沙田万怡酒店自助餐低至$166.5 $3多1位任食法国生蚝/澳洲牛肩胛肉 晚餐加送新鲜龙虾｜亲子优惠

一家大小外出用餐，自助餐是最佳选择，既可舒舒服服叹数小时，食物款式多多，又可以迎合不同人的口味。今日（19日）中午12点沙田万怡酒店有自助餐优惠，低至$166.5即可叹法国生蚝，还有全新「南澳36°谷饲牛盛宴」主题，可以大叹烤澳洲36° SOUTH MB2+牛肩胛肉、牛板腱涮涮锅等，牛魔王就最啱！现在更有$3多1位激抵优惠，即睇自助餐优惠详情与快抢连结。

亲子优惠︳沙田万怡酒店自助餐低至$166.5叹生蚝

除了有即日起至3月31日的「“悦”馔广东荟萃」，沙田万怡酒店4月份将推出「南澳36°谷饲牛盛宴」。平日自助午餐有多款冰镇海鲜，包括季节限定新鲜即开法国生蚝、小白虾、纽西兰青口、白蚬、翡翠螺，也有三文鱼、八爪鱼、吞拿鱼、鲷鱼、各式寿司等，周末自助午餐更有鳕蟹脚、油甘鱼、红虾、带子；亦有南澳洲36°金奖牛精选：烤澳洲36°SOUTH牛肉沙律配泰式酸辣汁、烤澳洲36° SOUTH MB2+牛肩胛肉 、椰香咖喱烩澳洲36°SOUTH 牛面肉、澳洲36° SOUTH 牛腿肉炒饭、澳洲36°SOUTH MB2牛板腱涮涮锅。周末则加入薄烧澳洲36°SOUTH MB2 牛颈脊配香葱及松露油。

亲子优惠︳沙田万怡酒店自助餐低至$166.5叹生蚝（图片来源：KKday）

甜品则有自制豆腐花、焗杨梅芝士饼、白咖啡慕丝配榛子饼干、肉桂萍果忌廉泡芙球、红糖滋粑、蜜瓜碧螺春奶冻、开心果士多啤梨慕丝饼、伯爵茶日本柚子慕丝饼，周末更有蜜糖枇杷果金宝、蜜瓜碧螺春奶冻呢！

（图片来源：KKday）

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而「南澳36°谷饲牛盛宴」自助晚餐亦会有季节限定新鲜即开法国生蚝2款、小白虾、纽西兰青口、鳕蟹脚、翡翠螺大头虾、面包蟹，喜欢刺身的亦可大刷三文鱼、八爪鱼、吞拿鱼、油甘鱼、红虾、带子、各式寿司。

而牛魔王就要尽情食南澳洲36°金奖牛精选：烤澳洲36°SOUTH 牛肉沙律配泰式酸辣汁、澳洲36°SOUTH 牛汉堡牛油果沙律、椰香咖喱烩澳洲3C° SOUTH 牛面肉、澳洲36° SOUTH 牛腿肉炒饭、烤澳洲36° SOUTH MB2+牛肩胛肉、澳洲36° SOUTH MB2 牛板腱涮涮锅、薄烧澳洲36°SOUTH MB2 牛颈脊配香葱及松露油、烤澳洲36° SOUTH MB2 牛臀肉盖。甜品更会有即制梳乎厘班戟，朱古力喷泉，每位成人或长者送蒸新鲜龙虾配柠檬牛油汁一只呢！

（图片来源：KKday）

【复活·感谢祭 - HK$333/位】】「“悦”馔广东荟萃」/「南澳36°谷饲牛盛宴」平日自助午餐｜任食法国生蚝、沙田鸡粥、澳洲36° MB2 金奖牛肩胛肉

用餐时间：12:00 - 14:30

优惠：

星期一至五适用，公众假期除外成人HK$333/位 ，平均HK$166.5/位（原价：成人HK$438/位）

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用餐时间：12:00 - 14:30

优惠：星期一至五，公众假期除外 成人HK$478/2位，平均HK$239/位 (原价：成人HK$876/2位)

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【快闪优惠 - 第二位HK$3】「“悦”馔广东荟萃」/「南澳36°谷饲牛盛宴」自助晚餐，任食2款法国生蚝、法国鸭肝、指定酒水任饮｜每位成人或长者送蒸新鲜龙虾配柠檬牛油汁一只

用餐时间：18:00 - 21:30

优惠：

．星期一至五适用，公众假期除外成人HK$815/2位 ，平均HK$407.5/位

．星期六日及公众假期成人HK$881/2位，平均HK$440.5位 (原价：成人HK$1756/2位)

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（图片来源：KKday）

【快闪优惠 - 买一送一】「南澳36°谷饲牛盛宴」自助晚餐，任食2款法国生蚝、法国鸭肝、指定酒水任饮｜每位成人或长者送蒸新鲜龙虾配柠檬牛油汁一只

用餐时间：18:00 - 21:30

优惠：

．星期一至五，公众假期除外 成人HK$886/2位，平均HK$443/位 (原价：成人HK$1624/2位)

．星期六日及公众假期成人HK$958/2位，平均HK$479/位 (原价：成人HK$1756/2位)

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【快闪优惠 - 第二位HK$3】「“悦”馔广东荟萃」/「南澳36°谷饲牛盛宴」周末自助午餐，任食法国生蚝、鳕蟹脚、啤酒任饮

用餐时间：12:00 - 15:00

优惠：星期六日及公众假期成人HK$573/2位，平均HK$286.5/位 (原价：成人HK$1140/2位)

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【快闪优惠 - 买一送一】「南澳36°谷饲牛盛宴」周末自助午餐，任食法国生蚝、鳕蟹脚、薄烧牛颈脊、啤酒任饮

用餐时间：12:00 - 15:00

优惠：星期六、日及公众假期成人HK$622/2位，平均HK$311/位 (原价：成人HK$1140/2位)

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【快闪优惠 - 5折优惠】「“悦”馔广东荟萃」自助晚餐｜任食2款法国生蚝、法国鸭肝、指定酒水任饮｜每位成人或长者送花雕鸡油蒸新鲜龙虾一只

用餐时间：18:00 - 21:30

优惠：

．星期一至四成人HK$443/位，儿童HK$281/位，长者HK$365/位

．星期五至日及公众假期成人HK$479/位，儿童HK$$293/位，长者HK$407/位

(原价：成人HK$812起/位，儿童HK$515起/位，长者HK$669起/位)

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【快闪优惠 - 5折优惠】「“悦”馔广东荟萃」平日自助午餐｜任食法国生蚝、沙田鸡粥、澳洲

36° MB2 金奖牛肩胛肉

用餐时间：12:00 - 14:30

优惠：星期一至五，公众假期除外HK$239/位，儿童HK$161/位，长者HK$191/位（原价：成人HK$438/位，儿童HK$295/位，长者HK$350/位）

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【快闪优惠 - 5折优惠】「“悦”馔广东荟萃」周末自助午餐｜任食法国生蚝、沙田鸡粥、澳洲36° MB2 金奖牛肩胛肉

用餐时间：12:00 - 15:00

优惠：星期五至日及公众假期成人HK$311/位，儿童HK$$227/位，长者HK$245/位（原价：成人HK$570/位，儿童HK$416/位，长者HK$449/位）

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优惠详情：

优惠期（预订期）： 2026年3月19日12:00至2026年3月25日23:59

用餐日期： 2026年3月20至4月30日

地址：新界沙田安平街 1 号2楼

*以上优惠价已包括加一服务费

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