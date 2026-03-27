STEAM教育│大埔浸信会公立学校重建STEAM Space 智能学习装置体验自然生态

STEAM教育｜如果那是黑暗的季节，也必然是光明的季节，在绝望的冬天，总能期盼希望的春天。大埔浸信会公立学校（下称埔浸小）现正实行借校上课的过渡安排，学生分别在大埔官立小学及新界妇孺福利会基督教铭恩小学上课，学习的步伐并没有慢下来，STEAM教学主任黄兆俪老师跟团队努力在大埔官立小学重建「STEAM Space」展馆，核心价值是自然生态体验，还加设不少STEAM教育装置。

大埔浸信会公立学校STEAM教学主任黄兆俪老师（图片来源：受访学校提供）

STEAM教育｜监测动物 = 科学探究

新建的STEAM Space除了配备多种STEAM教学设备外，亦是同学们的好朋友：爬虫成员的家，包括松狮蜥「埔埔」、肥尾守宫「凉浸浸」、豹纹守宫「小豹」，以及球蟒「信信」，让学习空间增添生气与温度。同时设有「智能爬虫角」，透过监测温度、水量与声音，能即时调节或提示爬虫动物的栖息环境，让同学体验运用科技工具来研究、监测和照顾动物；而「AI蝴蝶监测装置」则运用影像辨识与行为追踪技术，随时掌握蝴蝶的生态动向。此外，STEAM Space更引入多项智能学习装置，例如可供学生操控的机械人，让他们透过编程执行不同指令；还有自动化种植装置，探索植物生长与科技的结合。这些设施不仅丰富学生的STEAM学习体验，亦提升他们对科技应用与生态保育的兴趣。

（图片来源：受访学校提供）

让同学亲身接触动物，激发他们对自然生态的兴趣，并将之结合STEAM元素，可促使学生从不同角度进行学习和体验，黄主任解释：「透过科学显微镜细心观察，同学认识蝴蝶的身体结构；运用科技结合编程与感应器打造出智能爬虫角，都是STEAM学习的体现。」 下学年埔浸小将迁入位于富善邨基正小学校舍上课，新环境新计划，黄主任亦希望学校STEAM教育能进一步与科学科融合。「例如利用不同感应器探测环境的变化、建立不同的智能装置，让学生能真实地把所学实践出来，深化他们的学习。」在未来的新校舍中，黄主任和团队已经密锣紧鼓为动物们设计专属牠们的新居，期待一起进驻新校舍，继续陪伴同学成长和学习。

重生的STEAM Space（图片来源：受访学校提供）

麻雀虽小，五脏俱全。（图片来源：受访学校提供）

后记：老朋友 常陪伴

黄主任形容昔日在旧校舍，同学每天上学总不忘与埔埔打招呼，放学后又会跟动物们道别，宏福苑大火当天，老师带着小动物逃生，总算平安。决定先在STEAM Space重新建立牠们的家，同学知道后都渴望来跟动物们见面。「现在会定期开放给同学参观，让他们可以探望老朋友。」黄主任感恩即使环境不尽相同，但正如学校的信念：只要我们相聚，那里便是校园，人亦然动物也亦然，迎难而上，逆风而行，自能乘风破浪。

松狮蜥蜴埔埔（图片来源：受访学校提供）

豹纹守宫小豹（图片来源：受访学校提供）

球蟒蛇信信（图片来源：受访学校提供）

（图片来源：受访学校提供）

文：刘佩桦 图：受访学校提供

相关文章｜STEAM教育│圣安当小学70万建Future i Lab、设1:1模拟天和核心太空舱 启发学生对科学兴趣