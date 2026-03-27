Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

STEAM教育│大埔浸信会公立学校重建STEAM Space 智能学习装置体验自然生态

亲子
更新时间：07:15 2026-03-27 HKT
发布时间：07:15 2026-03-27 HKT

STEAM教育｜如果那是黑暗的季节，也必然是光明的季节，在绝望的冬天，总能期盼希望的春天。大埔浸信会公立学校（下称埔浸小）现正实行借校上课的过渡安排，学生分别在大埔官立小学及新界妇孺福利会基督教铭恩小学上课，学习的步伐并没有慢下来，STEAM教学主任黄兆俪老师跟团队努力在大埔官立小学重建「STEAM Space」展馆，核心价值是自然生态体验，还加设不少STEAM教育装置。

大埔浸信会公立学校STEAM教学主任黄兆俪老师（图片来源：受访学校提供） 
大埔浸信会公立学校STEAM教学主任黄兆俪老师（图片来源：受访学校提供） 

STEAM教育｜监测动物 = 科学探究

新建的STEAM Space除了配备多种STEAM教学设备外，亦是同学们的好朋友：爬虫成员的家，包括松狮蜥「埔埔」、肥尾守宫「凉浸浸」、豹纹守宫「小豹」，以及球蟒「信信」，让学习空间增添生气与温度。同时设有「智能爬虫角」，透过监测温度、水量与声音，能即时调节或提示爬虫动物的栖息环境，让同学体验运用科技工具来研究、监测和照顾动物；而「AI蝴蝶监测装置」则运用影像辨识与行为追踪技术，随时掌握蝴蝶的生态动向。此外，STEAM Space更引入多项智能学习装置，例如可供学生操控的机械人，让他们透过编程执行不同指令；还有自动化种植装置，探索植物生长与科技的结合。这些设施不仅丰富学生的STEAM学习体验，亦提升他们对科技应用与生态保育的兴趣。

（图片来源：受访学校提供）
（图片来源：受访学校提供）

让同学亲身接触动物，激发他们对自然生态的兴趣，并将之结合STEAM元素，可促使学生从不同角度进行学习和体验，黄主任解释：「透过科学显微镜细心观察，同学认识蝴蝶的身体结构；运用科技结合编程与感应器打造出智能爬虫角，都是STEAM学习的体现。」 下学年埔浸小将迁入位于富善邨基正小学校舍上课，新环境新计划，黄主任亦希望学校STEAM教育能进一步与科学科融合。「例如利用不同感应器探测环境的变化、建立不同的智能装置，让学生能真实地把所学实践出来，深化他们的学习。」在未来的新校舍中，黄主任和团队已经密锣紧鼓为动物们设计专属牠们的新居，期待一起进驻新校舍，继续陪伴同学成长和学习。

重生的STEAM Space（图片来源：受访学校提供）
重生的STEAM Space（图片来源：受访学校提供）
麻雀虽小，五脏俱全。（图片来源：受访学校提供）
麻雀虽小，五脏俱全。（图片来源：受访学校提供）

后记：老朋友 常陪伴

黄主任形容昔日在旧校舍，同学每天上学总不忘与埔埔打招呼，放学后又会跟动物们道别，宏福苑大火当天，老师带着小动物逃生，总算平安。决定先在STEAM Space重新建立牠们的家，同学知道后都渴望来跟动物们见面。「现在会定期开放给同学参观，让他们可以探望老朋友。」黄主任感恩即使环境不尽相同，但正如学校的信念：只要我们相聚，那里便是校园，人亦然动物也亦然，迎难而上，逆风而行，自能乘风破浪。

松狮蜥蜴埔埔（图片来源：受访学校提供）
松狮蜥蜴埔埔（图片来源：受访学校提供）
豹纹守宫小豹（图片来源：受访学校提供）
豹纹守宫小豹（图片来源：受访学校提供）
球蟒蛇信信（图片来源：受访学校提供）
球蟒蛇信信（图片来源：受访学校提供）
（图片来源：受访学校提供）
（图片来源：受访学校提供）

文：刘佩桦  图：受访学校提供

相关文章｜STEAM教育│圣安当小学70万建Future i Lab、设1:1模拟天和核心太空舱 启发学生对科学兴趣

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
18小时前
伊朗局势｜传美伊最快周四会谈 特朗普：伊朗已同意永不拥有核武｜持续更新
02:17
伊朗局势｜特朗普宣布对伊朗能源设施打击再推迟10日 伊朗点名这六国船只可过霍峡｜持续更新
即时国际
1小时前
池袋Pokémon店│游日热点Sunshine City爆命案 男子刺死女店员后自尽
00:34
有片．池袋Pokémon店│游日热点Sunshine City爆命案 男子刺死女店员后自尽
即时国际
10小时前
尖沙咀发利大厦卖淫猖獗 警联入境处拘128人最细15岁 包括跨性别人士
00:48
尖沙咀发利大厦卖淫猖獗 警联入境处拘128人最细15岁 包括跨性别人士
突发
10小时前
旺角兆万中心吉舖涌现沦「死场」？昔日潮流圣地不复在 旧租户慨叹：做咗10年2月都执咗
旺角兆万中心吉舖涌现沦「死场」？昔日潮流圣地不复在 旧租户慨叹：做咗10年2月都执咗
生活百科
16小时前
张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
影视圈
14小时前
方力申爆曾欲放弃老婆叶萱 首向家人坦白太太不幸过去喊爆 方母即时反应出人意表
方力申爆曾欲放弃老婆叶萱 首向家人坦白太太不幸过去喊爆 方母即时反应出人意表
影视圈
13小时前
港男执iPhone惨变贼 好心帮忙反被屈车钱 机主贱招惹网民怒轰：好人难做｜Juicy叮
港男执iPhone惨变贼 好心帮忙反被屈车钱 机主贱招惹网民怒轰：好人难做｜Juicy叮
时事热话
15小时前
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
饮食
16小时前
东张西望｜马斯克婆婆凶东张团队：我就攞刀出嚟  识破被骗仍再被呃多廿万  誓到美国追债
东张西望｜马斯克婆婆凶东张团队：我就攞刀出嚟  识破被骗仍再被呃多廿万  誓到美国追债
影视圈
10小时前