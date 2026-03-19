小学生争入匹克球校队 运动风潮袭校园 6大匹克球场地推介｜《亲子王》新一期精选内容

要数近日最热炽的运动风潮，一定是不论中外名人明星、其他项目运动员都迷上的匹克球（Pickleball），这项被《时代杂志》喻为「美国境内最具潜力运动」的玩意，厉害在男女老幼也可参与。中国香港匹克球总会早于2017年已经在本地推广匹克球，近年开始成熟，康文署也设立免费场地及提供训练班，而学界于去年渐次举行不同比赛，中小学相继组织校队，以及在校园设置标准球场。如此来势汹汹，家长当然要了解匹克知的发展潜力！

圣公会奉基小学 建立良好梯队

说到圣公会奉基小学的浓厚运动风气，不得不提校长黄悦明博士，黄校长不止培养了改写香港网球历史的本地「网球一哥」黄泽林，也同时在奉基大力推动运动，而匹克球在学校发展的契机，陈兆伦主任笑言是因为学校翻新。「两年前学校的场地要重铺翻新，现时匹克球球场那个位置，本来是学生玩跳飞机的小角落，黄校长跟大家商量那个位置可以如何利用？当时想到不如发展新兴运动，而匹克球其中一个元素像网球，校长自然也有留意，刚好我们这个空间足以画一个场地，那就不如一试了。」

张锴豪老师（图片来源：《亲子王》）

陈兆伦主任（图片来源：《亲子王》）

说到匹克球对学生的好处，张锴豪老师说训练到手眼协调，而无论单打或双打，也可以训练到判断力，绝对可以令小朋友的反应更快，判断力亦更为精准。长远来说，整个人都更灵巧、敏捷。

（左起）陈彦源、周子楠（图片来源：《亲子王》）

西贡崇真天主教学校（小学部） 2个爱匹克球的女孩

匹克球短短日子走入学界，对两位来自西贡崇真天主教学校（小学部）的六年级女生，由健球选手到入选匹克球校队，从零开始到掌握技巧，实在是一场试炼。

（左起）西贡崇真天主教学校（小学部）体育科主任熊少茵老师、刘凯晴和袁芷情。（图片来源：《亲子王》）

刘凯晴本身曾参与健球及花式跳绳等运动，去年10月学校开设匹克球训练班，在朋友鼓励下便参加了，没料尝试后非常喜欢，爱其挑战性和刺激感，透过参加比赛，更令她深刻领略到匹克球的真正乐趣。至于袁芷情自小参与不少运动，好像跆拳道及健球。升上六年级时，家人鼓励我尝试匹克球这项新兴运动，刚好朋友也一起参加，所以份外投入，不过最初接触匹克球时，由于对这项运动太陌生，有点无从入手，幸而经老师教导后，很快掌握到发球技巧，以及得分取胜窍门。

想了解更多匹克球学校推广，就要留意今次《亲子王》「教育专题」的详细报道。

告别死读书！8位杰出学生亲授高效学习×平衡生活秘诀

身兼数职、功课繁重、考试压力……这是每位香港学生都熟悉的日常。然而，总有人在忙碌中依然游刃有余，不仅学业成绩优异，更能兼顾课外活动、兴趣发展和个人生活。今次我们邀请了八位香港杰出学生亲身分享他们的读书心得、时间分配秘诀及独特的减压方法。从「保持传统手写笔记」到「记忆闪卡」，从「超前部署」到「奖励式时间分配」，留意今期《亲子王》「尖子学堂」，看看他们如何规划时间、调整心态，在学业与生活中找到属于自己的平衡点，告别死读书，迈向高效学习之路。

（图片来源：受访者提供）

诺如病毒来袭 孩子越没胃口越要吃？

今个冬天，不少香港学校爆发急性肠胃炎，而6至12岁学童「上吐下泻」个案更明显增加，大都与诺如病毒有关。家长最担心孩子脱水，却又因孩子没胃口而焦虑；长辈常劝「病要食多啲」，但其实重点是「保护肠胃、避免脱水」。理解病中食欲下降的原因、掌握正确护理与预防方法，才是真正帮助孩子康复的关键。今期就由张杰医生会大家分析拆解。

（图片来源：Shutterstock）

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