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复活节好去处｜免费艺乐工作坊/单车寻宝团 乐在承丰・复活艺乐游报名方法

亲子
更新时间：12:07 2026-03-15 HKT
发布时间：12:07 2026-03-15 HKT

周末想跟孩子放松一下兼尽情放电，可以留意3月22日于启德承丰道公园举办的「乐在承丰・复活艺乐游」，到时有多个免费活动与工作坊让大、小朋友参加，还有音乐表演与别开生面的「单车寻宝团」，现场更设有高达约1.8米的「复活节树」，小朋友可悬挂亲手绘制的复活蛋上树，充满节日气氛。即睇免费活动详情与参加方法。

亲子好去处｜「乐在承丰・复活艺乐游」复活节3大亮点活动（图片来源：土木工程拓展署）
亲子好去处｜「乐在承丰・复活艺乐游」复活节3大亮点活动（图片来源：土木工程拓展署）

亲子好去处｜「乐在承丰・复活艺乐游」复活节3大亮点活动

由土木工程拓展署举办的「乐在承丰・复活艺乐游」，于3月22日在启德承丰道公园举行，今年以复活节为主题，在海滨设有多个融合身心疗愈与低碳运动元素的活动，让大家在启德河畔尽情打卡、放松玩乐。今年焦点活动为「复活节单车寻宝团」，到时将由冠军级单车好手仇多明亲自带队，两场旅程将会带参加者沿承丰道公园的行人与单车共融通道出发，一边欣赏海滨美景，一边根据隐藏线索寻找沿途「宝藏」，让大、小朋友在骑行中重新认识启德社区。

「复活节单车寻宝团」（图片来源：土木工程拓展署）
「复活节单车寻宝团」（图片来源：土木工程拓展署）

现场还有一棵高约1.8米的巨型复活节树，孩子可发挥创意，在专属复活蛋上绘画可爱复活兔、缤纷花卉或温暖祝福，亲手悬挂于树上，寓意收获希望与美好。旁边更有童趣满满的「复活节农庄」打卡位，配以可爱动物气球、海风阳光，营造梦幻春日王国，踩单车后记住影相留念呀！

同场设有3大免费工作坊，包括颂钵疗愈体验、乐器彩绘工作坊、轻黏土工作坊，由专业导师指导大、小朋友，轻黏土工作坊更会教大家揉捏土木工程署复活节特别版「工程狮」，制作出专属纪念品。参加各式各样的活动后，还可欣赏街头音乐、儿童合唱团及K-Pop舞蹈热力表演，活动亦为宠物友善，并设免费接驳巴士，完成指定活动更可获限定礼品呢！

点击图片浏览亲子好去处详情：

启德承丰道公园 「乐在承丰・复活艺乐游」
日期：3月22日
时间：14:00 - 18:00
地点： 九龙启德承丰道公园
工作坊报名方法：＞＞按此＜＜ 
*活动举行当日将设每 20 分钟一班的免费接驳巴士（运行时间：13:35-18:15），来往启德地铁站C出口Airside地下沐元街回旋处及启德承丰道公园。

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