Kpop猎魔女团 夺 奥斯卡2026 最佳动画掀全球热潮 动画对小朋友的5个正面影响｜亲子热话

正向教育｜2026年奥斯卡金像奖颁奖礼刚刚圆满结束，各个奖项已尘埃落定，Netflix原创动画电影 Kpop猎魔女团（KPop Demon Hunters）夺得奥斯卡2026「最佳动画长片」及「最佳原创歌曲」两大奖项，成为全球焦点！这部动画于2025年6月在Netflix上架后，便以超过5亿观看次数，破纪录成为平台史上最受欢迎的电影，更有指已人气比当年魔雪奇缘更强。片中3位K-pop女团成员HUNTR/X（Rumi、Mira、Zoey）无论动画或真人主唱都成为小朋友的偶像，主题曲〈Golden〉更席卷全球排行榜，引发无数亲子唱跳热潮。Kpop猎魔女团融合K-pop与奇幻动作动画，不止受小朋友欢迎，更俘虏大人的心。而原来这套动画不单「好看」，更有丰富的正面价值，是正向教育的好题材。

Netflix原创动画电影 Kpop猎魔女团（KPop Demon Hunters）于奥斯卡2026夺得「最佳动画长片」及「最佳原创歌曲」两大奖项（图片来源：ViuTV电视截图）

亲子热话｜Kpop猎魔女团对小朋友的5个正面影响

Netflix原创动画电影 Kpop猎魔女团（KPop Demon Hunters）以3位K-pop女团成员HUNTR/X（Rumi、Mira、Zoey）为主角，她们白天是闪亮偶像，晚上化身猎魔女团，用歌声维持「魂门」结界、保护粉丝免受恶魔侵害，更要对抗伪装成男团的恶魔对手Saja Boys。一首主题曲〈Golden〉更被多国偶像争相cover，相信不少爸妈也跟孩子一起唱跳此歌！这部奥斯卡得奖作品能成为经典，不止歌曲出色、情节吸引，原来电影对小朋友也有不少正面影响，可帮助家长在亲子一同观赏，引导孩子从中学习成长。

Kpop猎魔女团（KPop Demon Hunters）主题曲Golden夺得「最佳原创歌曲」，Ejae代表团队上台领取奥斯卡2026奖项。（图片来源：ViuTV电视截图）

Kpop猎魔女团对小朋友正面影响1：培养自我接纳与自信心

Kpop猎魔女团核心角色Rumi是半人半魔的混血儿，她一直隐藏身上逐渐扩散的「魔纹」，害怕被队友与粉丝讨厌。其后她勇敢唱出内心挣扎，并发现「接受自己」才是最强大的力量。

小朋友常因学业、外貌或性格而产生自卑，也为此而改变自己迎合他人。孩子可从Rumi中得到启发，原来我们可以不用为了讨好别人而隐藏自己！家长可趁机与孩子讨论：「你最喜欢自己的哪个部分？」帮助他们去欣赏自己的优点，接纳自己的不足，从而建立自信与自尊。自我接纳能减低焦虑，提升心理韧性，帮助孩子更勇于面对校园的挑战。

（图片来源：Netflix）

Kpop猎魔女团对小朋友正面影响2：激励女孩力量与领导才能

Kpop猎魔女团3位女主角各有特色：Rumi是领唱兼领袖、Mira是主舞叛逆少女、Zoey是个可爱饶舌小女孩。她们在舞台上光芒四射，更会于猎魔战斗中擅用专长韩国传统武器（saingeom剑、gokdo长棍、shinkal飞刀），展现智慧与勇气。电影迎合近年动画热潮，强调「女孩也能当英雄」。

（图片来源：Netflix）

不少女孩在成长过程中，仍会接触到「男生适合冒险、女生适合文静」的刻板印象。Kpop猎魔女团透过强大女团形象，传递性别平等讯息，让女孩了解到自己「可以像HUNTR/X一样厉害！」，家长可鼓励女儿参与舞蹈班或领袖活动，将电影热情转化为实际行动，多接触正面女性角色，能提升女孩的自信与STEM兴趣。

Kpop猎魔女团对小朋友正面影响3：启发对音乐与表演的潜能

〈Golden〉、〈Soda Pop〉、〈Takedown〉等原创歌曲，不仅登上Billboard排行榜，〈Golden〉更夺得奥斯卡最佳原创歌曲。根据Netflix数据，电影上架后儿童观众重复观看率极高，很多孩子能一字不漏唱完整首歌。香港小朋友本来就热爱K-pop，这部电影将韩流与西方动画完美融合，让音乐不再是「听听就算」，而是「参与其中」的快乐。

（图片来源：Netflix）

音乐能刺激大脑发展，提升记忆力、语言能力与情绪管理，小朋友在跟著唱跳时，还可同步提升节奏感。一家人一起边欣赏边跳唱，齐齐开「HUNTR/X演唱会」，不只增进感情，还能培养艺术细胞呢！

Kpop猎魔女团对小朋友正面影响4：加强团队合作与提高友情价值

HUNTR/X 3人组表面是偶像，实际上更要互相扶持去击败恶魔。当Rumi隐瞒身份导致误会时，队友曾一度失望，但最后仍选择信任与团结，一起抗敌。这段「吵架后和好」的过程，让小朋友学会「友情不是永远完美，但要学懂互相包容」。

（图片来源：Netflix）

在香港，不少孩子因升学压力而忽略友情，「一起唱歌就能击败大魔王」虽是电影桥段，但能为孩子带来「团结力量大」的深刻印象。家长可于观赏后问问孩子：「如果你是Rumi，会怎样跟队友沟通呀？」引导她们学习倾听别人心声、有勇气向他人道歉，以及愿意与朋友合作，让孩子自然内化「团队比个人更重要」的价值。这种正面影响能延伸至学校生活，能改善小组功课表现，减少霸凌事件。

Kpop猎魔女团对小朋友正面影响5：认识多元文化

Kpop猎魔女团融入韩国传统文化（dokkaebi恶魔、魂门结界）、K-pop文化与西方动画风格，主角们来自不同背景（韩美混血、富裕家庭、韩裔美国人），却能和谐共处。故事最后更推翻「人类 vs 恶魔」的二元对立，强调「混合才是新力量」。

（图片来源：Netflix）

家长可借此教孩子「面向世界」，打破种族偏见，明白「不同文化的人可以成为朋友，甚至家人」，尤其在多元学校环境中，能减少排斥其他人，有助培养全球视野与同理心。

（图片来源：Netflix）

《Kpop猎魔女团》夺得奥斯卡成功征服全球小朋友的心。对爸妈而言，电影不只是娱乐，也可是成长教材。建议家长与孩子一起观赏，一边以电影成为亲子对话的桥梁。

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