21日（星期六）

时间：13:30 - 17:00

地点：湾仔修顿球场小型足球场

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