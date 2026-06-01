大角咀室内游乐场Super Sports Park限定1折全日玩$37 低至$19玩Pickleball/IWall体感运动｜亲子好去处

亲子好去处｜天气开始炎热有雨，湿湿漉漉的回南天想带小朋友去放电，实在太伤脑筋。占地约50,000平方呎的大角咀室内游乐场Super Sports Park，集20+项有趣游戏运动，如弹床乐园、滚轴溜冰场 、攀石墙等等，还有互动游戏「Pixel Runner」超动感踩格仔挑战、亦有全港唯一超体感运动 「Iwall」等玩意，今日（01日）更有限定1折优惠，低至19即可畅玩，全日玩都只是$37，3岁以下小朋友更免费入场！即睇活动详情与快抢连结，齐齐去抢购！

亲子好去处︳限定1折玩大角咀室内游乐场Super Sports Park

大角咀室内游乐场Super Sports Park有20+项运动游戏，除了有如射足球、滑雪场、忍者障碍阵、滑板场，近日更新增设全新互动游戏Pickleball（匹克球），还有大受大、小朋友欢迎的互动游戏「Pixel Runner」超动感踩格仔挑战，每关游戏设定不同，需要踩中相应格仔颜色取分，同时避开会移动的红黄色格仔障碍，可挑战反应及默契！另外亦有全港唯一超体感运动 「Iwall」，由欧洲引入的超体感运动游戏IWall，全体感操作，绝对好玩过瘾！现在更有超抵玩全日Day Pass 让大、小朋友可于3个指定时段内无限次进出，玩足一整天！

亲子好去处︳限定1折玩大角咀室内游乐场Super Sports Park（图片来源：KKday）

同场亦有多款游戏，如室内单车游戏Super Bike，更可多人竞赛；还有结合3大挑战：废墟探险家、宝石连线、泡泡拼图的全新投球游戏New Super Ball，也有室内多元球类运动 Multi-Ball，结合大屏幕的互动、模拟多款球类运动，训练手眼协调、专注力。

全港唯一超体感运动 「Iwall」（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子好去处2026详情：

Super Sports Park 20+项游戏运动

Super Sports Park亦有多项有趣、健康及激发体能的运动设施，让小朋友边玩边锻炼，大人亦可在旁打气，或落场齐齐玩！弹床乐园特设多个不同大小及难度的弹床，亦有分为小朋友及专业人士区域，小朋友可安心放电玩耍，专业人士也可于专业级弹床练习同时创造新招式，也有满布软绵绵海绵砖的海绵池，让年龄较小一点的小朋友玩；喜欢刺激感的小朋友，就必玩空中滑索，感受空中滑行的快感，也可玩车軚滑梯，坐在大车軚上由滑梯最高点高速滑行，体验跟普通滑梯截然不同的速度及离心力。

位于大角咀的Super Sports Park，占地约50,000 平方呎。（图片来源：亲子王）

点击图片浏览Super Sports Park各项游戏运动：

这里更设有不同难度运动小游戏，让家长们与小朋友挑战，如劲力投球、投篮挑战、保龄球、弹珠足球，还有滚轴溜冰场，可免费借用双排轮滚轴溜冰鞋，享受高速行走的感觉，亦能训练小朋友的平衡力及专注力。小朋友想一展身手，就可挑战忍者障碍阵，通过重重困难的障碍阵，锻炼小朋友脑力和体力；亦可跟好朋友到设有4 条攀石赛道的攀石墙比赛， 一起挑战最高点达 8 米高的攀石墙！喜欢滑板的小朋友，可到滑板场试玩，场内设有多个街式障碍物如斜台、栏杆、杠台等不同难度，既能安全地学习正确滑板知识，也可体验滑板带来的刺激。儿童历奇有楼高两层的攀爬架，不同长度及高度的滑梯，好玩又刺激，适合不同年龄的小朋友尽情放电。

（图片来源：亲子王）

【618年中大促限定・1折优惠】1人SuperSportsPark门票（分时段）

优惠：

平日星期一至五：

．早上时段HK$21/位（原价HK$210/位）

．下午时段HK$25/位（原价HK$250/位）

．晚上时段HK$19/位（原价HK$190/位）

星期六、日及公众假期：

．早上时段HK$26/位（原价HK$260/位）

．下午时段HK$29/位（原价HK$290/位）

．晚上时段HK$21/位（原价HK$210/位

【618年中大促限定・1折优惠】1人SuperSportsPark全日任玩通行证

优惠：

．平日星期一至五HK$37/位；星期六、日及公众假期HK$39/位（原价HK$388/位）

包括：畅玩早・午・晚三个时段，当日可无限次进出

购买连结：＞＞按此＜＜

【618年中大促限定・买1送1优惠】1人SuperSportsPark门票（分时段）

优惠：

平日星期一至五：

．早上时段HK$210/2位，平均HK$105/位（原价HK$210/位）

．下午时段HK$250/2位，平均HK$125/位（原价HK$250/位）

．晚上时段HK$190/2位，平均HK$95/位（原价HK$190/位）

星期六、日及公众假期：

．早上时段HK$260/2位，平均HK$130/位（原价HK$260/位）

．下午时段HK$290/2位，平均HK$145/位（原价HK$290/位）

．晚上时段HK$210/2位，平均HK$105/位（原价HK$210/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【618年中大促限定・买1送1优惠】1人SuperSportsPark全日任玩通行证

优惠：

．平日星期一至五HK$368/2位，平均HK$184/位

．星期六、日及公众假期HK$388/2位，平均HK$194/位

（原价HK$388/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年6月1日10:00至6月7日23:59

体验日期：2026年6月2日起至7月31日

入场时段：早上10:00-13:00；下午13:30-17:30；晚上18:00-21:00

地址：香港大角咀海辉道18号银海坊G03&G05舖

交通：港铁奥海城站/奥运站（东涌线）A2出口，步行经行人天桥约5-10分钟

相关文章｜全新室内游乐场4大推介 人气XVENTURE室内运动竞技/玩布袋滑梯+弹床气球屋｜亲子好去处