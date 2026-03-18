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保良局蔡继有学校24周年校庆开放日 免费入场参观校园 了解一条龙课程/中学部IGCSE+IBDP课程｜学校开放日

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更新时间：13:30 2026-03-18 HKT
发布时间：13:30 2026-03-18 HKT

学校开放日｜保良局蔡继有学校被誉为「星二代摇篮」，向来是家长心目中的神校之一，每年的开放日及入学简介会均「一票难求」！今年适逢创校24周年，学校将于本周六（21日）举行一年一度开放日，免费入场，毋须事前登记。

学校开放日｜保良局蔡继有学校24周年校庆开放日

作为全港首所非牟利一条龙私立学校，蔡继有以英语为主要教学语言，提供一至十二年级的双语教育课程。首五年为小学课程，六年级起衔接三年初中校本课程，高中则开设两年IGCSE及两年IBDP课程。学校近年IB成绩斐然，2025年全球百IB中亦榜上有名，为全港排名第10、全球排名29。加上重视启发思维、建立自信，致力让每个孩子都乐于学习、独立思考，难怪备受家长追捧，更有一班星级及星二代校友，如唱作歌手汤令山、郭可盈与林文龙的女儿林天若、胡诺言的三名子女、胡杏儿的儿子等等。

（图片来源：《亲子王》）
（图片来源：《亲子王》）

开放日当日活动丰富，家长可亲身走入校园，感受这所热门名校的学习氛围，了解其独特的一条龙课程架构与教学理念，绝对是难得的机会。有意为子女报读的家长万勿错过！

郭可盈与林文龙的女儿林天若于该校就读。（图片来源：IG@khy_official）
郭可盈与林文龙的女儿林天若于该校就读。（图片来源：IG@khy_official）

 点击图片浏览保良局蔡继有学校校园点滴详情：

保良局蔡继有学校24周年校庆开放日
日期：3月21日（星期六）
时间：09:30 - 17:30
地址：九龙琵琶山郝德杰道6号
详情：https://bit.ly/4uibxgE

相关文章｜神级校长专访︳保良局蔡继有学校创校总校长兼学校顾问刘筱玲博士 花香满途一辈子 都付笑谈中

 

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